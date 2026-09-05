Tom Hardy přes 30 let piloval tajnou kariéru. Pusťte si ho a už na něj nebudete pohlížet stejně
Dnes je Tom Hardy známý jako úspěšný herec, kdyby ale neposlechl svého agenta, věnoval by se hudbě. A svůj kariérní sen teď zhmotňuje s legendou rapu.
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Hrál snad ve všem, co dost možná považujete za své oblíbené filmy a seriály. Mladší ho znají z Venoma, starší z Revenanta, Mad Maxe, Warriora nebo Legend zločinu. A všichni ví, že to byl právě on, který naprosto exceloval jako Bane v Temném rytíři nebo Alfie v Peaky Blinders. Kdyby ale Tom Hardy před desítkami let neposlechl svého agenta, vůbec byste ho jako herce neznali. Měl totiž jiný kariérní sen – a ten teď v plné parádě představil.
Ještě než Tom Hardy začal sbírat velké filmové role a vydělávat miliony dolarů, měl namířeno úplně jinam. Ačkoliv nikdy nevyrůstal v chudobě, nikdy neměl pevný vztah s drsnou pouliční kulturou a místo záškoláctví se učil v uměleckých soukromých institucích, kam přijížděl z té bezpečnější části Londýna, k srdci mu přirostl rap.
„Začal jsem psát a nahrávat, když mi bylo čtrnáct nebo patnáct. Protože pocházím z příjemné středostavovské čtvrti, bylo dost těžké to prodat. A navíc jsem nebyl moc dobrý, proto spousta věcí, které jsem kdy udělal, nikdy nevyšla,“ vzpomíná Hardy pro BBC na začátek devadesátých let, kdy už rap jen neposlouchal, ale i sám tvořil.
Zvolil si umělecký pseudonym Tommy No. 1, víc se sblížil s producentem Edwardem Tracym a začali spolu hudbu reálně produkovat. Koncem milénia dokonce udělali osmnáct skladeb, které zabalili do mixtapu Falling on Your Arse in 1999. To ale žádný komerční úspěch nepřineslo, protože projekt nikdy nebyl oficiálně vydán a distribuován. Nicméně ukázal pár klíčových věcí.
Pokud si člověk mixtape dnes pustí na YouTube, zjistí, že Hardy má cit pro rytmus, flow i práci se slovy a rozhodně nepůsobí jako někdo, kdo rap jen zkoušel bokem. A když vezmete v potaz, že všechny vokály museli nahrávat na ruční kazetový diktafon, bez dodatečných střihů a na jeden pokus, ani v nejmenším nešlo o něco, za co by se měl v tehdejší rapové branži stydět.
Tajemný rapper v kukle
V mezičase se ale Hardy pustil do herectví, ke kterému měl také sklony. A to u něj nakonec převládlo. Ačkoliv stále rapoval – a dokonce se k němu a Tracymu dostala smlouva od nahrávací společnosti –, jeho agent mu poradil, aby hudbu nechal stranou a šel se naplno věnovat filmu. Hardy ho poslechl. A s ohledem na to, jakým velkým hercem dnes je, nejspíš udělal dobře.
Herectví se pro něj stalo legitimní prací, která mu velmi pravděpodobně zajistila život. Jenže každý se chce nějak bavit, třeba tajně, bez mainstreamových dosahů. V Hardyho případě to byl rap, se kterým veřejně nebyl spojován, ale od roku 1999 s ním prakticky nepřestal. Nahrával do šuplíku, zkoušel nové věci, piloval svůj um, a především si s tím zpříjemňoval náročné natáčecí etapy.
„Mám alba, kámo. Můj nejlepší kamarád Peanut vyrůstal v jižním Bronxu v New Yorku, je to hodně dobrý MC a pořád spolu něco nahráváme. Jednou to vyjde v nějakém filmu, objeví se to někde prostřednictvím nějaké postavy,“ zmínil Hardy v roce 2011. Kdo by to ale extra řešil, když se s ním skloňovaly hlavně filmové role. On to ale, bez jakéhokoliv očekávání, splnil.
Ti nejvěrnější fanoušci filmového Venoma si možná vzpomenou na skladbu Today’s Special od party umělců, která si říká Czarface. Hrála v závěrečných titulcích a hostoval na ní někdo pod přezdívkou FacePuller. Měl britský přízvuk, klidnou flow, poctivý cit pro undergroundový rapový rytmus… A totožnou přezdívku měl Hardy uvedenou i v biu na svém Instagramu.
Lidé si rychle začali dávat vše dohromady, až přišli na to, že onen tajemný rapper může být jejich oblíbený herec. Hardy to ale nikdy nepřiznal, což z dnešního pohledu trochu připomíná situaci mezi Timothéem Chalametem a EsDeeKidem. Hardy to nechal to otevřené spekulacím a postupně dával ven další hostovačky, akorát pod novým pseudonymem Frankie Pulitzer.
Většinu svých spoluprací měl se zmíněným uskupením Czarface, které sice není příliš mainstreamové, nicméně ho spoluzaložil Inspectah Deck, jeden z hlavních členů slavné hiphopové crew Wu-Tang Clan. Hardy se tudíž pohyboval okolo velkých legend žánru a místo toho, aby šel s „novou, mladší vlnou“, vsadil na staré pardály, kteří pro světový rap udělali víc než kdokoliv jiný.
V roce 2022 se objevil na skladbě The Czarlaac Pit, o rok později s ním vyšel track Frenzy in a Far Off World – a spolu s uvedením filmu Venom: Poslední tanec vychází i Knull & Void, kde se o sloky podělil s dalším „wutangovým“ členem Method Manem. Korunu tomu nasadil před několika dny, kdy se s Czarface spojil tak moc, že vydali společnou desku Czarface Meets Frankie Pulitzer, kterou kritici vesměs pochválili.
Ani po vydání tohoto projektu, který čítá patnáct skladeb a na každé je i Hardy coby rapper, ovšem původem londýnský herec nepřiznal, že Frankie Pulitzer je skutečně on. A byť má venku i pár videoklipů, na každém má kuklu přes hlavu. Celou druhou kariéru tak pořád drží v podivném meziprostoru, kdy všichni vědí, kdo za mikrofonem stojí, ale hlavní aktér dál hraje, že se ho to vlastně netýká.
Možná je to nakonec i důvod, proč Hardyho rap nepůsobí jako další výstřelek hollywoodské celebrity. Nesnaží se na něm stavět vlastní jméno, nepotřebuje být na obalu a ještě po třiceti letech používá přezdívku, pod kterou ho většina lidí ani nepozná. A tím se vlastně vrací na úplný začátek. Hudbu mu kdysi doporučili pustit z hlavy, on ji ale jen odsunul stranou. Teď má vedle filmografie i první pořádnou desku.