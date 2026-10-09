Třetina Čechů nakupuje s AI, některé e-shopy ale zaspaly. Veletrh Reshoper ukáže, jak na trendu vydělat
Osmý ročník tradiční akce Reshoper proběhne 15. října na pražském Výstavišti. Zaměří se na využití AI v e-commerce nebo růst marží před Vánoci.
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Zatímco čeští zákazníci si na pomoc umělé inteligence při nakupování zvykají rychlým tempem, samotní obchodníci za nimi výrazně zaostávají. Podle čerstvého výzkumu společností Shoptet a Behavio používá AI při nákupu na internetu v různé míře 31 procent lidí, tedy zhruba třetina české populace. Ještě v roce 2025 šlo přitom o necelou šestinu. U mladších ročníků do 29 let navíc využívá AI jako nákupního poradce téměř polovina.
Na druhé straně barikády je ale přístup podstatně opatrnější. Ačkoliv umělou inteligenci ve svém provozu zkouší 98 procent českých e-shopů, do svých klíčových systémů ji plně zapojilo pouhých 6 procent z nich. Vyplývá to ze studie společností MageXo, APEK a České asociace umělé inteligence. Tomuto a řadě dalších e-commerce témat bude věnován letošní veletrh Reshoper, kterou Shoptet pořádá 15. října 2026 v Průmyslovém paláci v Praze.
„Vidíme rozjezd na obou stranách, ale v úplně jiném tempu. Nakupující umělou inteligenci přijímají rychle, e-shopy zatím většinou zůstávají u zkoušení jednotlivých nástrojů. Z našich dat přitom jasně vidíme, že e-shopy, které nové technologie využívají naplno, rostou výrazně rychleji než zbytek trhu,“ upozorňuje Jan Hospodka, CEO společnosti Shoptet, jejíž systém podle údajů zveřejněných firmou využívá 40 procent českých e-shopů.
Důvěra jako hlavní brzda
Zmíněný výzkum Shoptetu a Behavia ukazuje i druhý klíčový detail: lidé sice AI čím dál častěji používají k vyhledávání nebo srovnávání zboží, ale samotný nákupní košík s ní dokončují jen málokdy. Hlavní brzdou je totiž důvěra. Informacím od AI při online nákupu věří 74 procent lidí, zatímco klasickým vyhledávačům důvěřuje 99 procent dotázaných.
Lidé mají od plně automatizovaných nákupů stále odstup – 44 procent z těch, kteří AI používají, dává raději přednost komunikaci s reálným člověkem, 35 procent nevěří správnosti doporučení a 30 procent pochybuje, že AI správně rozumí jejich potřebám.
Reshoper 2026 v kostce
Kdy: 15. října 2026, 8:00–18:00 (v podvečer navazuje afterparty)
Kde: Průmyslový palác, Výstaviště Praha
Program: 110+ vystavovatelů v jedné hale, 60+ odborných přednášek, bezplatná poradenská zóna, VIP roundtables, následně bude večerní neformální afterparty.
Vstupenky: Vstup na veletrh a do poradenské zóny je zdarma (stačí online registrace na webu reshoper.cz). Placená část veletrhu stojí od 4 990 Kč bez DPH, vybraný roundtable 1 990 Kč bez DPH.
Takzvané agentní nakupování, kdy AI provede kompletní nákupní proces za zákazníka, je tak zatím na počátku. Vyzkoušet ho je ochotných 22 procent dotázaných, reálnou zkušenost s ním mají zatím jen 4 procenta. „Pro e-shopy z toho vyplývá zásadní otázka blízké budoucnosti: kde se konkrétní obchod objeví ve chvíli, kdy zákazník nehledá zboží přes Google, ale ptá se přímo umělé inteligence?“ zamýšlí se Hospodka. Odpovědi na tyto výzvy nabídne osmý ročník e-commerce akce Reshoper, který 15. října zamíří do Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. Veletrh pořádá Shoptet a organizátoři letos očekávají až pět tisíc návštěvníků.
Loni i v předchozích letech se podle pořadatelů na podobných oborových akcích řešily teoretické vize. Letos ale přichází obrat k čisté praxi a konkrétním číslům.
Letos z programu vynecháváme teoretické úvahy a soustředíme se výhradně na případové studie a reálná data.
„Trh se po výkyvech z minulých let stabilizuje, ale e-shopaři čelí tlaku na efektivitu, marže a viditelnost v době AI. Proto letos z programu vynecháváme teoretické úvahy a soustředíme se výhradně na případové studie a reálná data,“ vysvětluje Ivo Mrena, ředitel akce Reshoper a CMO Shoptetu. „Chceme, aby i majitel menšího e-shopu odešel s jasným plánem, jaké kroky musí před nadcházející vánoční sezónou udělat pro svůj růst bez nutnosti vstupovat do cenových válek.“
Akce propojí v jedné hale přes 110 vystavovatelů z oblasti logistiky, platebních bran, marketingu i AI nástrojů. Základní vstup na veletrh i do poradenské zóny je po předchozí registraci zdarma, což zpřístupňuje cenné know-how i začínajícím podnikatelům. Placená konferenční část pak nabídne více než 60 odborných přednášek i menší uzavřené diskuzní stoly (roundtables) pro hlubší řešení specifických témat.
Program přinese konkrétní příběhy a ověřené postupy. Například Michal Kempa z e-shopu Goldea ukáže, jak s týmem budují miliardovou značku bez cenových válek a pomoci externích investorů. Dominik Píchal, zakladatel značky Grizly, půjde s tématem „Neexpandujte. Ještě ne“ proti populárnímu trendu neuvážených vstupů na zahraniční trhy. Ruslan Skopal ze služby Eshop Booster pak přinese nová data z průzkumu mezi více než šestnácti stovkami e-shopařů o tom, kde obchodníkům v praxi nejčastěji zbytečně utíkají peníze.
V panelové diskusi „Z garáže na miliardu“ se o své zkušenosti podělí například Tomáš Čech z Angry Beards, Gabriela Dědičová z TIAMI nebo Klára Borlová z Little Shoes. Kompletní přehled řečníků najdou návštěvníci na webu akce. Se všemi řečníky se návštěvníci navíc budou moci potkat přímo v diskuzních zónách nebo na večerní neformální afterparty.