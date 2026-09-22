Svět zná vlajkovou škodovku z luxusní terasy s bazénem. Ta ale neexistuje a stopy vedou z Holešovic
Punctum Images začínali jako postprodukce fotek, pak jim trh zmizel pod rukama. Dnes spravují virtuální garáž Škody a pracují pro Toyotu.
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Když Škoda Auto v létě nedaleko Ženevy odhalila svůj nový vlajkový elektromobil Peaq, rozletěly se po světě i jeho oficiální snímky. Sedmimístné SUV s cenou od 1,15 milionu korun na nich stojí mimo jiné na terase luxusní vily s bazénem a zapadajícím sluncem v pozadí. Kulisa působí jako z katalogu prestižní realitky, ve skutečnosti ale nikde neexistuje.
Série oficiálních vizuálů vznikla v pražském studiu Punctum Images – od digitálního vozu přes prostředí až po výsledný obraz, kterým automobilka nový model představovala napříč světovými trhy. Podobným způsobem studio v poslední době pracovalo také na uvedení nové Toyoty Highlander pro americký trh, pro kterou vytvářelo digitální prostředí, fotografie i filmové výstupy. Nejde přitom jen o technickou výrobu realistických scén. Studio navrhuje vizuální koncept, lokaci, světlo, kompozici, práci s kamerou i celkovou atmosféru obrazu podobně jako při klasickém focení nebo natáčení.
Punctum Images sídlí v holešovické budově DOX+, která patří ke stejnojmennému centru současného umění. Společnost, která vznikla před deseti lety, patří dvojici Jakub Vlček a Tomáš Nádr – a jejich společný příběh se začal psát ještě o mnoho let dřív.
Poznali se kolem roku 2000 díky internetovému magazínu Freeride.cz zaměřenému na cyklistiku a snowboarding, který společně s Martinem Večerkou založili. „Když nám bylo osmnáct nebo devatenáct, potřebovali jsme k životu jen trička, kola a snowboardy. Nic víc,“ směje se Nádr s tím, že časem se samozřejmě museli začít živit seriózněji.
Později se proto jejich profesní cesty rozešly. Nádr zamířil do marketingu a prošel agenturami Ogilvy a Havas. Vlček fotografoval, pak přešel k postprodukci a dlouho pracoval v německých studiích, kde získal zkušenosti s vizuálním zpracováním automobilů. V roce 2016 se ale znovu spojili a založili Punctum Images.
Začínali jako malá fotografická postprodukce a s předními fotografy dokončovali kampaně pro značky jako Pilsner Urquell, Česká spořitelna nebo Benzina. Během pár let se ale způsob výroby reklamního obsahu změnil a studio postupně přesunulo pozornost k počítačové grafice a také k automobilovému průmyslu, který Vlček dobře znal z Německa. Vášniví automobiloví nadšenci přitom ani jeden nejsou. „Auta vnímáme spíš jako krásné, poměrně sofistikované objekty, které vůbec nejsou jednoduché na vizuální zpracování,“ vysvětluje Vlček.
Pro automobilky začalo studio vytvářet virtuální prostředí jako alternativu ke klasickému focení v reálných scenériích. Místo drahého a rizikového focení v exotických lokacích navrhli kulisy v počítači, kde mají světlo i počasí zcela pod kontrolou. Samotná auta přitom často také nefotí. Od výrobců dostanou 3D data, která následně vizuálně dopracují – od laku a materiálů až po interiér. Výsledkem je digitální dvojče, se kterým lze pracovat podobně jako se skutečným autem před kamerou.
Punctum se ale neprofiluje pouze jako technologický dodavatel CGI (zkratka pro počítačově zpracovanou grafiku). Hodně sází na vlastní kreativitu, řeší první koncepty, prostředí, světlo, kompozici i práci s kamerou. „Nechceme být studio, které dostane zadání a jen vyrobí obrázek, nejzajímavější je pro nás to, když můžeme společně s klientem od první fáze hledat, jak má celý projekt působit a co má divákovi sdělit,“ říká Vlček.
Jednotlivé disciplíny se totiž stále víc a víc prolínají. Punctum kombinuje CGI s klasickým natáčením, fotografií i umělou inteligencí. Pokud je důležitý lidský projev, herectví nebo autenticita, studio raději člověka skutečně natočí a digitálně vytvoří svět kolem něj. AI následně pomáhá upravit světlo a barevnost tak, aby herec do digitální scény přirozeně zapadl.
Vedle kreativních projektů má Punctum i mnohem technologičtější větev. Pro Škodu Auto dnes spravuje virtuální garáž modelů a vyvinulo systém, přes který mohou zahraniční zastoupení automobilky objednávat lokální obsah. Filiálka automobilky si ve webovém rozhraní vybere konkrétní model, barvu, kola nebo prostředí a následně dostane hotový vizuál či video. „Když se udělá jedna globální kampaň, vznikne omezený počet vizuálů a v nich je třeba oranžová fabia. Jenže lokální trh může mít na skladě spoustu červených octavií, které potřebuje komunikovat,“ popisuje Nádr.
Z tohoto typu práce vznikla samostatná služba Punctum Scale zaměřená na online konfigurátory, automatizovanou tvorbu obsahu a práci s rozsáhlými knihovnami digitálních produktů. Studio na této platformě staví například i konfigurátory obytných vozů pro značky jako Hymer. Škoda Auto sice patří k nejdéle spolupracujícím automobilovým klientům studia, postupně ale přibyly značky jako Mercedes, Hyundai, Kia, Genesis nebo Toyota.
Ze světa automotive nicméně studio vykračuje také do dalších oblastí. Pracovalo například pro německou hodinářskou ikonu Glashütte Original, švýcarský Blancpain, Fortis nebo české hodinářské značky, jako je Robot, dříve známý coby Bohematic. Podobné postupy využilo například i při zpracování obalů krmiv společnosti Vafo miliardáře Pavla Boušky.
Stálý tým studia má zhruba patnáct lidí, na větší projekty přibírá spolupracovníky z celého světa a tržby se podle Nádra pohybují ve středních desítkách milionů korun. „My nejsme moc bohatí, protože většinu peněz dáváme zpátky do naší vlastní tvorby,“ říká.
Vlastní projekty v Punctum Images používají jako prostor pro experimentování s novými technologiemi, ale také pro hledání vlastního vizuálního jazyka. S německým fotografem Simonem Puschmannem například vytvořili sérii s elektromobilem Polestar 3 zasazenou do nočního Los Angeles. Studio navrhovalo prostředí, světlo i způsob práce s kamerou podobně jako při klasickém automobilovém focení, celý jejich svět ale vznikl digitálně v programu Unreal Engine, který je známý z prostředí vývoje počítačových her. Stejný nástroj Punctum využívá i pro filmovou tvorbu nebo projekty typu Porsche Vision Gran Turismo.
Umělá inteligence dnes do této kombinace přidává další vrstvu. Studio ji používá tam, kde dokáže produkci zrychlit nebo otevřít nové kreativní možnosti, nechce jí ale za každou cenu nahrazovat klasické CGI nebo natáčení. AI tak studiu práci zrychluje, nahradit ho ale aspoň zatím nedokáže.
Vygenerovaný produkt, třeba snímek auta v ulicích, je podle Nádra na obrázcích čistě od AI přesný zhruba z 95 procent, což u auta, kde se řeší každý milimetr v každé spáře, nestačí. Navíc posílat tajná data automobilek na cizí servery nepřipadá v úvahu a právní oddělení velkých firem se generovaného obsahu bojí i kvůli nejasným autorským právům. To je ostatně i důvod, proč studio ustoupilo od využívání umělých postav.
„AI nám může pomoct propojit skutečný svět s digitálním, ale není cílem všechno skutečné odstranit,“ říká Vlček. Budoucnost vizuální produkce proto podle něj i Nádra neleží v jedné konkrétní technologii, ale v možnosti mezi nimi volně přecházet. Jednou může většina obrazu vzniknout v počítači, jindy před skutečnou kamerou.