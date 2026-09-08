Účetnictví se stává komoditou. Trh žádá rychlost strojů, ale i lidskou odpovědnost, říkají v českém scaleupu
Končí doba, kdy si účetní firmy mohly účtovat peníze za splněný úkol. A už vůbec ne za čas strávený jeho plněním, říká Marián Tomko, zakladatel DYPE.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Zatímco digitální špičky trhu staví své produkty na datech v reálném čase a AI v každém rohu, jejich finanční management často uvízl někde v minulém století. Závěrka a reporty s měsíčním zpožděním, tým věčně zaseklý u operativního „jak“ na úkor strategického „proč“, či všudypřítomné excelovské tabulky a podobné systémy.
Podle Mariána Tomka je tento model dnes již nedostatečný. Hodnota služby se přesouvá od pouhého zaúčtování faktur k inteligentní technologické infrastruktuře a aktivnímu poradenství v kontextu celého byznysu. Klienti DYPE jako FaceUp, FlowPay či CloudTalk na ně přecházejí v momentu, kdy staré systémy přestanou stíhat rychlý růst, expanzi do zahraničí nebo témata, která už dávno přesahují jednu finanční profesi.
Právě tady Tomko vidí jednu z největších slabin tradičního modelu účetních služeb. Účetní může perfektně ovládat účetnictví, daně i legislativu, management rychle rostoucí firmy ale dnes potřebuje ještě další vrstvu. „Nestačí rozumět má dáti a dal. Potřebujete chápat, proč zákazníci produkt kupují, co reálně pohání profitabilitu nebo jak funguje obchodní model firmy. Management potřebuje partnera, který dokáže zasadit čísla do širšího kontextu a rozumí finančním dopadům byznysových rozhodnutí,“ říká Tomko.
DYPE proto nefunguje jako klasická účetní kancelář, ale jako tech-enabled service provider – tedy komplexní externí finanční oddělení pro více než 150 startupů a scaleupů, kde drží krok i s těmi nejrychlejšími klienty včetně firem z žebříčku Deloitte Fast 50. DYPE samotné kontinuálně roste už sedmým rokem. „Poptávka po světovém standardu služeb u nás existuje. Doufám, že to dokazuje, že se západu postupně dokážeme ekonomicky minimálně vyrovnat,“ říká Tomko. DYPE klientům pomáhá i s US compliance, takže dobře vidí rozdíly mezi českým a americkým trhem služeb.
Účetnictví přitom původně vůbec dělat nechtěl
O to zajímavější je, že Tomko původně vůbec nechtěl stavět účetní firmu. K založení DYPE se dostal tak trochu oklikou – jakousi kariérou naopak – od globálního korporátu PwC, k pořád menším jako BDO nebo Bohemia Interactive Solutions, až po malé lokální startupy.
„Kariérní cesta jde většinou od nejmenší firmy k největší, já jsem to vzal opačně. A právě díky tomu jsem viděl, jak se s velikostí a rychlostí firmy mění i to, co od financí potřebuje,“ popisuje. U rychle rostoucích firem podle něj nestačí jen správně zaznamenat, co se stalo. Klíčem je i rychlost a agilita. A znalostní gap se se zmenšováním firmy zvětšuje. Management potřebuje rozumět tomu, co čísla znamenají pro další rozhodování.
Chtěl založit data science projekt zaměřený na analýzu velkých dat. V praxi ale rychle narazil. „Větší firmy nemají big data, ale big trash,“ usmívá se. Aby bylo možné nad daty stavět analytiku a predikce, bylo nejdřív potřeba dát do pořádku samotný základ. Tomko proto k technologiím přidal chybějící vrstvu financí a v roce 2020 založil DYPE.
Zakladatelé zjišťují, že nechtějí trávit nedělní večery kontrolou toho, co robot udělal. Trh vyžaduje rychlost strojů, ale zároveň očekává lidskou odpovědnost.
Účetnictví se tak paradoxně stalo vstupní branou k původní myšlence práce s daty. „V roce 2025 jsme dokonce byli v shortlistu soutěže Účetní firma roku,“ dodává Tomko.
Příkladem značky, která na infrastrukturu DYPE přešla, je globální technologická platforma Apify. DYPE u ní zautomatizovalo účetní procesy, čímž zkrátilo doručování manažerského reportingu z původního třicátého dne v měsíci na desátý.
„S DYPE se nám podařilo zmodernizovat účetnictví na úroveň 21. století,“ potvrzuje přínos moderní infrastruktury CFO Apify Dušan Antoš. Podobným upgradem prošel i Oktagon MMA, největší evropská organizace smíšených bojových umění. Do původního systému přidali řád, aby účetnictví mělo vyšší než jen formální hodnotu. Minimalizace chyb a vyšší efektivity se daří dosahovat díky digitalizaci a automatizaci.
Dnes jim scaleup pomáhá řídit finance hned ve čtyřech zemích: Česku, Slovensku, Velké Británii a Německu. Management má díky business intelligence přehled o zdraví firmy prakticky non-stop. U e-commerce projektů zase technologické propojení řeší přímé finanční ztráty. Pro prémiové nádobí Fabini naprogramoval IT tým DYPE custom řešení s úsporou na úrovni lidských úvazků. „Díky DYPE jsme na cestě ke zvýšené automatizaci procesů, které přesahují samotné účetnictví,“ dodává CEO Fabini Radka Vaculíková.
Marián Tomko si myslí, že role financí se v příštích letech zcela transformuje. Trh podle něj aktuálně střízliví z první vlny nekritického nadšení z autonomních AI aplikací, které firmám sice zrychlily dílčí úkoly, ale nepřinesly širší byznysový kontext ani právní záruky za chyby.
Právě tady se podle něj ukazuje paradox nastupující AI éry. Čím více rutinních úkolů převezmou technologie, tím důležitější bude to, co samotný stroj nabídnout nedokáže – kontext, odpovědnost a aktivní doporučení.
Cash Optimizer bere real-time data z naší finanční infrastruktury a pomocí AI modelů simuluje budoucí finanční scénáře likvidity.
„Zakladatelé zjišťují, že nechtějí trávit nedělní večery kontrolou toho, co robot udělal. Trh vyžaduje rychlost strojů, ale zároveň očekává lidskou odpovědnost. Foundeři chtějí, aby jim partner radil sám a aktivně – a to hned ve třech rovinách: odborné, technologické i byznysové. Očekávají parťáka, který na základě situace sám zvedne telefon a navrhne řešení dřív, než vznikne problém,“ dodává.
Je to vlastně návrat k tomu, co Tomko během své cesty od velkého poradenství až ke startupům pozoroval opakovaně. S rostoucí rychlostí firmy nestačí finance pouze reportovat. Musí pomáhat managementu posunout se dopředu. Cílem DYPE je stav, kdy data jsou k dispozici okamžitě a technologie z nich rovnou pomáhá predikovat budoucnost a reagovat na ni. Jako první hmatatelný produkt nad touto vlastní infrastrukturou proto vyvinuli nástroj Cash Optimizer.
„Středně velké firmy dnes extrémně bojují s predikcí cash flow i kvůli natahujícím se dobám splatnosti na trhu. Cash Optimizer bere real-time data z naší finanční infrastruktury a pomocí AI modelů simuluje budoucí finanční scénáře likvidity. Managementu nedává jen pasivní grafy, ale rovnou doporučení k akci, jak ochránit runway,“ popisuje Tomko.
Tím se zároveň kruh vrací k jeho původní myšlence, se kterou se před lety pustil do podnikání: využít firemní data nejen k popisu toho, co se už stalo, ale k hledání souvislostí a predikci toho, co přijde s cílem umožnit autonomní reakce.
Budoucnost financí podle Tomka nepatří těm, kteří pouze zaznamenávají minulost, ale těm, kteří staví infrastrukturu pro budoucnost. „A my v DYPE se s touto vizí snažíme měnit pravidla hry celého trhu,“ uzavírá Marián Tomko.