Hry –  – 2 min čtení

Rekordní výdělek pro Kingdom Come 2. Warhorse Studios hlásí vývoj nových her i miliardový zisk

Warhorse Studios hlásí za fiskální rok 2024/25 rekordní tržby i zisk. Druhý díl jejich středověkého hitu vydělal miliardu – a vydělává dál.

Michal MančařMichal Mančař

martin-fryvaldsky-warhorse
Foto: Warhorse Studios
Martin Frývaldský, vladař Warhorse Studios
0Zobrazit komentáře

Všichni jsme to tušili, teď už je to potvrzené. Kingdom Come: Deliverance 2 je nejen hráči a recenzenty oceňovaný, ale také rekordně výdělečný videoherní hit. Jeho čeští tvůrci z Warhorse Studios zveřejnili finanční výsledky za loňský účetní rok, do kterého se ještě vešlo únorové vydání druhého dílu jejich středověké hry.

Zajímá vás herní průmysl v Česku?

Tak se přihlaste k odběru našeho herního newsletteru Good Game!

Newsletter Good Game | Poslední vydání

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšlo 4. února tohoto roku. Posledním březnem pak vývojáři z Warhorse Studios uzavřeli svůj právě vydaný roční finanční report. A ten hlásí nejlepší čísla v historii pražské firmy: tržby ve výši 2,7 miliardy korun, zisk jedna miliarda. Prodeje hry navíc stále pokračují, byť v pozvolnějším tempu.

V obou případech jde o obří nárůst oproti ztrátovému předloňsku, během něhož ale Warhorse logicky nevydělávali, naopak dodělávali svůj středověký hit. Nabízí se spíš srovnání s účetním rokem 2018, kdy vyšel první díl Kingdom Come. Tehdy Warhorse utržili miliardu, zisk činil zhruba 520 milionů korun. Výroční zpráva také odhaluje práce Warhorse Studios na nových hrách.

kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-45

Foto: Warhorse Studios

kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-90
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-98
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-96+64
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-27
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-48
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-150
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-103
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-31
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-16
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-125
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-18
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-123
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-40
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-57
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-106
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-23
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-111
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-01
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-53
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-117
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-88
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-139
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-93
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-37
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-160
kingdom-come-2-dlc
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-107
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-38
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-152
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-130
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-58
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-42
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-102
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-143
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-104
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-32
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-154
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-144
kingdom-come-2-dlc-2
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-80
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-21
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-81
kingdom-come-2-warhorse
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-140
dlc-kcd
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-108
kingdom-come-2-warhorse-dlc-3
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-74
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-128
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-69-fryvaldsky
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-156
kingdom-come-2-dlc-4
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-157
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-115
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-163
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-99
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-137
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-82
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-126
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-122
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-77
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-73
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-68
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-86
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-44
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-20
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-134

Warhorse Studios ve výroční zprávě uvádějí, že: „Od ledna 2025 společnost začala pracovat na dalších nových projektech (hrách) a dále také pracovala na rozšíření hry Kingdom Come: Deliverance 2. Od února také pracuje na odstraňování nedostatků hry Kingdom Come: Deliverance 2.“ Znění dokumentu přitom explicitně odděluje už vydané hry i jejich rozšíření a ty teprve chystané.

To by mohly být zajímavé zprávy nejen pro fanoušky, ale i pro skupinu Embracer. V ní patří české studio pod vydavatelství Plaion, kterému Warhorse krátce po vydání KCD2 vyplatili dividendu ve výši 400 milionů korun. Před několika týdny mateřské společnosti navíc poskytli půjčku 25 milionů dolarů (zhruba 520 milionů korun) splatnou do jednoho roku.

Od své únorové premiéry sklízelo Kingdom Come 2 skvělé recenze (včetně té naší) i prodejní úspěchy. Milion prodaných kusů ve Warhorse oslavili už den po vydání, dva miliony přišly ani ne po dvou týdnech, tři miliony pak v květnu. A jak nedávno zmínil šéf studia Martin Frývaldský: „Čtyřmi miliony prodaných kusů KCD2 si jsme jistí.“

Prodeje hry pomáhají navyšovat i vydávaná rozšíření základní hry. Příběh mladého kováře Jindřicha, jenž se zaplete do politického boje stoupenců i odpůrců Zikmunda Lucemburského, už obohatil dodatek Barvy smrti s vtipným trailerem a mnohem rozsáhlejší rozšíření Odkaz kovárny. V plánu je ještě třetí s názvem Mysteria Ecclesiae.

good-game-48-ashborne-guild

Přečtěte si takéMéně peněz, lidé odešli kvůli KCD2. I tak v Brně tvoří hruKvůli Kingdom Come jim odešel šéf a vývojáři. Brněnské studio i tak tvoří novou hru ze středověku

Na doplňcích pro KCD2 Warhorse Studios spolupracovali s brněnskými vývojáři z Ashborne Games, kteří taktéž patří do již zmíněné mateřské skupiny Embracer. Ze spolupráce s Ashborne se následně stala záchrana a proměna značné části Ashborne na brněnskou pobočku Warhorse.

Kromě videoherního úspěchu je dopad druhého Kingdom Come znát i jinde. Hra se stala generátorem rozmanitého merche od mečů až po odznáčky, Warhorse navázali spolupráci s Českou spořitelnou, nedávno vzniklo i LEGO Kingdom Come: Deliverance. A hra zasazená do českého středověku ovlivňuje i českou současnost – Kingdom Come má pozitivní turistický dopad na Kutnou Horu, Trosky i další místa, jež ve hře navštívíte.

Související témata:Warhorse StudiosKingdom Come
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    marko-blazevic-popeyes-mvp

    Kauza s KFC jim může přihřát fritézu. Čerstvé kuřecí? Osobně ručím za přísná pravidla, říká český šéf Popeyes

  2. 2

    diorit7

    Brno nabízí život v kamenolomu. Nový bytový dům má výhled na zeleň i miliony let staré sedimenty

  3. 3

    lego-braille-13

    LEGO v Česku představilo velice zvláštní kostky. Mají neobvyklé výstupky, díky kterým pomůžou dobré věci

  1. 1

    letiste_praha-1-1-1

    Letiště Václava Havla hlásí praktickou novinku. Do letadla vás pustí s dvoulitrovou láhví

  2. 2

    bialetti-mvp-final

    Pád nejmilovanějšího výrobku Itálie se blížil. Zachránil ho asijský miliardář, jenže za jakou cenu

  3. 3

    command-and-conquer-36

    Takové hry už se dneska nedělají. Před 30 lety ovládl a dobyl naše počítače král všech strategií