Stojí čtvrt milionu a nemá ani rádio. Mini elektromobil od Fiatu zaujal papeže, už se prodává i u nás
Maximální rychlost je sice jen 45 km/h, ale městský prcek s nulovou výbavou boduje stylem, se kterým chce zaútočit na evropská centra.
Italský Fiat na konci června začal prodávat model Topolino, čistě elektrické vozítko, které je s délkou pouhých 253 centimetrů ještě o metr kratší než už tak drobný Fiat 500. A že nejde o pouhý designový výstřelek, dokazuje hned první výraznější kontrakt, který italská značka uzavřela na té nejvyšší úrovni. Prvních dvacet kusů tohoto „myšáka“, jak se název auta dá z italštiny přeložit, totiž zamířilo přímo do služeb Vatikánu.
Pro nejmenší stát světa představuje Topolino ideální dopravní prostředek, a to nejen kvůli jeho malé rozloze. Vatikánská vláda totiž spustila ekologický program, v rámci něhož chce kompletně dekarbonizovat svůj vozový park a do konce dekády dosáhnout nulových emisí. Miniaturní fiaty tak budou v tamních historických uličkách sloužit pro každodenní přepravu úředníků, kněží i biskupů. K úvodní dvacítce osobních autíček navíc Fiat v rámci dohody brzy dodá ještě deset kusů modelu Tris. To je pro změnu elektrická tříkolová dodávka s korbou.
Fiat kromě toho může cílit i na teenagery. Auto spadá do legislativní kategorie lehkých čtyřkolek, což v praxi znamená, že ho lze legálně řídit již od patnácti let. Česká pobočka Fiatu navíc na tuzemský trh model uvedla s akční zaváděcí cenou 259 900 korun, ceníková je o třicet tisíc vyšší.
Celá konstrukce je pochopitelně podřízena maximální úspoře výrobních nákladů a snadné údržbě. Plastové panely karoserie jsou symetrické, identické jsou i dveře. Kvůli tomu se ty řidičovy otevírají netradičně proti směru jízdy, zatímco ty u spolujezdce se vyklápějí klasicky. Plasty navíc nejsou lakované, nýbrž probarvené přímo.
Žádné rychlostní rekordy s tímto strojem samozřejmě nepřepíšete a na dálnici nesmíte. Pohání ho skromný elektromotor o výkonu 8,2 koňské síly, který stroj rozjede na maximální rychlost omezenou na 45 kilometrů v hodině. Energii motoru dodává baterie s kapacitou, která na jedno nabití slibuje reálný dojezd kolem 75 kilometrů. Výhodou takto malé kapacity (5,4 kWh) je její nenáročnost. Topolino jednoduše zapojíte do běžné domácí zásuvky a za necelé čtyři hodiny máte nabito.
Auto nemá klimatizaci, rádio ani klasické polstrování. Sedadla tvoří jen jednoduchá pěna na plastovém základě, audio nahrazuje držák na telefon s prostorem pro přenosný reproduktor a místo topení či klimatizace najdete v interiéru přípravu pro připojení ručního ventilátoru. Přesto vnitřek nepůsobí vyloženě chudě díky standardně dodávané prosklené panoramatické střeše, která prostor opticky zvětšuje. Navíc existuje verze, u níž můžete pevné dveře úplně sundat a nahradit je tlustými lany, což z auta dělá ideální plážové vozítko.
Automobilka si připravila také speciální edici s názvem Sport. Veškerá sportovnost ale začíná a končí u designu. Výkon zůstává stejný, verze Sport však sází na dynamičtější vzhled vyjádřený barevnými pruhy, matně černými koly, černými kryty zrcátek a rámečky světlometů.