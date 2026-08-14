Turečtí majitelé českého Twista čelí obviněním z praní peněz. Na české zákazníky to nemá žádný dopad, reaguje
Vyšetřování v Turecku se týká holdingu Turuncu a firmy Param. České Twisto zdůrazňuje, že je samostatnou právnickou osobou pod dohledem ČNB.
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Turecké úřady zahájily rozsáhlou bezpečnostní a právní operaci namířenou proti společnosti Turuncu Holding a jejím dceřiným subjektům, mezi které patří i finančně technologická skupina Param. To se dotýká i českého trhu, neboť je vlastníkem zdejšího fintechu Twisto. V rámci mateřské skupiny a na více než dvě desítky propojených firem byla soudem uvalena nucená správa z důvodu podezření na zpracovávání finančních prostředků z nelegálního sázkařství a praní špinavých peněz.
Vyšetřování vede státní zastupitelství v Istanbulu ve spolupráci s policejní jednotkou pro boj s kybernetickou kriminalitou. Jak informují turecká média, zásah proběhl současně ve třech městech, kromě Istanbulu také v Ankaře a Izmiru, přičemž policie zadržela 25 podezřelých osob. Další zprávy pak doplňují, že vyšetřovatelé zabavili rozsáhlé množství digitálních materiálů pro podrobnou forenzní analýzu.
Jako důvody zásahu měly být auditní nálezy Turecké centrální banky, Finančního analytického úřadu i Asociace platebních institucí. Tyto orgány identifikovaly podezřelé finanční toky vysokých objemů. Další informace pak upřesňují, že klíčovou operativní entitou zasaženou jmenováním soudních správců je právě společnost Param.
Twisto ve vyjádření pro CzechCrunch odmítá, že by turecké právní kroky měly jakýkoliv dopad na jeho fungování či stabilitu. „Twisto Payments a.s. působí v České republice, Polsku a Rumunsku jako samostatná právnická osoba s vlastním vedením, systémem řízení, nezávislým provozem a vlastní finanční situací a podléhá dohledu České národní banky v souladu s českým a evropským právním rámcem,“ reagovala společnost v oficiálním vyjádření.
Šéfka fintechu zároveň objasňuje faktickou majetkovou strukturu. Podle vyjádření totiž přímým vlastníkem Twisto Payments není přímo turecký Param, ale nizozemská holdingová společnost Param Holdings International B.V., která je navíc podpořena řadou mezinárodních institucionálních investorů včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj či společností Ceecat Capital, Amundi a Revo Capital.
Skupina Twisto
- Na českém trhu jde o průkopníka služeb „nakup teď, zaplať později“ označovaných anglickou zkratkou BNPL (buy now, pay later).
- V současnosti působí na třech trzích, kromě domácího Česka také v Polsku a Rumunsku.
- Loni zprocesovala transakce o objemu přes jedenáct miliard korun, což je o 81 procent meziročně více. Na českém trhu šlo o objem 7,5 miliardy korun.
„Na naše české zákazníky nemá současná situace žádný dopad. Všechny služby Twista jsou nadále poskytovány standardním způsobem, bez jakýchkoli změn či omezení,“ zdůrazňují zástupci společnosti s tím, že prioritou firmy zůstává zajištění kontinuity služeb i zachování důvěry.
Soudně jmenovaní správci v Turecku aktuálně převzali dohled nad statutárními orgány dotčených společností a jejich majetkem až do úplného skončení vyšetřování. Vzhledem k otevřenému právnímu řízení odmítá vedení Twista spekulovat o dalším vývoji mateřské skupiny v zahraničí.
„Vzhledem k tomu, že tyto záležitosti jsou předmětem probíhajících řízení, nemůžeme spekulovat ani se vyjadřovat nad rámec oficiálně potvrzených informací,“ doplňuje společnost. „Vývoj situace nadále pečlivě sledujeme společně s našimi právními a compliance týmy a zůstáváme v úzkém kontaktu s relevantními zainteresovanými stranami,“ dodávají zástupci společnosti.