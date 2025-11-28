Timothée Chalamet se v Anglii maskuje jako rapper, myslí si fanoušci. Má slang a stává se hvězdou
Rapper EsDeeKid je slavný herec Timothée Chalamet. Alespoň to si myslí fanoušci. Je to ale doopravdy tak? Ať je to jakkoliv, nese to ovoce.
Dnes je miláčkem Hollywoodu a hvězdou v miliardových filmech, na střední ale koketoval s hip hopem a jeho amatérská rapová show na divadelních parketách umělecké školy je skvostem ukrytým hluboko v youtubových algoritmech. Timothée Chalamet zkrátka pobral talent z různých odvětví, proč by se tedy v Anglii nemohl maskovat jako pouliční rapper a svými tvrdými skladbami dobývat britskou hudební scénu? Podle jeho fanoušků na tom něco bude – a mají k tomu pár „důkazů“.
Na britských ostrovech se v posledních dnech často skloňuje jméno EsDeeKid. Populární je téma zejména na TikToku, mladého rappera s liverpoolským přízvukem si ale všimla i média. Ta o něm ale nepíšou proto, že na své hudbě za uplynulé měsíce nasbíral desítky milionů poslechů, obzvlášť na Spotify, a má nakročeno k tomu, aby se stal velkou anglickou hvězdou. Píšou o něm proto, že podle fanoušků má jít o slavného herce Timothéeho Chalameta. A EsDeeKid je podle nich jeho druhé já.
Všechno začalo před dvěma týdny tímto tiktokem, který se rychle stal virálním. K dnešku má přes 1,6 milionu zhlédnutí, násobně více než všechny předchozí na tomto profilu dohromady. Autorka v něm vysvětluje, proč si myslí, že tehdy širšímu publiku neznámý rapper EsDeeKid je Paul Atreides z Duny, potažmo filmový Bob Dylan nebo Willy Wonka ze stejnojmenné čokoládové pohádky. Jinak řečeno Timothée Chalamet, jeden z nejslavnějších herců současnosti.
Protože se EsDeeKid prezentuje maskovaný, zpoza obličejového šátku mu jdou vidět jen oči, které jsou tvarem i barvou velmi podobné těm Chalametovým. To je ostatně hlavní důvod, proč se někteří domnívají, že když nenatáčí, potuluje se ulicemi Liverpoolu a pod maskou obráží koncerty. Konspirační teorie ale jdou dál. Fanoušci se zaráží i nad podobnostmi ve jméně, konkrétně nad dvojitým ee, a také porovnávají styl oblékání.
Lze se vrátit i do minulosti, kdy Chalamet coby student prestižní umělecké newyorské střední pod pseudonymem Timmy Tim vystupoval ve škole jako rapper. To bylo více než deset let zpátky. Není ale třeba chodit tak daleko, stačí si pustit záznamy z amerického televizního pořadu Saturday Night Live (SNL), kde se herecká megastar objevila právě v roli rappera. A také je všeobecně známo, že Chalamet má rap hodně rád a poslouchá ho.
Že přestrojování sedí k jeho nátuře potvrzuje i komická záležitost, kdy se sám vydal na soutěž dvojníků Timothéeho Chalameta, kterou pořádali jeho fanoušci. Tím pádem mu nechybí ani potřebná dávka vtipu k tomu, aby se právě třeba do postavy začínajícího a velmi šikovného britského rappera pasoval. A onen přízvuk? Nic, co by se nedalo natrénovat.
Jaká je ale pravda? Vzhledem k tomu, že se na dotazy známých zahraničních médií jako Cosmopolitan nebo Rolling Stone ani EsDeeKid, ani Chalamet nevyjádřili, se stoprocentní jistotou nelze říct, že obě dvě jména jsou v podstatě jeden člověk. S největší pravděpodobností jde ale o vymyšlenou senzaci vyhnanou právě TikTokem, Instagramem a dalšími sociálními sítěmi, kde toto téma získalo desítky milionů impresí.
S „naprosto zásadní“ investigativní prací totiž přišel novinář Josiah Gogarty z britského serveru GQ, který vysvětlil, proč to není reálně možné. Popsal to na skutečnosti z 9. října, kdy byl Chalamet prokazatelně na natáčení filmu Velký Marty v americkém New Yorku, zatímco EsDeeKid hrál v klubu v italském Miláně. A přesun mezi kontinenty by nestihl včas tak, aby to vycházelo.
„Concorde zvládl Atlantik za 2 hodiny a 52 minut, ale kvůli haváriím nelétá od roku 2003. Nejrychlejší podzvukový let trval 4 hodiny 56 minut, a to směrem z USA do Evropy, který je díky jet streamu rychlejší. Lety z Milána do New Yorku běžně trvají asi 9 hodin, takže není možné, aby se Chalamet dostal z milánského klubu na Times Square ten samý večer. Jinými slovy: nemohl být EsDeeKid,“ píše Gogarty.
Ani tato zjištění ale nic nemění na tom, že EsDeeKid, u kterého není známý ani věk, může z této virální kampaně fanoušků těžit. Za poslední dva týdny mu vzrostly instagramoví sledující o 190 tisíc na 490 tisíc, na TikToku za stejnou dobu navýšil bázi followerů o 137 tisíc na zhruba 330 tisíc a na YouTube získal navíc 11,3 milionu zhlédnutí. Nehledě na to, že na stadionu Wembley v anglickém Londýně předskakoval Yung Leanovi, jednomu z nejoblíbenějších rapperů mladé generace.
Rapová obec navíc EsDeeKidovi předpovídá slibnou budoucnost, zejména kvůli jeho tvrdému projevu, ve kterém kombinuje typický liverpoolský slang s údernými rýmy. Jeho image prospívá i právě anonymita, která z logiky věci budí ještě větší zvědavost. A když se k tomu přidal mediální aspekt Timothéeho Chalameta včetně popularity rapu ve Velké Británii, může mít nakročeno ke slušné kariéře.