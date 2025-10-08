Rekordní výdělek pro Kingdom Come 2. Warhorse Studios hlásí vývoj nových her i miliardový zisk
Warhorse Studios hlásí za fiskální rok 2024/25 rekordní tržby i zisk. Druhý díl jejich středověkého hitu vydělal miliardu – a vydělává dál.
Všichni jsme to tušili, teď už je to potvrzené. Kingdom Come: Deliverance 2 je nejen hráči a recenzenty oceňovaný, ale také rekordně výdělečný videoherní hit. Jeho čeští tvůrci z Warhorse Studios zveřejnili finanční výsledky za loňský účetní rok, do kterého se ještě vešlo únorové vydání druhého dílu jejich středověké hry.
Kingdom Come: Deliverance 2 vyšlo 4. února tohoto roku. Posledním březnem pak vývojáři z Warhorse Studios uzavřeli svůj právě vydaný roční finanční report. A ten hlásí nejlepší čísla v historii pražské firmy: tržby ve výši 2,7 miliardy korun, zisk jedna miliarda. Prodeje hry navíc stále pokračují, byť v pozvolnějším tempu.
V obou případech jde o obří nárůst oproti ztrátovému předloňsku, během něhož ale Warhorse logicky nevydělávali, naopak dodělávali svůj středověký hit. Nabízí se spíš srovnání s účetním rokem 2018, kdy vyšel první díl Kingdom Come. Tehdy Warhorse utržili miliardu, zisk činil zhruba 520 milionů korun. Výroční zpráva také odhaluje práce Warhorse Studios na nových hrách.
Warhorse Studios ve výroční zprávě uvádějí, že: „Od ledna 2025 společnost začala pracovat na dalších nových projektech (hrách) a dále také pracovala na rozšíření hry Kingdom Come: Deliverance 2. Od února také pracuje na odstraňování nedostatků hry Kingdom Come: Deliverance 2.“ Znění dokumentu přitom explicitně odděluje už vydané hry i jejich rozšíření a ty teprve chystané.
To by mohly být zajímavé zprávy nejen pro fanoušky, ale i pro skupinu Embracer. V ní patří české studio pod vydavatelství Plaion, kterému Warhorse krátce po vydání KCD2 vyplatili dividendu ve výši 400 milionů korun. Před několika týdny mateřské společnosti navíc poskytli půjčku 25 milionů dolarů (zhruba 520 milionů korun) splatnou do jednoho roku.
Od své únorové premiéry sklízelo Kingdom Come 2 skvělé recenze (včetně té naší) i prodejní úspěchy. Milion prodaných kusů ve Warhorse oslavili už den po vydání, dva miliony přišly ani ne po dvou týdnech, tři miliony pak v květnu. A jak nedávno zmínil šéf studia Martin Frývaldský: „Čtyřmi miliony prodaných kusů KCD2 si jsme jistí.“
Prodeje hry pomáhají navyšovat i vydávaná rozšíření základní hry. Příběh mladého kováře Jindřicha, jenž se zaplete do politického boje stoupenců i odpůrců Zikmunda Lucemburského, už obohatil dodatek Barvy smrti s vtipným trailerem a mnohem rozsáhlejší rozšíření Odkaz kovárny. V plánu je ještě třetí s názvem Mysteria Ecclesiae.
Na doplňcích pro KCD2 Warhorse Studios spolupracovali s brněnskými vývojáři z Ashborne Games, kteří taktéž patří do již zmíněné mateřské skupiny Embracer. Ze spolupráce s Ashborne se následně stala záchrana a proměna značné části Ashborne na brněnskou pobočku Warhorse.
Kromě videoherního úspěchu je dopad druhého Kingdom Come znát i jinde. Hra se stala generátorem rozmanitého merche od mečů až po odznáčky, Warhorse navázali spolupráci s Českou spořitelnou, nedávno vzniklo i LEGO Kingdom Come: Deliverance. A hra zasazená do českého středověku ovlivňuje i českou současnost – Kingdom Come má pozitivní turistický dopad na Kutnou Horu, Trosky i další místa, jež ve hře navštívíte.