Tipy na dárky pro ni a pro něj: Knihy ve třech formátech, dárkové balení tradičního moku a kufr na celý život
Dárek pro partnerku nebo partnera bývá nejtěžší položka na seznamu. Člověka znáte nejlíp, a přesto se po pár letech nápady začnou opakovat.
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Letos jsme hledali takové věci, které partnerovi udělají radost a o kterých zároveň víte, že neskončí jen někdy v šuplíku či ve skříni. Pro oba jsme vybrali knihy ve třech formátech. Pro ni zimní vůni, která voní jako oheň v krbu, chytrý prsten z keramiky, který vypadá spíš jako šperk, a šikovného pomocníka na vlasy. Pro něj něco dobrého k pití, hodinky s přezdívkou podle slavného švýcarského modelu a hliníkový kufr s doživotní zárukou.
Pro oba: Knihy od Nakladatelství Audiolibrix
Nakladatelství Audiolibrix vybírá témata, která se týkají každodenního života: psychologii, stoickou filozofii, byznys, vztahy i výchovu. V nabídce jsou bestsellery jako Stoikův průvodce pro každý den od Ryana Holidaye, Organizační porno od Anety Martinek nebo 48 zákonů moci od Roberta Greena. Každý titul vychází ve třech formátech: jako klasická kniha, e-kniha i audiokniha. Dají se koupit i všechny najednou v balíčku, na který nakladatelství nabízí slevu.
Cena: dle titulu a formátu
Pro něj: Dárkové balení Pilsner Urquell
Pilsner Urquell patří k vánočním chvílím díky chuti, která zůstává stejná rok co rok. Letos má tři dárková balení a ke každému patří doplněk. Pro klasiky je tu limitovaná zimní edice: osm lahví doplňuje půllitrový pivní krýgl, se kterým si obdarovaný může svůj oblíbený ležák vychutnat tak, jak ho má nejraději. Pro zimní pohodáře je určené balení se sedmi plechovkami a šálou, praktický dárek pro chvíle doma i setkání s přáteli. A pro malé chvíle pohody je tu šest lahví o objemu 0,33 l s krýglem o objemu 0,3 l.
Cena: 300 až 470 korun dle typu balení
Pro ni: Maison Margiela Replica By the Fireplace
Řada Replica stojí na vůních, které mají vyvolat konkrétní vzpomínku. By the Fireplace připomíná večer u krbu po dni na lyžích ve francouzských Alpách. Základem jsou kaštanový akord, červené bobule, hřebíčkový olej a cashmeran. Je to zimní, kouřová vůně a nosit ji můžou ženy i muži. Flakon připomíná staré lékárenské nádoby a má bavlněný štítek. Notino na něj vyryje laserem vlastní věnování, služba stojí 119 korun.
Cena: 1 550 korun (30 ml)
Pro něj: Casio G-Shock GA-2100
Osmiboké hodinky G-Shock mají přezdívku CasiOak, protože připomínají Royal Oak od Audemars Piguet. Vydrží ponor do dvou set metrů a stojí zlomek ceny svého vzoru. Nárazy zvládá konstrukce Carbon Core Guard, váží jen 51 gramů, pouzdro je vysoké 11,8 milimetru a baterie vydrží tři roky. Mají také budík, stopky a datum.
Cena: 2 590 korun
Pro ni: Oura Ring 4 Ceramic
Finskou firmu Oura před lety podpořil i Karel Komárek. Keramická verze jejího chytrého prstenu je ze zirkoniové keramiky, uvnitř je titan. Vypadá jako šperk, ale měří spánek, stres, teplotu i menstruační cyklus. Baterie vydrží 5 až 8 dní a prsten je vodotěsný do 100 metrů. Vyrábí se ve čtyřech barvách (Cloud, Tide, Petal a Midnight) a ve velikostech 4 až 15.
Cena: 10 490 korun
Pro něj: Rimowa Original Cabin
Hliníkový kufr Rimowa s typickými drážkami poznáte na každém letišti. Je z eloxovaného hliníku a značka na něj dává doživotní záruku. Má objem 35 litrů a váží 4,3 kilogramu, výrobce ho doporučuje na tři až čtyři dny cesty. Má zámky schválené TSA a teleskopickou rukojeť. Kabinová velikost 55 × 40 × 23 centimetrů projde do letadla jako příruční zavazadlo.
Cena: 29 800 korun
Pro ni: Dyson Airsmooth
Airsmooth přišel v září jako první samostatný horkovzdušný kartáč Dysonu. Štětiny se ohnou až o 90 stupňů, takže se do vlasů nezamotávají. Teplotu kartáč měří stokrát za sekundu.
Cena: 6 190 korun