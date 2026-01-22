Trápí vaše dítě ADHD? Mladí čeští vývojáři ve spolupráci s terapeuty stvořili hru, která s ním pomáhá
Matěj Hes a jeho kolegové ze studia Bell Hat Games vydali Star Focus. Napůl mobilní hru, napůl terapeutickou pomůcku.
Určitě jste se s tou zkratkou už setkali. ADHD. Z anglického attention-deficit/hyperactivity disorder, česky pak porucha pozornosti s hyperaktivitou. V dnešní roztříštěné době, kdy na pozornost nejen mladých lidí útočí nepočitatelné množství vjemů, je to často skloňované téma. Dětem, které ADHD trpí, se rozhodli pomoci mladí čeští vývojáři prostřednictvím neobvyklé mobilní hry.
Strčit neposednému dítěti do rukou mobil je většinou krajní, dost možná rovnou nevhodné řešení. Jenže existují výjimky jako Star Focus. Právě vydaná mobilní hra od českého studia Bell Hat Games, které tvoří převážně studenti vysokých škol. A kteří se rozhodli, že jejich hry nebudou pouze bavit.
„Dali jsme si za úkol udělat terapeutickou hru, která musí pomáhat, ale stále být milá a zábavná. Nechtěli jsme udělat sterilní aplikaci, ale svět, ke kterému se děti budou rády vracet,“ říká spoluzakladatel studia Matěj Hes pro CzechCrunch. Star Focus proto děti učí soustředění a relaxaci. Jak? Hravě, ale také odborně.
Skrz různá cvičení v něm hráči vrací spadlé hvězdy zpět na noční oblohu. „Například prostřednictvím zapamatování tvarů nebo takzvaným dýcháním do čtverce. Snažíme se převést herní formát do formy rehabilitace a hra je navržena tak, aby se dala hrát pravidelně a neomrzela,“ přibližuje zvolené metody Hes.
„Při testování byli rodiče často překvapení, jak rychle se děti hru naučily ovládat a chápat. Jsou na dotykové ovládání už zvyklé. Navíc lze hru nastavit na časově omezený režim, po určité době také přestává hráče odměňovat,“ přidává důležité info. A co je nejdůležitější – veškerá činnost ve Star Focusu je výsledkem spolupráce s experty.
„Cvičení ve hře byla konzultována s psychoterapeuty, kteří se věnují ADHD,“ říká Hes. A nejen s nimi, zapojil se například i expert na neurotechnologie. Protože kromě běžného – ačkoliv prospěšného – hraní lze Star Focus využít i jako pokročilou pomůcku při terapii se zapojením elektroencefalografie čili EEG (tedy se sledováním aktivity mozku). Právě tak se úplně první nápad na Star Focus vůbec zrodil.
V minulosti totiž studentští vývojáři pod Západočeskou univerzitou vytvořili právě prototyp hry využívající EEG. „Následně se nám naskytla příležitost zúčastnit se Plzeňského inovačního fondu BIC. Přemýšleli jsme, jaký projekt vytvořit, aby měl co největší inovační potenciál. Uvědomili jsme si, že EEG není jen technologie k zajímavému hraní, nýbrž běžná součást terapie,“ říká vývojář. A tak se rozhodli tímto směrem vydat ještě dál a zacílit hru na děti s ADHD.
„Protože ty mají se soustředěním největší problémy. Zároveň nám také připadají jako nejohroženější dnešní dobou, která bojuje o vaši pozornost a rozmělňuje ji,“ míní Hes. Star Focus si tak můžete pořídit pro Android i iPhone a Bell Hat Games navíc vytvořili verzi hry, kterou lze propojit s EEG čelenkou. Tuto variantu poskytují kvalifikovaným terapeutům, například těm z Psychoterapie Vacek, kteří hře poskytují odbornou garanci.
„Jejich zásahy se projevily jako dobrý kompas herního designu. Některé nápady na rehabilitační cvičení ve hře vznikly od nás a poté byly konzultovány s terapeuty, některé přišly přímo od terapeutů,“ popisuje spolupráci Hes. Toto spojení mimochodem vzniklo bez předchozí známosti. „Hledali jsme někoho, kdo by byl otevřen moderním technologiím a zároveň ochoten nám věnovat čas. Prostě jsme je kontaktovali a postupně jsme se sblížili,“ dodává.
Technickou stránku ohledně propojení Star Focusu a EEG konzultovali autoři s odborníkem na neurotechnologie Romanem Moučkem z plzeňské ZČU. Tedy z univerzity, z níž se rekrutuje několik členů Bell Hat Games. „Každý jsme se už dříve herní tvorbě více či méně věnovali, většina z nás jsou ještě studenti, ať už na FAMU, nebo právě ZČU. Kromě školy a Bell Hat Games máme i další a nejen herní projekty, ale Star Focus je pro nás první takhle velký počin,“ říká Hes. Toho v týmu doplňuje spoluzakladatel Jan Purkart, Michaela Kosařová, Nikol Oleksiienko a Hubert Doubek.
„Zatím očekáváme, že to pro nás bude zábavnější práce při jiném hlavním příjmu, nicméně pokud by se hře dařilo, rádi bychom se vývoji her věnovali naplno,“ vyhlíží budoucnost mladý vývojář. „Myslíme si, že zájem o takový typ her tu je, a je důležité, aby existovaly. Už jen proto, aby inspirovaly vývojáře k podobné tvorbě a veřejnost k vnímání her jako pomocného a naučného média,“ uzavírá Matěj Hes z Bell Hat Games.
