Svět AI zaujal inzerát úřadujícího mistra Anglie. Arsenal hledá inženýra, který mu pomůže vyhrávat
Slavný klub buduje vlastní softwarovou základnu. Data z GPS i rozbory těla mají trenérům ukázat, jak předejít zraněním a kde odhalit skryté posily.
Získat mistrovský titul v nejlepší lize světa Premier League vyžaduje mnohem víc než jen bezednou klubovou kasu či instinkt trenéra na lavičce. Arsenal, který se letos na jaře triumfu po více než 20 letech dočkal, se rozhodl, že k obhajobě příští rok si pomůže posilou, jež se ani nikdy nedotkne míče. Učinil totiž krok, kterým se začíná nápadně podobat technologickému startupu.
Londýnský klub v červenci vypsal inzerát, který ukazuje, že elitní fotbal vstoupil do nové éry. Hledá se totiž inženýr přes umělou inteligenci. Nemá ale jít o analytika zavřeného někde v kanceláři mezi počítači, nový expert bude podle zadání úzce spolupracovat přímo s realizačním týmem kolem trenéra Mikela Artety.
Jeho úkolem bude plnit roli jakéhosi překladatele. Od analytiků a trenérů zprvu zjistí, co přesně na hřišti potřebují řešit, a následně pro ně naprogramuje přehledné interní aplikace. Místo toho, aby trenéři luštili složité statistické tabulky, dostanou do ruky intuitivní aplikaci v tabletu, která jim v reálném čase sama ukáže, kde se otevírá soupeřova obrana nebo který hráč balancuje na hraně zranění.
Tento krok ale nepřichází zčistajasna. Arsenal se na datový pokrok potichu připravuje už delší dobu. Už loni na podzim začalo prosakovat, že klub do vývoje AI infrastruktury mohutně investuje, což tehdy opatrně potvrdil i sám Arteta s tím, že jim technologie pomáhají lépe pochopit, jak se mohou zlepšit.
Systém sám odhalí například drobný pokles v akceleraci a upozorní, že u daného hráče hrozí natržení svalu dřív, než k němu vůbec dojde. Gunners, jak se Arsenalu přezdívá, se tak zařadili po bok Liverpoolu, který s Google DeepMind pracoval na vylepšení strategie rohových kopů.
Umělá inteligence ale ve fotbale pomáhá i jinde. Ukázkovým příkladem je současný přestupový trh. Když tým hledá hráče, skauti už nelétají po celém světě tolik jako dříve. Datoví experti nasadí vyhledávací algoritmy, do kterých zadají klíčové vlastnosti hráče, třeba ochotu hrát pod tlakem, a systém z databáze vyfiltruje ty, kteří jsou statisticky nejblíže.
Bohaté kluby pak například nasazují chytré programy na obří objemy dat z ne tolik sledovaných soutěží a hledají nováčky, jejichž čísla se vymykají průměru. Jakmile takovou anomálii najdou, software zanalyzuje televizní záběry, ověří kinetiku fotbalistova pohybu či jeho zrychlení. Až když počítač potvrdí, že se tento neznámý mladík na hřišti chová podobně jako hvězdy Premier League, kupuje se letenka pro živého skauta.
Budoucnost ale sahá až k extrémům. Někteří experti věří, že v dohledné době dokáže AI „odehrát“ zápas na simulátoru milionkrát nanečisto a nabídne trenérovi tu nejbezpečnější taktickou variantu, jak dojít k úspěchu. K něčemu podobnému by se tedy s novou posilou mohl přiblížit i Arsenal.