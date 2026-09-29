Světový hit z Česka míří na Netflix, ale má to háček. Mysleli jsme si, že to je fejk, říkají herní tvůrci
Milionově úspěšná stolní hra Krycí jména od designéra Vladimíra Chvátila a vydavatelství Czech Games Edition míří na streamovací platformu Netflix.
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Dosahuje čísel, která mu všechny české filmy a seriály můžou jen závidět. Dokonce to jsou čísla, která nemají ani globálně úspěšné české videohry jako Kingdom Come: Deliverance. Nyní se světový hit od českého autora dostal na další úroveň – míří na Netflix k mnoha milionům předplatitelů.
Jejich prodeje se blíží dvaceti milionům kusů. Spolupracují se značkami jako Marvel, Harry Potter a Disney a teď budou bavit i uživatele Netflixu, největší streamovací služby na světě. Ta totiž kromě filmů a seriálů svým předplatitelům nabízí i hry. A právě Krycí jména, jedna z nejprodávanějších českých her všech dob, nabídku Netflixu rozšíří.
„Z Netflixu se nám ozvali jako první. Nejdřív jsme tomu nevěřili a říkali si, že to je nějaký fejk,“ prozrazuje pro CzechCrunch Ondřej Skácel, marketingový manažer deskoherního vydavatelství Czech Games Edition. Jenže nebyl. „Krycí jména by se měla stát hlavním tahákem nové platformy Netflixu během nadcházejících svátků,“ uvádí česká firma. S tím se ale pojí i jedna špatná zpráva pro domácí fanoušky.
Netflix masivně rozjíždí takzvané cloudové hraní. Možnost stáhnout a zahrát si hry nabízí už teď, ale jeho představa budoucnosti je taková, že si vše pustíte čistě online. Bez stahování, bez instalace, prostě jako při streamování seriálů. Kliknete a hrajete. „Vydávají se vícero směry. Jedním jsou hry podle jejich slavných značek, jako jsou třeba Stranger Things. Dalším pak známé herní značky a párty hry, což Krycí jména splňují,“ uvádí Skácel.
„I tak ale platí, že Netflix je obří americký korporát s globálním dosahem. To, že nás oslovil, nás nesmírně potěšilo,“ přiznává. Potěšení navíc mohlo být dvojnásobné díky způsobu, jakým se Krycí jména na Netflix dostala. Standardně by si megafirma od jiné značky koupila licenci. „Jenže lidé z Netflixu znali Krycí jména z naší mobilní verze. Takže jsme se dohodli, že využijeme naše zkušenosti a uděláme to interně ve spolupráci s jejich týmem,“ popisuje manažer. To jsou samé dobré zprávy, co tedy ta špatná?
Ta leží v onom zmiňovaném cloudovém přístupu. Krycí jména na Netflixu, respektive jejich nově vyvinutou digitální verzi Codenames Party s režimem, v němž všichni hráči soupeří na gauči proti sobě na obrazovce televize, si v Česku nezahrajete. Míří pouze na trhy, kde streamovací služba svou novou platformu pro cloudové hraní testuje. „Ale počítáme s tím, že pokud se tato služba objeví i v Česku, hru přeložíme do češtiny a nabídneme ji i u nás,“ říká Petr Murmak, zakladatel a šéf CGE.
Dohoda se streamovacím obrem je pro českou firmu významnou událostí, ale leckoho může překvapit, že nejde o nějakou život či byznys měnící smlouvu. „Z pohledu financí nás to nevytrhne. Stolní Krycí jména jsou jinde, ta to nepřeroste,“ popisuje Skácel. Czech Games Edition i díky nim naposledy vykázalo tržby ve výši 222 milionů korun. Za verzi Krycích jmen pro Netflix získalo CGE peníze za vývoj, těžit ale bude i z pravidelných licenčních poplatků.
„Ale spíš jde o prestiž. Přece jen je to způsob, jakým se česká hra může dostat k desítkám, možná i stovkám milionů předplatitelů. Navíc takových, kteří primárně nejsou hráči,“ říká Skácel. Netflix totiž se svým cloudovým hraním sází na skutečnost, že od sezení na gauči a sledování filmu je to jen maličký krok ke společné zábavě u videohry. „A kdo jiný než Netflix by něco takového měl zvládnout? Snad už jedině Amazon,“ dodává Skácel.
Na adresu streamovací služby posílá marketingový manažer Czech Games Edition ještě jeden pozitivní vzkaz. „Netflix nám snad ve všem vyšel vstříc. Na to, jak obří hráč to je, byla jednání s nimi velice příjemná i férová. I následná spolupráce při vývoji Codenames Party. Netajíme se tím, že bychom s nimi klidně spolupracovali znovu. Lidsky i profesionálně,“ uzavírá.
Spolupráce Czech Games Edition a streamovací společnosti bude další kapitolou bohatého příběhu Krycích jmen. Ta mají na kontě zisk nejvýznamnějšího oborového ocenění Spiel des Jahres považovaného za deskoherní ekvivalent Oscarů, skoro padesátku jazykových mutací, ale především přes 18 milionů prodaných kusů.
Což je víc, než dají dohromady třeba oba díly české videohry Kingdom Come: Deliverance. A mimochodem, právě podle Kingdom Come tvoří Chvátil a CGE novou deskovou hru. Třeba i ta časem dorazí na Netflix?