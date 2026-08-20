Švýcaři ho před lety zavolali na pomoc. Teď výtahový gigant v čele s českým CEO prodal svůj startup
Projekt BuildingMinds, který od roku 2018 budoval švýcarský gigant Schindler a poslední roky ho vedl Marek Sacha, kupuje platforma Lookthrough.
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Když švýcarský průmyslový gigant Schindler před čtyřmi lety přemýšlel, jak dál nasměrovat svůj startup zaměřený na digitalizaci správy realitních portfolií, ozval se Markovi Sachovi. Zkušený podnikatel a mimo jiné první šéf Rohlíku dlouho neváhal. „Takových tradičních západních firem, které udělaly byznys po celém světě, zas tolik není. Chtěl jsem se od nich něco naučit a zkusit, co spolu dokážeme vytvořit,“ říká. Teď se mu v roli výkonného ředitele projektu BuildingMinds podařilo zrealizovat transakci, kterou jeho mise ve Švýcarsku vyvrcholila.
Původní plány tradiční švýcarské společnosti Schindler, jejíž historie sahá do roku 1874 a která je předním světovým výrobcem výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků, byly ambicióznější. Nakonec projekt BuildingMinds přebírá menší švýcarská platforma Lookthrough, která ji získala v rámci transakce, jejíž velikost CzechCrunch na základě veřejně dostupných informací odhaduje na nižší až střední desítky milionů eur, v přepočtu řádově kolem miliardy korun.
Švýcarský koncern Schindler, s jehož akciemi se obchoduje na domácí burze a tržní hodnota dosahuje 700 miliard korun, chtěl vybudovat nový byznys, v němž by digitalizoval správu realitních portfolií a pomáhal majitelům budov plnit rostoucí požadavky na ESG reporting, dekarbonizaci a soulad s řadou předpisů. Velké ambice podtrhl plánem investovat do firmy až 150 milionů eur, v aktuálním přepočtu přes 3,5 miliardy korun. Nakonec se ale projekt BuildingMinds tak rychle nerozjel, a tak muselo dojít k jeho výraznější restrukturalizaci.
Tehdy do příběhu vstoupil Marek Sacha, který prošel poradenskou firmou McKinsey, iniciativou XOM Materials v rámci ocelářské skupiny Klöckner a spolu s Tomášem Čuprem stál u zrodu online supermarketu Rohlik.cz, který následně řídil jako první CEO. Pod jeho vedením prošla společnost BuildingMinds ozdravnou kúrou a její další směřování už bude řídit nový majitel. Sám Marek Sacha se postupně přesune do nevýkonné role v představenstvu.
Kupující firmou je platforma Lookthrough, kterou v roce 2017 založil v obci Herisau bývalý manažer UBS Marcel Staub, podnikatel stojící i za poradenskou skupinou Novarca. Firma se zaměřuje na takzvanou decision intelligence v realitách, tedy propojení ESG a provozních dat s finančními ukazateli. „BuildingMinds vyřešil datový problém odvětví. My společně řešíme problém rozhodování,“ uvedl k fúzi Marcel Staub.
„Společně pokrýváme více než 100 tisíc budov v rámci ziskové společnosti. To je na tomto trhu vzácné a pro správce fondů a aktiv, kteří si vybírají dlouhodobého technologického partnera, je to zásadní. Spojení sil se společností Lookthrough nám umožňuje jít za hranice běžného reportingu a stát se platformou, na kterou se klienti každý den spoléhají při přijímání lepších investičních rozhodnutí,“ komentuje transakci Marek Sacha.
Nápadný je přitom rozdíl ve velikosti obou firem. Zatímco Schindler do BuildingMinds v průběhu let napumpoval velké investice a i po redukcích firma zaměstnává přes stovku lidí, samotný Lookthrough je podle dostupných odhadů řádově menší firmou s jednotkami milionů eur obratu a zhruba desetinovým týmem. Schindler se přitom podle společného prohlášení stává „největším institucionálním akcionářem“ Lookthrough, což naznačuje, že šlo o transakci placenou akciemi, nikoli hotovostí, případně kombinací.
Přesná cena transakce zveřejněna nebyla a ani jedna ze stran ji oficiálně nekomentuje. Podle odhadu CzechCrunche, vycházejícího z dat švýcarského obchodního rejstříku, výročních zpráv Schindleru a srovnatelných transakcí na trhu realitních platforem, se hodnota BuildingMinds pohybuje v řádu nízkých až středních desítek milionů eur, tedy pod částkou, kterou do firmy Schindler od roku 2018 vložil.
Transakce by se podle oficiálního vyjádření měla uzavřít ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Marek Sacha se mezitím dál věnuje i svému dalšímu projektu v podobě společnosti Cera Care, kde patří mezi spoluzakladatele. Firma se sídlem ve Velké Británii a s významným týmem v Česku se specializuje na poskytování domácí zdravotní a sociální péče. Její anualizované tržby mají být kolem 500 milionů dolarů (přes 10 miliard korun) a v lednu 2025 dosáhla při investičním kole valuace jedné miliardy dolarů, tedy statusu jednorožce.