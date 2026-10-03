Tužka, která rozrazila dveře. Kouzelné čtení prodalo 18 milionů knížek a Albi s ním odemklo Polsko
Majitel Albi Antonín Kokeš v podcastu Money Maker popsal, jak firma zvažovala odchod z Polska a co nakonec rozhodlo.
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Česká společnost Albi v Polsku dlouho zvažovala, jestli tamní aktivity nezavřít. A podle jejího majitele Antonína Kokeše ještě před deseti lety patřila mezi firmy, které se v sousední zemi trápily. Výrobce deskových her, přáníček a dárkového sortimentu přesto vydržel a v Polsku dnes podle Kokeše točí přes čtvrt miliardy korun ročně. Tamní trh mu pomohl otevřít zdánlivě nenápadný produkt: interaktivní knihy s elektronickou tužkou nazvané Kouzelné čtení. „To byl klíč k úspěchu. Kouzelné čtení je natolik dobrý produkt, že tam rozrazil dveře,“ říká Kokeš v podcastu Money Maker.
Na polský trh Albi vstoupilo už v roce 2005, a působí tam tedy přes dvacet let. Podle majitele společnosti je přitom Polsko pro české firmy svým způsobem zakleté a bylo takové i pro Albi. „Pamatuju si nespočet diskusí: ‚Pojďme už to Polsko zavřít, k ničemu to nevede,‘“ vzpomíná Kokeš. Firma to nicméně nevzdala a čekala, až se situace obrátí. „A naštěstí to přišlo,“ dodává podnikatel.
Kromě samotného produktu podle Kokeše pomohlo, že Albi bylo v Polsku zavedené, mělo dobré kontakty se zákazníky a tým, který se tam dlouho budoval. Rozhodující byla i výdrž. Než mohla firma o polském trhu říct, že je tam pro ni klid, trvalo to zhruba deset let, možná ještě o něco víc. Nyní je Polsko vedle Česka a Slovenska jednou ze tří zemí, kde má Albi vlastní pobočku. Do zemí jihovýchodní Evropy, jako jsou Rumunsko, Bulharsko nebo Turecko, pak prodává Kouzelné čtení licenčně.
Princip, na kterém mluvící tužka stojí, je jednoduchý. Čip v elektronické tužce čte tiskové body na papíře, v samotných knížkách žádný čip není. Technologii jako takovou Albi nevymyslelo, je podle Kokeše obecná.
Firma ale vyvinula celý ekosystém kolem i s obsahem a stále ho rozvíjí. „Je to velmi jednoduché. Co jednoduché není, je udělat ten produkt. Vyvíjíme ho léta – jestli dobře počítám, třináct let, možná i víc – a pořád hledáme nové cesty,“ popisuje Kokeš.
S nápadem podle něj přišel dnešní generální ředitel Albi, který na technologii narazil na cestách po Hongkongu a Číně a ve firmě ho prosadil. Kouzelné čtení bylo pokřtěné v květnu 2014 na festivalu Svět knihy a zpočátku se prodávalo špatně všude, kde nešlo tužku zákazníkům předvést. „Já nejsem ten idea maker,“ podotýká Kokeš, spoluzakladatel a od roku 2007 jediný majitel Albi, který se z každodenního řízení stáhl a firmu nechal řídit profesionálním managementem.
Kouzelné čtení je podle něj největším produktem Albi a tvoří významnou část jeho tržeb. Obrat celé firmy se prý blíží dvěma miliardám korun. Albi zatím prodalo 18 milionů knížek pro mluvící tužku, k nejúspěšnějším titulům patří kniha o logopedii a Globus. Se stejným produktem teď firma poprvé zakládá vlastní společnost na západ od Česka, a to v Itálii, a jedná také o expanzi do Španělska.