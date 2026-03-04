Tuhle hru si nenechte ujít. Autor kvůli ní opustil Warhorse a Kingdom Come, okouzlí vás retro grafikou
Bratři Mikuláš a Tomáš Podpročtí právě vydali demo své hry Scribe RPG, která míchá retro vizuál s moderní hratelností.
Byl výtvarným šéfem ve Warhorse Studios, kde pracoval na prvním i druhém Kingdom Come: Deliverance. Předtím pomáhal stvořit dva díly milované Mafie. Jenže v takhle rozjeté kariéře ve velkém videoherním průmyslu udělal Mikuláš Podprocký ostrou – a riskantní – zatáčku. Vzal bratra Tomáše, který s herním vývojem prakticky neměl zkušenosti, a začali tvořit hru vlastní. A i když to byla místy dost náročná cesta, výsledek vypadá kouzelně.
Nemusíte být milovník retro grafiky, abyste při pohledu na obrázky ze hry Scribe ocenili zručnost a práci, která za nimi je. „Všechno je vytvořené ručně,“ říká Mikuláš Podprocký. A všechno je tak trochu milostný dopis hrám, které autorská a bratrská dvojice hrála v mládí. „Chtěli jsme vytvořit hru, která atmosférou připomene zlatou éru videoher jako Another World, Monkey Island, Flashback nebo Shadow of the Beast,“ připomíná tituly, jejichž slávu si vybaví spíš ti, jejichž věk začíná přinejmenším trojkou.
„Jsme generace, co vyrůstala na hrách pro počítače ZX Spectrum a Amiga, máme je ve svém DNA. Jenže ty hry měly jedno společné. Kvůli tehdejšímu hardwaru byly hodně omezené,“ dodává vývojář. To už ale neplatí. „Dnes si můžeme dovolit prakticky cokoliv a do hry přidat možnosti a hratelnost, které v té době nešlo realizovat,“ popisuje Podprocký. Jenže když pro svou hru zkusili získat finance, narazili.
Bratři původem ze Slovenska, kteří vystupují coby studio Rawmeat, totiž se Scribe zamířili na Kickstarter. Od fanoušků chtěli v přepočtu něco přes milion korun, ale vybrali ani ne třetinu a kampaň skončila neúspěšně. „Kdyby se nám Kickstarter povedl, je víc než pravděpodobné, že by na hře aspoň jeden z nás pracoval na plný úvazek,“ popisuje Tomáš Podprocký. Jak ale dokazuje i právě vydané demo Scribe RPG na Steamu, konec hry to neznamenalo.
„Nepřipouštěli jsme si možnost, že bychom skončili. Schválně jsme zvolili pomalé tempo vývoje bez zapojení vydavatele, aby nás práce nevyčerpala a bylo to bez stresu,“ vysvětluje Mikuláš. Oba tvůrci na Scribe pokračovali ve volném čase, Tomáš jinak vede tým testerů pro značku Porsche, Mikuláš je výtvarník na volné noze – tvoří i komiksy, nedávno dokonce získal cenu Muriel. „Někdy je výzva to spojit se zaměstnáním. Navíc vydáním dema práce nekončí, naopak,“ dodává Tomáš.
Už pouhá ukázka totiž přibližuje rozsah hry, který od zmiňovaných retro inspirací z 80. a 90. let neporovnatelně narostl. Scribe RPG nabízí kromě žánru her na hrdiny průzkum fantasy světa jako v plošinovce, adventurní řešení hádanek i rozmotávání příběhu o říši, kde jsou zakázané knihy – však scribe znamená písař… „Pokud bychom měli definovat cílovku, tak to budou poměrně hardcore hráči nad třicet let se zálibou v singleplayerových hrách,“ říká na rovinu Tomáš Podprocký.
To vše se odehrává v pixelové grafice, která je v pohybu násobně půvabnější než na obrázcích, ale jejíž volba byla silně pragmatická. „Lidé si často myslí, že jediný důvod pro pixel art je snaha o retro. To může být pravda, ale důležitá je i praktická stránka věci. Postavu se všemi animacemi vytvořím do naší hry za den. Ve 3D grafice by to trvalo týdny,“ vysvětluje Mikuláš. „A pokud chcete dělat hru bohatou na obsah v podmínkách jako my, bylo by to nepřijatelné,“ přidává.
Ony podmínky jsou výrazně jiné, než na které byl Mikuláš zvyklý třeba z Warhorse Studios, kde působil jako art director. „Ale po práci na velkých titulech jsem chtěl zkusit něco menšího. Něco, co bude jen o našich schopnostech a o svobodě,“ popisuje zrod Scribe. „A když jsem Mikiho prototypy viděl, řekl jsem si, že do toho půjdeme. Také jsem cítil potřebu být kreativní a vytvořit něco vlastního,“ dodává Tomáš.
Právě tahle sourozenecká souhra je prý tou nejcennější výhodou na tomto rodinně-videoherním projektu. „Důvěřujeme si. A i když to zní jako klišé, to je to hlavní,“ uzavírají bratři Podpročtí neboli studio Rawmeat. Jejichž Scribe RPG si zatím můžete bezplatně vyzkoušet, než bratři vývojáři napíšou i zbývající kapitoly svého herního příběhu.