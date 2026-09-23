Sýry ani salámy se nemusí vyhodit, dostanou je lidé v nouzi. Řetězec vylepšil systém proti plýtvání
Řetězec Kaufland rozšiřuje darování o nejnáročnější kategorii čerstvých potravin. Díky pilotnímu projektu už zachránil stovky kilogramů lahůdek.
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Ranní pohled na obslužné pulty v prodejnách nabízí úhledně srovnané plátky šunek, sýrů a pestrou nabídku čerstvých lahůdek. Pro zákazníky jde o oblíbenou součást nákupu, pro logistiku obchodních řetězců však někdy už za několik hodin neprodané pultové zboží představuje náročnou výzvu. Jakmile u čerstvého nebaleného sortimentu uplynula interní lhůta pro vystavení na pultu, přísná chladicí a hygienická pravidla v minulosti neumožňovala jeho další předání.
Kaufland se teď po úspěšném testování rozhodl otevřít cestu k darování právě pro zboží z obslužných pultů. Sýry, uzeniny a lahůdky z vybraných prodejen tak nově putují přímo k potravinovým bankám a odtud k lidem v nouzi. Darování nebalených a chlazených potravin je v retailu považováno za nejvyšší úroveň prevence plýtvání. Na rozdíl od trvanlivých konzerv nebo baleného pečiva totiž vyžaduje okamžitou manipulaci, přísné hlídání teploty a přesnou evidenci.
Během července a srpna Kaufland ve spolupráci se třemi regionálními potravinovými bankami spustil pilotní projekt v sedmi prodejnách. Cílem bylo ověřit, zda je možné náročný proces nastavit tak, aby nezatěžoval provoz obchodu a zaručil absolutní bezpečnost potravin. Výsledky ukázaly, že na jedné prodejně se denně podařilo zachránit v průměru šest kilogramů pultového zboží, což představuje 100 až 120 kilogramů čerstvého jídla měsíčně z jediného obchodu.
„Darování chlazeného zboží z obslužných pultů je náročné na organizaci. Museli jsme vyřešit například způsob balení nebo uvádění alergenů. O to větší radost máme z úspěšného testu. Významný podíl na něm mají naši zaměstnanci přímo na pultech, kterým patří obrovské díky. I přes větší časovou náročnost se k testu sami od sebe postavili skvěle, protože v tom vidí smysl. Předávání bylo pravidelné a všechny testované filiálky v něm pokračují,“ popisuje Lenka Janovská, manažerka operativních nákladů ve společnosti Kaufland Česká republika.
Skokový nárůst: Z 15 na 170 tun měsíčně
Zapojení obslužných pultů navazuje na dlouhodobé rozšiřování spolupráce s Českou federací potravinových bank. Pro banky jsou čerstvé sýry a uzeniny mimořádně vzácnou komoditou, protože v darech běžně převažují trvanlivé potraviny.
Rostoucí tempo darování dokládají i čísla. Zatímco v lednu 2023 směřovalo z prodejen Kauflandu do potravinových bank 15 tun potravin měsíčně, v červenci letošního roku už objem dosáhl 170 tun za jediný měsíc. To představuje více než jedenáctinásobný nárůst. Za celý loňský rok takto řetězec věnoval lidem v nouzi 1 208 tun jídla.
Díky datům, dobré logistice a smysluplným prioritám nemusí v moderním obchodě přijít nazmar téměř nic.
Postupné rozšiřování darování z pultů na další prodejny však bude vyžadovat kapacity na straně příjemců. „U čerstvého sortimentu je zásadní zajistit pravidelný každodenní svoz. Proto bude další rozšíření záviset na možnostech jednotlivých regionů a kapacitě jejich potravinových bank,“ vysvětluje Jakub Polášek, manažer odpadového hospodářství ve společnosti Kaufland Česká republika.
„Za poslední dva a půl roku jsme věnovali velké množství času komunikaci s našimi prodejnami i regionálními potravinovými bankami. Výsledkem jsou výrazně vyšší objemy darování neprodaných potravin přímo z prodejen včetně pečiva, ovoce a zeleniny,“ doplňuje Janovská.
Přesná data brání vzniku přebytků
Základní filozofie Kauflandu v boji proti potravinovému odpadu staví na pravidle, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Řetězec proto spoléhá na automatizovaný systém AutoDispo, který plánuje objednávky pro prodejny v reálném čase. Algoritmus analyzuje historické prodeje, nákupní akce, sezónnost i aktuální předpověď počasí.
Díky přesným predikcím se daří držet objem nevyužitého jídla na minimu. Indikátor potravinového odpadu (Food Waste Intensity) klesl v Kauflandu z 0,81 % v roce 2018 na současných 0,45 %. V praxi to znamená, že z jednoho tisíce jablek se znehodnotí pouze pět kusů. Podobný důraz na efektivitu funguje také ve vlastním masozávodu v Modleticích.
Kaufland je jediným obchodním řetězcem v Česku, který má vlastní masozávod, což mu umožňuje dosahovat téměř stoprocentní výtěžnosti surovin. Co se nezpracuje pro lidi, využijí externí firmy na výrobu krmiv pro domácí mazlíčky.
Bioplyn i vlastní odpadkové pytle
Předcházení odpadům se v řetězci neomezuje pouze na potraviny. V rámci projektu Road to Zero Waste si Kaufland stanovil cíl posílat 90 % veškerého odpadu k recyklaci nebo k dalšímu smysluplnému využití.
Pokud už potraviny nesplňují náročné podmínky pro lidskou konzumaci nebo je banky z logistických důvodů nestíhají odebrat, dostávají druhou šanci u zvířat. Neprodané nebalené pečivo, ovoce či zelenina tak ročně v řádu tisíců tun míří k myslivcům pro lesní zvěř, místním chovatelům nebo do zoologických zahrad a lesoparků, s nimiž mají jednotlivé prodejny navázanou přímou spolupráci.
Organické zbytky, které již nelze darovat lidem ani zvířatům, končí v kompostárnách nebo bioplynových stanicích, kde se proměňují na energii. Použitý potravinářský olej z prodejen slouží jako surovina pro výrobu biopaliv druhé generace. Vytříděná čirá fólie se zase zpracovává na recyklované odpadkové pytle, které následně využívají samy prodejny ve svém provozu.
„Celý systém nám dává velký smysl, protože ukazuje, že díky datům, dobré logistice a smysluplným prioritám nemusí v moderním obchodě přijít nazmar téměř nic,“ uzavírá Jakub Polášek.