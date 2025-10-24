Tohle je konec Kingdom Come 2. Pusťte si trailer poslední kapitoly, zavede vás na neprozkoumané místo
Warhorse Studios představují trailer DLC Mysteria Ecclesiae, které leckomu může připomenout misi ze sázavského kláštera v prvním Kingdom Come.
Středověká sága Kingdom Come: Deliverance 2 končí. Ani ne za tři týdny se začne psát poslední kapitola hry zasazené do české historie. A jak odhaluje právě vydaný trailer, v roli mladého Jindřicha se v ní podíváte do míst, do kterých jste v základní hře nemohli zamířit.
Vývojáři z Warhorse Studios už dříve oznámili, že pro základní hru Kingdom Come 2 vydají tři rozšíření. Právě to třetí konečně představují v traileru doprovázeném chorálem Sancta Barbara – což je příznačné, protože právě mezi svaté se v přídavku nazvaném Mysteria Ecclesiae podíváte.
Definitivní tečku za Kingdom Come: Deliverance 2 totiž 11. listopadu nenapíšou rytířské souboje pod Troskami nebo popíjení v krčmách, ale vyšetřování v klášteře v Sedlci u Kutné Hory. Hrdina Jindřich se za jeho zdmi promění v detektiva řešícího smrtící záhadu mezi sedleckými mnichy.
Kdo rád čte, ten si při popisu rozšíření neboli DLC Mysteria Ecclesiae jistě vzpomene na Jméno růže od Umberta Eca. A kdo zase hrál první KCD, toho nutně musí napadnout rozsáhlý úkol v sázavském klášteře. Který byl originální – i když často nenáviděnou spíš než milovanou – odbočkou od běžné náplně hry.
Pro Warhorse Studios bude vydání Mysteria Ecclesiae další příležitostí navýšit už tak nad očekávání dobré prodeje Kingdom Come 2. Český videoherní středověk zatím prodal tři miliony kopií („A čtyřmi jsme si jistí,“ říká šéf studia Martin Frývaldský), pražští vývojáři navíc nedávno oznámili rekordně úspěšný rok. Warhorse Studios dosáhli na miliardu v zisku.