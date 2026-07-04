Ty nejlepší plasťáky s příměsí luxusu. Pro koho jsou sluchátka od Sony, která propaguje Zdeněk Pohlreich?
Otestovali jsme model 1000X The Collexion, kde Sony vyměnilo část plastu za ocel a zlepšilo zvuk i pohodlí. A taky významně zvýšilo cenu.
Co dělá firma, když má na trhu dlouhodobě jedny z nejlepších náhlavních sluchátek? Sony se rozhodlo do své populární řady hodit vidle a představit tak trochu v rámci ní a tak trochu bokem novou, luxusnější edici. Jmenuje se 1000X The Collexion a od úplně původního modelu MDR-1000X, který tuhle úspěšnou linii sluchátek kdysi nastartoval, ji dělí přesně deset let. Teď Sony vstupuje do méně probádaného segmentu a jeho nový produkt není pro každého zdaleka tak jasná volba. Hlavně pokud nejste audiofilové.
Sony s modelem 1000X The Collexion (interně označovaný jako WH-1000XX) cílí na takzvaný tichý luxus, tedy na zákazníky, kterým nejde primárně o nejlepší poměr cena/výkon, ale o to mít na hlavě o něco prémiovější kousek, ke kterému patří i vyšší cenovka. Místo plastu tak u nových sluchátek navenek dominuje ocel, místo obyčejného zipu na pouzdře magnet a místo plošné kampaně v sekci elektroniky jde Sony cíleně po lifestylovém publiku – ostatně proto si jako lokálního ambasadora vybralo šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.
Tahle sluchátka logicky vyvolávají otázku, jestli takový krok dává smysl i běžnému uživateli, nebo je to spíš hra pro úzkou skupinu lidí, kterým na detailu a materiálu záleží víc než na rozumné kalkulaci. Když jsem před časem psal o sluchátkách Sony WH-1000XM6, hned na začátku jsem se přiznal, že co se týče zvuku, patřím pravděpodobně mezi ty nejhorší recenzenty – mám totiž hudební hluch, a tak úplně do detailu nepoznám, jestli jsou basy o kousek tvrdší nebo výšky ostřejší.
U nových 1000X The Collexion je to ironie o to větší, protože zvuk je tou hlavní nadstavbou, kterou Sony tentokrát prodává. Zároveň si však dokážu představit, že nejsem v tomto ohledu úplně osamocen, a tak mi dávalo smysl se na výroční sluchátka podívat i z další strany – jak se s nimi žije v praxi, co se změnilo oproti klasickým XM6 a jestli ten balík luxusu kolem dává smysl i někomu, kdo si jako já vystačí s běžným vlajkovým modelem.
Věc číslo jedna je jasná na první dotek. Sony provedlo – s ohledem na dosavadní zvyklosti v této sérii – materiálovou revoluci. Hlavový most a klouby jsou teď z nerezové oceli, místo aby to byl jako dosud v podstatě jen velmi kvalitní plast. Logicky to sluchátka zatížilo, 320 gramů proti 254 gramům u XM6 je rozdíl, který by se v teoretické rovině mohl projevit. V praxi se mi ovšem nestalo, že bych i po delším nošení sluchátka cítil na hlavě nějak nepříjemně. Ba naopak, jsou dokonce ještě příjemnější.
Sony totiž s ocelovým rámem přestavělo celou geometrii hlavového mostu, je širší a silnější a tlak na temeno se tak rozkládá na mnohem větší plochu. Zároveň podle mě hodně záleží na tom, z jakého světa k těmto sluchátkům přijdete. Jestli jste byli dosud zvyklí na velmi lehké „plasťáky“ ať už od Sony, nebo třeba Bose, nemusíte se tu bát, že byste desítky gramů navíc nějak víc pocítili. Pokud ale máte ještě mnohem těžší AirPods Max, tak ten rozdíl je dramatický. Při výměně zpět za sluchátka od Sony se vždy musím ujistit, jestli je mám fakt na hlavě.
Kde si ale 1000X The Collexion s AirPods Max nezadá, je složitelnost. Tam se Sony po XM6, kde zvolilo kompaktnější skládání náušníků do sebe, vrátilo k řešení, kdy jde náušníky jen přetočit a sluchátka tak naplocho položit. Sony tu pravděpodobně sází na trochu něco jiného – že budou tato sluchátka víc designový, nebo dokonce módní doplněk, než že byste je chtěli mít někde „srolovaná“ v batohu. I proto cestovní pouzdro připomíná takovou kabelku. Fajn alespoň je, že i na ní je místo zipu magnet. Úplná maličkost, ale příjemná.
Barevně jsou na výběr černá a platinově stříbrná, tedy světlejší, chcete-li bílá. Obvykle jdu u sluchátek tmavou cestou, ale tady mi snad poprvé přijde světlejší verze zajímavější. U dosavadních modelů černá vždy tak nějak elegantně zapadne a vlastně i pěkně maskuje plastovou konstrukci. Jenže 1000X The Collexion mají být spíš pěkný kousek, který vystavíte na odiv, a obzvlášť ten monochromatický přístup a nerezové klouby mnohem víc vyniknou na světlé, než když je všechno do černa.
A pak se konečně dostáváme k tomu, co je u Collexion hlavním lákadlem a kam Sony dalo i nejvíc vývojářské energie – ke zvuku. Uvnitř je úplně nový 30milimetrový měnič, u kterého inženýři vyřešili klasické dilema výrobců sluchátek – membrána musí být zároveň lehká a pružná, aby zvládla basy, ale taky tuhá, aby se při vyšších hlasitostech nerozkmitala a nezkreslovala. Sony to vyřešilo tak, že okraj měniče je z měkkého polymeru, ale samotná kopule uprostřed je z tuhého uhlíkového kompozitu.
Výsledkem má být čistší oddělení jednotlivých nástrojů a hlasů, víc detailu ve výškách a širší prostorový dojem, navíc tahle tužší membrána pomáhá i lepšímu a rychlejšímu potlačení hluku. Slyšitelně se proti XM6 nejvíc změnil poměr basů a středů. Basy jsou zkrocenější a méně dunivé, než byly i u XM6, a víc prostoru se uvolnilo právě středům, takže lidský hlas i akustické nástroje mají znít přirozeněji a plněji. I mezi uznávanými recenzenty panuje jasná shoda: posun je skutečně slyšet a jde o vyzrálejší, kultivovanější projev než u XM6.
K tomu Sony přidalo i pár softwarových chytristik – umí si pomocí umělé inteligence dopočítávat detaily v komprimované hudbě ze streamovacích služeb, aby zněla blíž nahrávkám ve vysokém rozlišení, a má prostorový režim, který umí jakékoliv běžné stereo nahrávky přetvořit do širšího, obklopujícího zvuku. K tomu přidává tři režimy podle toho, jestli posloucháte hudbu, sledujete film, nebo hrajete hry. Na přepínání mezi nimi je určené speciální tlačítko na levém náušníku, kde je jinak ještě klasicky zapínací tlačítko a ovládání ANC.
A jiný rozměr zvuku skutečně okamžitě poznáte. Prostorový režim, kterému Sony říká 360 Upmix, funguje tak, že systém umí v reálném čase dopočítat prostorový zvuk z jakékoliv běžné dvoukanálové nahrávky – tedy z prakticky čehokoliv, co normálně posloucháte – a nepotřebuje k tomu žádnou speciálně připravenou stopu, jako je tomu u Dolby Atmos. Hudební režim jen lehce rozšíří zvukové pole, takže to nepůsobí, že vám hraje přímo v hlavě, ale spíš jako byste seděli mezi kvalitními reprosoustavami ve zvukově upravené místnosti.
Filmový režim přidá zvukové scéně hloubku a šířku, přitlačí basy kvůli explozím a podobným efektům, ale zároveň posílí střed, aby byly i v akčních scénách pořádně slyšet dialogy. A herní režim upraví zvukovou křivku tak, abyste lépe slyšeli kroky a směr, odkud na vás něco jde, a líp se tak orientovali v prostoru hry. Sluchátka navíc umí sledovat pohyb hlavy pomocí gyroskopu, takže se vám zvuk při otočení hlavy nepřesune s vámi, ale zůstává ukotvený v prostoru, jako by skutečně vycházel odněkud zepředu nebo ze strany.
Vlastně mě překvapilo, jak moc mě tahle funkce baví. Jako člověk, který třeba do ekvalizéru normálně nechodí, protože podrobnému nastavení nerozumí, tu nemusím nic ladit ani zkoumat. Stačí zmáčknout jedno tlačítko a rozdíl mezi jednotlivými režimy je fakt hned slyšet. Dokonce tak, že jsem nejdřív zkoumal, kde se stala chyba, když můj MacBook vydával trochu jiný zvukový signál při zesilování hlasitosti. Pro audiofily je pak k dispozici samozřejmě ještě mnohem širší nastavení v mobilní aplikaci.
Aktivní potlačení hluku vychází ze stejného technologického základu jako u XM6 a nabízí tradičně skvělý nejvyšší tržní standard, ale lepší zvukové parametry jsou trochu vykoupené ve výdrži baterie. Collexion zvládne kolem 24 hodin s aktivním ANC, respektive 32 hodin bez něj, zatímco klasické XM6 dodají v reálném provozu klidně o několik hodin víc. Trochu pochybuju, jestli to vůbec v praxi někomu bude vadit a zda bez přístupu k nabíječce tolik hodin dá, ale je dobré to zmínit.
A taky si už můžeme shrnout, co tahle sluchátka vlastně jsou a co ne. O lecčems vypovídá už to, že na vás z reklamní kampaně s nimi na hlavě shlíží Zdeněk Pohlreich. To vás totiž minimálně napoprvé zaujme a donutí zamyslet se, proč je tam právě on, protože byť je známý šéfkuchař vidět u mnoha produktů, v této oblasti je to překvapení. Vypovídá to mimo jiné o tom, že 1000X The Collexion nejsou běžná sluchátka na denní nošení do práce, na cesty nebo do tělocvičny, jako jsou XM6.
Japonská novinka má mnohem užší zaměření na styl, řemeslné zpracování, komfort a zvuk. Není to zároveň žádný velký technologický skok proti XM6, spíš jiná, paralelní nabídka pro jiné publikum. Jestli vám XM6 vyhovují a nic vám u nich nechybí, není důvod kvůli Collexion přemýšlet o upgradu – nejde o jakousi přestrojenou XM7, ale o úplně jiný produkt. Tam, kde jsou XM6 spíš mainstreamová volba rozumu, jsou Collexion volbou estetiky a chuti mít na hlavě něco trochu jiného.
Celé rozhodování nakonec může dost zjednodušit cena, tady ještě víc než u jiných sluchátek. Sony 1000X The Collexion se v Česku prodávají za necelých 16 tisíc korun, zatímco XM6 už dnes seženete i pod 10 tisíc. Pokud chcete to nejlepší ANC za rozumné peníze a hlavně co nejdelší výdrž, je XM6 stále tou logičtější volbou. Pokud vám ale jde především o prémiové materiály a lepší zvuk, pak je Collexion přesně pro vás. A bude velmi zajímavé sledovat, zda takových zákazníků Sony najde ve vyšší cenové kategorii dostatek.