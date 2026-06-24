Svět uchvátili svými AI obrázky, teď dělají nečekaný úkrok vedle. Midjourney se vydává zachraňovat životy
Prvotní šílenství kolem AI portrétů opadlo. Slavný startup proto míří do fyzického světa a se skenováním těla chce fušovat do medicíny.
Společnost Midjourney, která se stala synonymem pro generování vizuálního obsahu pomocí umělé inteligence, v půlce června oznámila nečekaný, a pro mnohé šokující obrat. Vstupuje totiž na pole zdravotní péče s ambicí změnit to, jak přistupujeme k vlastním tělům. Jejím prvním hardwarovým produktem je tzv. celotělový podvodní skener, který slibuje zmapovat lidské vnitro za pouhých šedesát sekund. A zakladatel firmy si troufá tvrdit, že tento projekt může zachránit životy.
Nová divize Midjourney Medical spojila síly se společností, která se specializuje na pokročilé ultrazvukové čipy, a zajistila si exkluzivní práva na její technologii. Zajímavostí je, že celý projekt vede Ahmad Abbas, který do Midjourney přišel z Applu, kde pracoval na headsetu Vision Pro. Výsledkem je zařízení nazvané jednoduše The Midjourney Scanner, které kombinuje ultrazvuk s výpočetním výkonem.
Na samotné zobrazování Midjourney ovšem umělou inteligenci zatím nevyužívá. Surový obraz vzniká čistě z ultrazvukových vln a výpočtů, AI vstupuje do hry až ve druhém kroku, kdy ve snímku rozpoznává a barevně odlišuje jednotlivé tkáně, tedy kůži, tuk, sval či kost.
A jak to celé funguje? Člověk vstoupí na plošinu, ta se následně jako výtah začne spouštět do vody. Během tohoto sestupu tělo prochází prstencem, který tvoří půl milionu miniaturních čtverečků o velikosti jemného zrnka písku. Každý z nich funguje jako mikroskopický reproduktor i mikrofon zároveň. Midjourney je přirovnává k delfínům využívajícím echolokaci – vysílají do těla ultrazvukové vlny ze všech možných úhlů a zaznamenávají, jak se odrážejí zpět.
Výsledkem je detailní 3D mapa lidského těla s údajnou přesností na zlomky milimetru. Podle společnosti se kvalita snímků v mnoha ohledech blíží magnetické rezonanci, ovšem bez nutnosti silných magnetů, radiace, a hlavně stonásobně rychleji. Zatímco běžné celotělové MRI trvá hodinu i déle, podvodní skener od Midjourney slibuje hotový výsledek do minuty.
Aby firma tento zážitek co nejvíce oddělila od medicínského prostředí, rozhodla se skenery integrovat do vlastního wellness řetězce Midjourney Spa. Prvních deset skenerů má umístit v pobočce v centru San Francisca, jejíž otevření je v plánu před koncem roku 2027 a jež má kromě samotných skenovacích místností nabízet posilovnu, sauny či ledové bazénky. Skener má být vnímán jako pouhý vedlejší produkt příjemně stráveného odpoledne. Člověk se půjde uvolnit a jako bonus si odnese detailní přehled o stavu svých orgánů, svalů a tuku, který může sledovat v reakci na změnu jídelníčku nebo cvičení.
Tento ambiciózní plán má však i své kritiky a legislativní limity. Radiologové a lékařští experti již nyní varují, že takto časté preventivní skenování bez klinického kontextu může u lidí vyvolat zbytečnou úzkost z náhodných nálezů a falešných poplachů, což by vedlo k lavině navazujících vyšetření.
Midjourney se proto pro začátek vyhýbá přímé lékařské diagnostice, která vyžaduje schválení. První generace skenerů bude poskytovat pouze mapy složení těla, což složitému schvalování v této fázi nepodléhá, a data bude možné dobrovolně sdílet s lékaři. Výsledky testů však firma plánuje úřadům pravidelně dokládat a postupně schválení pro diagnostické funkce získat.
Plány laboratoře do budoucna jsou nicméně velkolepé. Do roku 2031 chce po světě rozmístit 50 tisíc skenerů s kapacitou jedné miliardy skenů měsíčně. Zakladatel Midjourney David Holz navíc věří, že pokud lidstvo získá možnost zachytit anomálie v těle dostatečně včas a upravit podle toho svůj životní styl, mohl by svět v budoucnu odvrátit až 30 % všech úmrtí a ušetřit polovinu nákladů na zdravotní péči.
Tento nečekaný úkrok do fyzického světa samozřejmě okamžitě vyvolal otázky, co má vlastně generování obrázků společného s medicínským hardwarem. Midjourney sice nikde netvrdí, že by svůj původní byznys opouštělo nebo v něm ztrácelo, technologičtí komentátoři však poukazují na to, že největší vlna masového šílenství, kdy sociální sítě neustále zaplavovaly AI obrázky, už částečně opadla. Pro firmu tak nový projekt představuje ideální způsob, jak vybudovat další byznys a využít obrovskou počítačovou infrastrukturu, která by jinak mohla zůstat ležet ladem.