Tohle je konec Kingdom Come 2. Pusťte si trailer poslední kapitoly, zavede vás na neprozkoumané místo

Warhorse Studios představují trailer DLC Mysteria Ecclesiae, které leckomu může připomenout misi ze sázavského kláštera v prvním Kingdom Come.

Středověká sága Kingdom Come: Deliverance 2 končí. Ani ne za tři týdny se začne psát poslední kapitola hry zasazené do české historie. A jak odhaluje právě vydaný trailer, v roli mladého Jindřicha se v ní podíváte do míst, do kterých jste v základní hře nemohli zamířit.

Vývojáři z Warhorse Studios už dříve oznámili, že pro základní hru Kingdom Come 2 vydají tři rozšíření. Právě to třetí konečně představují v traileru doprovázeném chorálem Sancta Barbara – což je příznačné, protože právě mezi svaté se v přídavku nazvaném Mysteria Ecclesiae podíváte.

Definitivní tečku za Kingdom Come: Deliverance 2 totiž 11. listopadu nenapíšou rytířské souboje pod Troskami nebo popíjení v krčmách, ale vyšetřování v klášteře v Sedlci u Kutné Hory. Hrdina Jindřich se za jeho zdmi promění v detektiva řešícího smrtící záhadu mezi sedleckými mnichy.

kingdom-come-mysteria-dlc-02

Foto: Warhorse Studios

kingdom-come-mysteria-dlc-01
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-125
kingdom-come-mysteria-dlc-03+67
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-81
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-144
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-140
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-45
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-88
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-150
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-96
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-16
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-126
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-01
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-80
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-57
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-48
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-93
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-40
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-27
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-82
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-123
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-68
kingdom-come-2-dlc
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-18
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-37
kingdom-come-2-dlc-4
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-86
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-53
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-122
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-99
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-98
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-90
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-134
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-137
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-103
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-160
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-31
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-77
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-73
kingdom-come-2-warhorse
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-106
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-23
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-111
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-74
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-117
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-163
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-156
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-139
kingdom-come-2-warhorse-dlc-3
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-107
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-38
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-152
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-130
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-20
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-58
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-42
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-44
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-102
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-143
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-104
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-32
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-154
kingdom-come-2-dlc-2
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-21
dlc-kcd
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-108
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-128
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-69-fryvaldsky
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-157
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-115

Kdo rád čte, ten si při popisu rozšíření neboli DLC Mysteria Ecclesiae jistě vzpomene na Jméno růže od Umberta Eca. A kdo zase hrál první KCD, toho nutně musí napadnout rozsáhlý úkol v sázavském klášteře. Který byl originální – i když často nenáviděnou spíš než milovanou – odbočkou od běžné náplně hry.

Pro Warhorse Studios bude vydání Mysteria Ecclesiae další příležitostí navýšit už tak nad očekávání dobré prodeje Kingdom Come 2. Český videoherní středověk zatím prodal tři miliony kopií („A čtyřmi jsme si jistí,“ říká šéf studia Martin Frývaldský), pražští vývojáři navíc nedávno oznámili rekordně úspěšný rok. Warhorse Studios dosáhli na miliardu v zisku.

