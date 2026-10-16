Strávil 11 let v britské armádě, vedl elitní fondy Evropy. Teď posílí investiční impérium Michala Strnada
Martin Davis vedl londýnskou Molten Ventures s podíly ve 118 firmách. Teď usedne v investiční komisi fondu, za kterým stojí CSG.
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Jedenáct let sloužil v britské armádě, mimo jiné jako důstojník pluku Royal Irish Rangers. Pak přešel do financí a dotáhl to až do čela Molten Ventures, jedné z nejznámějších evropských firem investujících rizikový kapitál. Teď se Martin Davis vrací k tématu, které má v životopise od samého začátku – usedne v investiční komisi českého fondu Tech Horizons, který s podporou zbrojařské skupiny CSG miliardáře Michala Strnada sází na obranné a bezpečnostní technologie.
Davis má za sebou přes dvě dekády ve finančních službách a správě aktiv. Vedl britské společnosti Kames Capital a Aegon Asset Management Europe i investiční platformu Cofunds, působil také ve vedení pojišťovny Zurich Insurance Group. V roce 2019 pak převzal londýnskou Molten Ventures, tehdy ještě pod názvem Draper Esprit, jejíž akcie se obchodují na tamní burze.
Když v říjnu 2024 odcházel, měla skupina podíly ve 118 technologických společnostech. Následně spoluzaložil londýnský fond EDT Ventures, který investuje do firem s takzvaným dvojím užitím, tedy s technologiemi pro civil i armádu. Český fond Tech Horizons vznikl v létě 2024 a má na investice nachystaných 100 milionů eur, v přepočtu zhruba 2,4 miliardy korun.
Davis v armádní zkušenosti vidí přímou průpravu pro rizikový kapitál. „Často musíte rozhodovat na základě neúplných nebo nedokonalých informací a odkládání či vyhýbání se rozhodnutí bývá tím nejhorším, co můžete udělat,“ říká. Venture kapitál podle něj stojí na výběru firem, které mohou vyrůst až na stonásobek své velikosti. Největší slabinu Evropy vidí v nedostatku kapitálu pro pozdější fáze růstu: „Příliš mnoho našich nejlepších firem a technologických schopností ztrácíme ve prospěch investorů s většími finančními možnostmi ve Spojených státech a Asii.“
Davis přichází v době, kdy obranné technologie patří mezi nejrychleji rostoucí oblasti rizikového kapitálu a o slibné firmy se přetahuje stále víc investorů. „Evropa potřebuje investory, kteří rozumějí jak principům venture kapitálu a tvorbě investičních výnosů, tak současné bezpečnostní realitě,“ říká partner Tech Horizons Petr Stoniš.