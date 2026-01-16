Jako první Češi prorazili do světoznámé hry. V životopise mají McLaren a Ferrari, ale vydělávají na střílečce
Jiří Kubík a Marek Kukačka vytvořili pro oblíbenou online akci Counter-Strike 2 vlastní mapu. Ta zaujala samotnou obří herní společnost Valve.
Znáte videohru Counter-Strike? Nejspíš ano. Vždyť je to jedna z nejoblíbenějších online akcí posledních mnoha let. Právě do ní jako první Češi pronikli Jiří Kubík s Markem Kukačkou. Nikoliv však jako hráči – ty v Česku samozřejmě už máme, a to i na profi úrovni –, ale jako designéři. Přitom v jejich portfoliu byste našli hlavně práci spojenou s automobilovým průmyslem. A třeba i s formulí 1.
Krátké vysvětlení pro ty, kteří se nevyznají ve virtuálních přestřelkách. Counter-Strike 2 je obrovsky populární hra, v níž se dva týmy střetávají v přestřelkách v různých prostředích neboli mapách. Někdy musí jedna strana odpálit bombu ve skladišti, jindy se komanda utkají v malebném italském městečku. A už pár týdnů se hráči – kterých bývá denně kolem 1,5 milionu po celém světě! – utkávají na mapě z Česka.
Jako prvním českým tvůrcům se totiž dvojici Jiří Kubík a Marek Kukačka podařilo prorazit do titulu od videoherní společnosti Valve. To je mimochodem ta stejná firma, která provozuje Steam, největší obchod s počítačovými hrami na světě. „Když od nich přišel e-mail, mysleli jsme si, že si někdo dělá srandu,“ říká Kukačka pro CzechCrunch. Což je velice pochopitelné, když si uvědomíte, že dílo s názvem Golden bylo úplně první mapou do CS2, kterou kdy s Kubíkem stvořili.
„Samozřejmě to pro nás bylo vysněným cílem, ale s první mapou to rozhodně nebylo realistické očekávání,“ přiznává Kubík. Jenže pomohly tři věci. Páté místo v dřívější fanouškovské soutěži tvůrců map, kdy na sebe autoři – kterým v dílčích disciplínách pomohla ještě trojice Lukáš Krejčiřík, Samuel Sandelin a Zdeněk Kaplan – upozornili. Poté neobvyklé zasazení, mapa využívá asijského prostředí, které je v CS2 jinak spíš přehlížené. A především neobvyklé pojetí. „Zcela záměrně jsme ke tvorbě přistupovali odlišně,“ říká Kubík.
„Místo prosluněného prostředí jsme zvolili dramatičtější svícení. Tam, kde ostatní designéři pracují s velkými mapami plnými komplexních uliček a maximálně optimalizovaných úhlů, jsme šli cestou jednoduchého, kompaktního a zahuštěného prostředí plného soubojů na každém rohu,“ popisuje. To všechno navíc stálo 2 500 hodin práce, ale byl to risk, který se vyplatil. Valve s českým týmem podepsalo smlouvu a tvůrci dostávají zaplaceno za každý den, kdy je Golden ve hře.
Zkušenosti ze značek F1, McLaren a Ferrari
Counter-Strike 2 nicméně své mapy po čase obměňuje, takže i výdělečný čas českého úspěchu se chýlí ke konci. „Ale určitě v tvorbě plánujeme pokračovat. Do snahy naučit se nástroje jsme vložili poměrně dost času, tak by teď byla škoda s tím přestat. Na dalším projektu už aktivně nějakou dobu pracujeme,“ dodává Kubík. „A pokud vše půjde podle plánu, do půlky příštího roku by mělo být hotovo. I včetně českých reálií,“ přidává lokální lákadlo.
Mapa pro CS2 vznikala ve volném čase, oba designéři jinak působí ve společnosti De Tomaso Automobili, jež vyrábí luxusní sporťáky. „Dříve jsem také pracoval jako 3D grafik na projektech pro značky jako F1, McLaren nebo Ferrari,“ říká Kubík. A také vyučoval další tvůrčí generaci – včetně Marka Kukačky. „Studoval jsem obor Multimédia na VŠE, kde Jiří vedl jeden volitelný předmět, který mě bavil natolik, že jsem se k němu každý semestr vracel. A poté si mě přibral do týmu. De Tomaso je moje první práce,“ popisuje.
A i když ve svém zaměstnání řeší automobily, přesah do tvorby obsahu pro videoherní střílečku je v ní značný. „Je to něco, co nás k tvorbě mapy přivedlo. V práci například hodně využíváme původně herní technologii Unreal Engine,“ popisuje Kubík, který se s tvorbou pro hry dobře sblížil i při studiu designu v Singapuru. CS2 sice Unreal nepoužívá, základní postupy jsou ale společné. „Já se vždy ve volném čase o herní vývoj zajímal, takže když mě Jiří oslovil s tím, jestli nezkusíme vytvořit mapu pro Counter-Strike 2, neváhal jsem,“ doplňuje Kukačka.
Odbočka od sporťáků tak pro designérskou dvojku neznamenala slepou uličku. Kromě smlouvy s Valve přinesla příjemnou změnu od běžných zakázek. „Celý proces tvorby mě mimořádně bavil. Nikdo nám do toho nemluvil a mohli jsme vše zpracovat zcela libovolně. To je něco, co jako doplněk ke každodennímu zaměstnání asi nutně potřebuji,“ říká s úsměvem Jiří Kubík. A i zkušený kreativec přiznává, že se toho spoustu naučil.
„Třeba i to, jak věci příště nedělat. Nebo jak vývoj optimalizovat a jak relativně komplexní projekt rozplánovat. Odnesli jsme si spoustu lekcí, které bolely, ale rozhodně stály za to,“ dodává. Podobně hovoří jeho parťák. „Byl to určitě dobře investovaný čas, i když některé věci bych už dělal jinak a nestrávil na nich tak dlouho. Rád bych ty zkušenosti využil i na jiných projektech. Je super vidět, že práce věnovaná projektu pro zábavu má reálný výsledek a efekt,“ uzavírá Marek Kukačka.
Už za pár měsíců bychom mohli vidět, jak se tyhle lekce propíšou do jejich nové mapy – kde nemají chybět ani ony české prvky.