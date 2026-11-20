Tipy na dárky pro děti, co neskončí v koutě: Česká deskovka, tužka, která čte nahlas, a robotická kulička
V redakci CzechCrunche jsme vybrali tipy na dárky, které přežijí i Vánoce: od mluvící tužky a rakety NASA až po rodinnou konzoli.
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Hračka, která po Štědrém večeru skončí v koutě, je ta nejdražší. Letošní výběr pro děti od tří do dvanácti let je proto o věcech, se kterými se staví, tvoří a hraje i v lednu a dalších měsících. Najdete v něm českou dobrodružnou deskovku, raketu NASA ze stavebnice, tužku, která čte nahlas, i robotickou kuličku, na které se děti učí programovat. Pro celou rodinu přidáváme konzoli a pro odvážné rodiče elektrickou čtyřkolku s omezovačem rychlosti.
Karak: české dobrodružství na jeden večer (7+)
Karak od Albi je původem česká dobrodružná hra pro dva až pět hráčů. Partie trvá zhruba tři čtvrtě hodiny, takže se vejde i do večera po škole. Druhá edice má novou krabici, plastový insert a kartonovou věž na dílky.
Cena: 719 korun
LEGO Technic Artemis: raketa, která se rozpadá na stupně (9+)
Novinka LEGO Technic 42221 má 632 dílků a měří přes sedmdesát centimetrů. Klikou se postupně oddělují stupně rakety NASA, takže jde předvést celý start až po vyloupnutí samotné lodi Orion.
Cena: 1 159 korun
Sphero Mini: první krůčky v programování (8+)
Robotická kulička Sphero Mini je velká jako pingpongový míček. Děti ji programují v aplikaci Sphero Edu, od skládání bloků přes kreslení trasy až po psaní kódu. Řídit se dá i joystickem, nakláněním telefonu nebo mimikou obličeje. Uvnitř má gyroskop, akcelerometr a LED.
Cena: 1 399 korun
Albi tužka 2.0: pohádky bez obrazovky (3+)
Kouzelná tužka čte nahlas, na co v knížce ukážete, a v sadě s Pohádkovým učením nabídne přes 1 400 zvuků a textů. Nová generace má 16 GB paměti a bluetooth, takže jde poslouchat i ze sluchátek. Albi s Kouzelným čtením dobylo i Polsko a míří do Itálie.
Cena: 1 529 korun
Nintendo Switch 2 s Mario Kart World: dárek pro celou rodinu (6+)
Balení se Switchem 2 obsahuje závodní Mario Kart World. Je to dárek spíš pro celou rodinu než pro jedno dítě.
Cena: 13 699 korun
Výstřelek: elektrická čtyřkolka Lamax eFalcon (7+)
Dětská čtyřkolka Lamax má motor 1 200 W, jede až 33 kilometrů za hodinu a ujede třicet kilometrů. Rodič může rychlost omezit na 6 nebo 17 kilometrů za hodinu. Unese 65 kilo a je pro děti vysoké 120 až 160 centimetrů.
Cena: 32 990 korun