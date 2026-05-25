To je ta bomba z Prahy! Five Guys se v Česku rozjelo skvěle, míří do Brna a jednou možná i na dálnici
Otevření první pobočky Five Guys v Česku loni v prosinci přitáhlo zájem, který překvapil i zakladatele amerického řetězce. Přitahuje domácí i turisty.
Byl to jeho velký sen, který si loni splnil. Martin Klán má ze všech fastfoodových řetězců nejraději americký Five Guys, ten však v Česku dlouho chyběl. Nakonec se mu ho povedlo dostat do obchodního domu Máj, jehož rozsáhlou rekonstrukci a proměnu vedl se svým bratrem a otcem v rámci rodinné developerské společnosti Amadeus Real Estate. A jak to zatím hodnotí? „Američané nám zprvu nevěřili, že budeme dělat jedny z deseti nejvyšších tržeb na světě.“
Restaurace o rozloze 250 metrů čtverečních nabízí v centru Prahy zhruba čtyřicet míst k sezení a přinesla do Česka koncept, kde si zákazník může celé menu poskládat podle svých individuálních preferencí – a případně jídlo dál vylepšovat a dochucovat. Ať už jde o burgery či nápoje, mezi nimiž nechybí ani milkshake se slaninovou příchutí.
Otevření v prosinci loňského roku přitáhlo zájem, který překvapil i samotné zakladatele amerického řetězce. Ostatně šéf českého Five Guys Martin Levec, který čtvrt století pracoval pro skupinu AmRest provozující v Česku KFC, Burger King či Starbucks, už během otvíračky předvídal, že nová pobočka zvládne denně obsloužit alespoň tisíc lidí a utržit až půl milionu korun. „To se nám zatím daří plnit,“ hlásí.
Podle něj má česká pobočka provozovaná společností FG Czech patřící do rodinného holdingu Klánů mezi svými evropskými „sestrami“ unikátní postavení. Koneckonců před několika dny se oba Martinové vrátili z Washingtonu, kde se jednou za dva roky schází celá franšízová síť. A tam se mimo jiné setkali s Jerrym Murrellem, zakladatelem značky, který ji dodnes vlastní se svými pěti syny. „Hned věděl, jaká pobočka jsme. A povídal: ‚To je ta bomba z Prahy‘,“ popisuje Klán s úsměvem.
I proto teď jeho rodinný holding FLKR Group hledá další místa v Česku, kde by se mohl Five Guys uchytit. „Na přelomu roku mají být hotové dvě až tři pobočky, v příštích letech bychom jich chtěli mít osm až dvanáct,“ plánuje šestadvacetiletý Klán. Nejbližší plány se kromě Prahy týkají také Brna, nebrání se ale ani jiným oblastem s potenciálem. „Zajímá mě třeba i pobočka u dálnice, o té však budeme uvažovat až časem.“
Turci mě občas prosí, ať zamíříme i do Istanbulu.
V posledních týdnech rozvířil vody internetu satirický příspěvek instagramového profilu onlycap_cz, dle něhož by se měl Five Guys rozšířit také do měst jako Chomutov nebo Sokolov. „Já mám podobná místa sice rád, náš řetězec ovšem potřebuje určitý mix lidí, turistů a lokality. A tak vám z české mapy zůstane jen pár míst, kde to opravdu dává smysl,“ vyjmenovává Klán s tím, že nejde o pohrdání jinými regiony.
Praha je prostě Praha. A zvlášť její centrum, kousek od Staroměstského a Václavského náměstí a Vltavy. To ovšem neznamená, že by do této restaurace chodili jen cizinci. „Celkme 65 procent našich klientů tvoří Češi. A velká část z nich jsou lidé, kteří přijedou do Prahy z Plzně nebo Brna a mají jasný cíl: vidět Hrad, Karlův most a právě Five Guys,“ vypočítává Levec s tím, že z turistů převažují Italové a Turci. „V Turecku náš řetězec není, tak mi tu občas ‚klečí na kolenou‘ a prosí, ať zamíříme i do Istanbulu,“ vtipkuje.
Češi – stejně jako Turci – mají americké řetězce rychlého občerstvení rádi, což ukázal i vstup konkurenčního Popeyes na český trh. „My však rádi říkáme, že nejsme klasický fastfood. Děláme dobré jídlo, které je hotové rychle, ačkoliv to může trvat třeba osm minut. Veškeré ingredience se u nás krájí ručně. A to včetně cibule, takže se tady po ránu vždycky brečí,“ směje se Levec.
Po celém světě mají Five Guys, jejichž historie sahá do roku 1986, téměř dva tisíce poboček. Většinovým majitelem sítě je rodina Murrellových z Arlingtonu ve Virginii. Název Five Guys odkazuje na pět synů zakladatele, kteří se na chodu řetězce aktivně podílejí. A Američané pravidelně jezdí do Česka kontrolovat i kvalitu připravovaného jídla v Máji.
„Zatím jsme v pohodě, jinak bychom se tu dnes nebavili,“ líčí Levec. „Lidé z centrály jsou v šoku, že v Praze děláme taková čísla, a v mnoha aspektech chceme být ještě dál než oni,“ dodává. Nicméně výrazné zdražování zatím v Praze neplánuje. Hamburger s jedním plátkem masa aktuálně vyjde na 175 korun, se dvěma na 255 korun. Za střední hranolky či hot dog nechá člověk shodně 155 korun.
Oba Martinové sami ve Five Guys občas jedí, byť ne úplně každý den. „Občas mám ale neutišitelnou chuť a pak sem hned vyrazím,“ usmívá se Klán. A jeho kolega zakončuje náš rozhovor slovy: „Martin sem přibližně jednou za měsíc přijde a vystojí si frontu jako běžný zákazník. Má pak dokonalý přehled o tom, jak dlouho lidé čekají, jak se k nim personál chová a jestli je produkt v pořádku. A já? Fronty skipuju a jím zadarmo.“