Doménu vyměnili za setkání s rockery. Oblíbený startup se od základu mění a skáče na vlnu AI
Notion sází na umělou inteligenci a AI agenty, kteří sami pracují napříč aplikacemi. A brzy by se mělo změnit i to, jak funguje po byznysové stránce.
Miliony lidí i celé firmy si tu píšou poznámky, sdílejí dokumenty, plánují úkoly, řídí obří projekty… Nyní ale populární nástroj Notion stojí před velkým zlomem a chce ukázat, kam směřuje budoucnost práce. Firma od základů překopává své fungování a sází vše na takzvané agenty umělé inteligence, kteří rutinní úkoly udělají sami za nás. Spolu s transformací se navíc po osmi letech zbavuje své staré africké domény, a to díky vyjednávání, ve kterém figurovala i jedna rocková kapela.
Na začátku neměl tento startup s umělou inteligencí společného vůbec nic. Zakladatel Ivan Zhao ho před lety vymyslel čistě jako digitální stavebnici pro lidi. Dal jim prázdné plátno a pomyslné kostky v podobě textových bloků, tabulek a seznamů. Uživatelé si museli svou vysněnou virtuální kancelář zdlouhavě vymyslet, strukturovat a všechno do ní mechanicky naklikat. A i když to znělo jako skvělý nápad, zpočátku to vůbec nefungovalo.
V roce 2015 firmě dokonce došly peníze. Zhao tehdy udělal drastický krok: propustil celý tým, sbalil se s druhým spoluzakladatelem a odletěli do japonského Kjóta. Tam se zavřeli do bytu a celý program manuálně od nuly přepsali. Tento drsný restart Notion zachránil a udělal z něj celosvětový hit.
Dlouhé roky to tak bezvadně fungovalo. Lidé si v Notionu nadšeně zapisovali, odškrtávali a tvořili, ale všechno stálo na jejich ruční práci. To se začalo měnit zhruba před dvěma lety, když Ivan Zhao získal jeden z prvních přístupů k novému jazykovému modelu GPT-4.
Vzal si ho tehdy s sebou na firemní výjezd do Mexika a tam s ním zažil něco, co dnes sám se smíchem popisuje skoro jako zjevení. Když viděl, co model dokáže, uvědomil si, že éra ručního organizování poznámek je definitivně mrtvá. Pochopil prý, že pokud nechce s firmou znovu narazit do zdi jako kdysi v roce 2015, musí její DNA kompletně přepsat.
„Pokud váš produkt nedokážou používat umělí agenti, nemyslím si, že vás čeká moc slibná budoucnost,“ prohlásil nedávno v podcastu Long Strange Trip. Podle něj softwarové společnosti už dnes nesmí stavět své programy jen pro lidské uživatele, ale musí je otevírat právě pro umělou inteligenci. A společnosti, které své systémy před AI uzavírají, podle něj ztratí podíl na trhu, protože zkrátka nebudou umět fungovat v novém světě.
Notion na to nyní reaguje spuštěním vlastní vývojářské platformy a vlastních agentů. V praxi nejde o běžné chatboty, se kterými si jen povídáte, ale o virtuální kolegy, kteří sami pracují napříč aplikacemi, když si uživatelé propojí databáze Notionu s externími firemními systémy. Agentům pak stačí zadat úkol a oni ho sami vyřídí, projdou firemní dokumenty nebo automaticky vygenerují reporty o tom, na čem jednotlivé týmy zrovna pracují.
Jak velký dopad to na firmy má, ilustrují data z neveřejného testování. Fintech startup Ramp, který má zhruba tři tisíce zaměstnanců, si v Notionu vytvořil agenta speciálně pro svůj prodejní tým. Ten má za úkol odpovídat na dotazy obchodníků ohledně nových funkcí a produktů přímo ze Slacku a z interních dokumentů. Během pár týdnů tento agent zodpověděl čtyři tisíce dotazů, což by odhadem odpovídalo dvěma tisícům hodin lidské práce.
Aby Notion dokázal podobné inovace chrlit na trh, musel také změnit to, koho vlastně zaměstnává. Zhao se netají tím, že firma nyní cíleně vyhledává lidi na úplném začátku kariéry. Nedávno tak nabrali nového programátora, kterému je pouhých šestnáct let. Tým Notionu ho objevil díky videím o designu a umělé inteligenci na YouTube. Dnes staví podstatnou část nového produktu, který se firma chystá brzy představit.
Pokud váš produkt nedokážou používat umělí agenti, nemyslím si, že vás čeká moc slibná budoucnost.
S přechodem na toto fungování se ale pojí ještě jedna, dost možná nejvýraznější byznysová změna. Notion se chystá opustit tradiční model, kdy si firmy platí licence za každého jednotlivého uživatele. Zhao chce přejít na model placení za samotné využití a reálně odvedenou práci. Sází na to, že pokud budou firmy platit za výsledky, o které se postarají agenti, otevře se Notionu trh zhruba desetkrát větší, než je ten se standardními softwarovými nástroji.
Spolu s touto transformací firma symbolicky uzavírá i jednu kapitolu, která ji provázela od úplných začátků. Až doposud totiž web Notionu běžel na národní doméně Somálska. „Konečně se zbavujeme koncovky .so (díky, Somálsko!) a pro Notion přecházíme na .com,“ okomentoval završení transakce provozní ředitel Notionu Akshay Kothari.
Úsilí o získání prestižní adresy Notion.com trvalo dlouhých osm let a ukázalo, že peníze někdy vážně nestačí. Anonymní nabídky přes doménové brokery nikam nevedly a majitel adresy celý rok ani nereagoval. Pak ale Kothari změnil taktiku a najal vyjednavače, který zjistil, že vlastník je fanouškem rockové kapely Grateful Dead.
Kothari se proto obrátil na firemního investora s prosbou o uspořádání soukromého setkání s kapelou. Za týden dostal odpověď: „New York. Halloween. Patnáct minut po koncertě. Zařízeno.“ Nabídka, která kombinovala hotovost, akciový podíl ve firmě a soukromou schůzku s kapelou, majitele domény konečně zaujala. Přestože se s kapelou nakonec osobně nesetkal, přiklonil se k nabízeným akciím. Letos tak Notion může završit proměnu se vším všudy.