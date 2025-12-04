Dostal do Česka své oblíbené Five Guys, byl to ale boj. Firma teď v Česku otevře i druhou pobočku
Restaurace sází na koncept, kdy si zákazník může burger nebo milkshake poskládat podle sebe. A my se do Máje mrkli ještě před oficiálním spuštěním.
Byl to prý jeho velký sen, který se mu teď plní. Martin Klán, syn majitele developerské společnosti Amadeus Real Estate Václava Klána, má ze všech fast foodů nejraději americký Five Guys. Ten ovšem v Česku dosud chyběl. Měl sem přitom dorazit už loni, jenže problémy s předchozím franšízantem posunuly premiéru až na letošní prosinec. Američané nyní svou první českou pobočku otevírají v pražském obchodním domě Máj, který rodině Klánů patří.
Restaurace o rozloze 250 metrů čtverečních nabídne zhruba šest set míst k sezení a přinese do Prahy koncept, kde si zákazník může burger i celé menu poskládat podle svých individuálních preferencí – a případně jídlo dál vylepšovat a dochucovat. A my v CzechCrunchi jsme Five Guys v Máji stihli omrknout ještě před oficiálním spuštěním.
Nová pobočka je v druhém nadzemním podlaží obchodního domu – v takzvaném food courtu, kde dnes fungují i další řetězce rychlého občerstvení jako Burger King nebo Popeyes. Five Guys jsou ovšem známí tím, že servírují kvalitní, skoro až řemeslné burgery, hranolky nebo hot dogy. Zároveň ale cenově míří o poznání výš. Ostatně i v Česku vyjde „malý“ hamburger s jedním plátkem masa na 175 korun, s dvěma na 255 korun. Za střední hranolky či hot dog nechá člověk shodně 155 korun.
Jak už ovšem bylo nastíněno, je možné si navolit, co přesně v burgeru bude. V základní verzi (která jde libovolně upravit) je kromě masa a omáček na výběr i zelenina či grilované houby. Jako bonus lze přidat třeba jalapeños papričky či naopak některé ingredience ubrat. Podobně to funguje i u milkshaků, u nichž řetězec slibuje až tisíc různých kombinací, neboť jednotlivé příchutě jako vanilka, banán, Oreo, nebo dokonce slanina se dají mixovat. Po celou dobu čekání má zákazník k přikusování zdarma buráky a může koukat na přípravu své objednávky díky otevřené kuchyni.
Prestižní lokalita v centru Prahy přitom na takového nájemce čekala více než rok. „Tato jednotka u nás v Máji je podle mě tou nejzajímavější kvůli tomu, že je krásně prosklená a je nejlépe vidět z ulice. Je velká škoda, že byla tak dlouho prázdná a zakrytá červenou plachtou, protože to degradovalo vizuální dojem z celé budovy. Navíc zde po tu dobu nebyl samozřejmě ani platící nájemce,“ líčí Klán. Sám má po světě ještě několik oblíbených fastfoodových řetězců, které by jednou rád viděl i v Česku.
Pražské restauraci teď šéfuje Martin Levec, jenž čtvrt století pracoval pro skupinu AmRest, která v Česku provozuje KFC, Burger King či Starbucks. Podle něj je nová pobočka Five Guys připravená denně obsloužit alespoň dva tisíce lidí a utržit až půl milionu korun. „Takový je náš sen. Určitě ale budeme rádi i za 700 až 1 200 transakcí a tržby 350 tisíc korun za den,“ říká. A doplňuje, že řetězec hodlá otevřít další restauraci v Praze už příští rok.
Pro svou první českou pobočku společnost spustila webové stránky, kde informuje i o volných pracovních nabídkách. Po celém světě mají Five Guys, jejichž historie sahá do roku 1986, téměř dva tisíce poboček. Většinovým majitelem sítě je rodina Murrellových z Arlingtonu ve Virginii. Název Five Guys odkazuje na pět synů zakladatele, kteří se na chodu řetězce aktivně podílejí.