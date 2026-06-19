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Trump prodal příměří u Hormuzu dobře. Ropa zlevnila a trhy si oddechly, investoři ale nemají vyhráno

Dohoda USA a Íránu kolem Hormuzu ulevila cenám ropy, ale investorům připomíná, že geopolitické riziko z trhů nezmizelo, jen na chvíli zlevnilo.

Václav KinskýVáclav Kinský

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Foto: CzechCrunch
Donald Trump a Hormuzský průliv
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USA a Írán podepsaly předběžnou dohodu, která má otevřít Hormuzský průliv a vrátit běžný provoz na jednu z nejdůležitějších energetických tras světa. Ropa po zprávě zlevnila a trhy si oddechly, jenže pro investory nejde o konec geopolitického rizika, spíš o jeho dočasné zlevnění.

Donald Trump dohodu s Íránem prodal přesně tak, jak se dalo čekat. Tedy jako rychlý diplomatický úspěch, který má uklidnit Blízký východ, otevřít Hormuzský průliv a vrátit na trh část energetické jistoty, o kterou se investoři v posledních týdnech báli. První reakce mu dala za pravdu, protože ropa Brent po zprávě klesla pod 80 dolarů za barel a část geopolitické přirážky z cen okamžitě zmizela.

Na první pohled je to jednoduchý příběh. Pokud se znovu otevře jedna z nejdůležitějších námořních tras světa, přes kterou podle americké EIA proudí zhruba pětina světové spotřeby ropy a ropných produktů, na trh se může vrátit více nabídky a investoři přestanou tolik počítat s nejhorším scénářem. Tím by byl uzavřený Hormuz, dražší energie, další tlak na inflaci, tvrdší centrální banky a nervóznější akcie.

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Foto: CzechCrunch / Apple Stocks
Vývoj ropy Brent

Jenže právě tady je dobré brzdit. Předběžné memorandum podle Reuters počítá s ukončením vojenských operací, šedesátidenním vyjednávacím obdobím a postupným obnovením provozu v průlivu, ale samo o sobě neřeší íránský jaderný program, dlouhodobý sankční režim ani bezpečnost lodní dopravy v regionu. Trhy dnes proto neoceňují mír na Blízkém východě, ale nižší pravděpodobnost toho, že se energetické riziko vymkne kontrole.

Pro investory je podstatný hlavně přenos do portfolia. Levnější ropa pomáhá aerolinkám, dopravcům, průmyslu, chemickým firmám i spotřebitelům, protože snižuje náklady na energii, dopravu a paliva. Nepřímo může pomoci také dluhopisům, jelikož menší energetický tlak znamená nižší riziko dalšího inflačního šoku a centrálním bankám dává větší prostor nebýt tak přísné.

U akcií je obrázek méně jednoznačný. Širší trh může ocenit levnější vstupy a menší geopolitickou nervozitu, zatímco část energetického sektoru může přijít o podporu, kterou jí v posledních týdnech dávala riziková přirážka v ceně ropy. Evropa je v této rovnici obzvlášť citlivá, protože stojí na dovážených energiích, průmyslových maržích a stabilních cenách plynu, takže jakékoliv zklidnění jí pomáhá, ale případný návrat napětí by se rychle propsal zpět do ropy, LNG i inflačních očekávání.

Trump může dohodu prezentovat jako vítězství a trhy mu na pár dní mohou uvěřit. Pro vaše portfolio je ale důležitější, že Hormuz zůstává připomínkou několika úzkých míst světové ekonomiky, která umí během pár hodin změnit výhled pro inflaci, sazby i akcie. Tentokrát přišla krátkodobá úleva, ne však dlouhodobá jistota.

Rubriku Investice podporujíxtb2025

Související témata:USATrumpHormuz
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