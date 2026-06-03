Ultimátní průlet historií jedné z nejmilovanějších komiksových postav. Novou Lego hru byste neměli minout
Ať už jste vyrůstali na Batmanovi od Burtona, Nolana, nebo vás baví ten nejnovější s Pattinsonem v hlavní roli, v nové Lego hře se vám představí vše.
Existují postavy, které nepotřebují dlouhé představování. A Batman je bezpochyby jednou z nich. Za dlouhých více než osmdesát let své existence stihl vystřídat nespočet podob – od chlapíka s bizarní plyšovou maskou a směšným obřím opaskem z černobílého seriálu pro pamětníky až po drsného bojovníka chráněného neprůstřelnými pláty.
Každá generace si netopýřího ochránce přetavila k obrazu svému. Kouzlo osudem zbičovaného, astronomicky bohatého bručouna však uchvátilo svým způsobem každou z nich. Jeho poslední podoba teď znovu propojuje generace, kostičkového netopýra totiž zbožňuje snad úplně každý.
Do malých plastových kostiček se nekompromisního bojovníka proti zločinu rozhodli znovu uvěznit Britové z ostříleného a dekádami prověřeného studia Traveller’s Tales. Mimochodem, možná patříte mezi pamětníky, kteří zažili, jak se pošetilý vakojezevec Crash Bandicoot poprvé utkal se šíleným vědcem Neo Cortexem, nebo jste před více než dvěma dekádami zažívali bláznivé závody v Sonic R. I pod těmito ikonickými tituly je podepsána právě tato firma, přestože největší prestiž jí zajistily až kostičkové Lego hry.
Když se z tragédie stane hrst kostiček
Brzy po spuštění hry Lego Batman: Legacy of the Dark Knight se hráč, celkem nepřekvapivě, ocitne v klíčovém momentu celé mytologie. Malý Bruce Wayne po návštěvě kina prochází za temné noci se svými rodiči úzkou uličkou zločinem prolezlého Gothamu, když vtom se před nimi zjeví ikonický záporák s pokřiveným úsměvem Jack Napier. Toho pravděpodobně znáte spíš coby šíleného Jokera.
Netrvá dlouho a vzduchem proletí osudové výstřely, přerušené zvuky blesků šlehajících na zataženém nebi. Tyto střely však v kostičkovém světě z rodičů malého Bruce neudělají krví prosáklé schránky, ale rozbijí je na hrstku plastových dílků. Chlapec zůstane uprostřed uličky úplně sám, zatímco mu vrah jeho rodičů tiše položí mrazivou otázku, přímo vytrženou z kultovního filmu Tima Burtona z roku 1989: „Už jsi někdy tančil s ďáblem v bledém svitu měsíce?“ Scéna působí absurdně, možná trochu vtipně, a přesto si zachovává dojemný podtón. Tento moment dokonale ilustruje, proč nové pojetí Batmana zkrátka funguje.
Hra rozhodně není pouhým převyprávěním jednoho konkrétního filmu. Nabízí rafinovanou mozaiku celé Batmanovy mediální historie, kterou zvládá odvyprávět během šesti obsáhlých kapitol. I pečlivý hráč tak tento intenzivní zážitek dokáže absolvovat pod dvacet hodin.
Příběh startuje u zrodu hrdiny v duchu snímku Batman začíná z roku 2005, vzápětí hráče plynule přenese do deštivé atmosféry nejnovější adaptace z roku 2022 s Robertem Pattinsonem v hlavní roli. Do toho umně vplétá nezaměnitelnou gothamskou estetiku zmíněného Burtonova osmedsátkového hitu a s nadsázkou připomíná napětí z Nolanovy trilogie Temný rytíř.
Každá zásadní éra, která formovala celou sérii, tu dostane alespoň kousek prostoru. Všechny tyto detaily ale s jistotou zachytí pravděpodobně jen opravdu zažraní znalci příběhu Bruce Wayna. Ti, kteří jej sledovali pouze zběžně, budou nad některými odkazy zřejmě trochu tápat.
Vizuální hody pro dospělé oči
Virtuální Gotham vypadá jednoduše nádherně. Digitální déšť realisticky stéká po lesklých plastových tvářích postaviček a na Batmanově plášti jdou vidět drobná textilní vlákna i usazená smítka prachu. Přesně jako na skutečné hračce, která vám dost možná stojí doma na poličce. Bez přehánění jde o vizuálně nejsilnější počin, jaký kdy v Traveller’s Tales vytvořili.
Jenže vyvstává otázka, zda tuto podívanou hlavní cílovka, tedy děti kolem osmi let, vůbec dokáže naplno ocenit. Sama bych donedávna přísahala, že zpracování Medvědích bratrů od Disney Interactive z roku 2003 bylo naprosto realistické. Dětská fantazie totiž funguje jako ten nejlepší obrazový filtr na světě.
Dospělého hráče propracovaná grafika rozhodně zaujme, ale bohužel si také vybere svou daň. Obří hardwarové požadavky vyvolaly u herní komunity zdvižená obočí dlouho před samotným vydáním hry. Na slabším počítači se tak občasnému zadrhávání, zejména při průzkumu otevřeného světa, nejspíš nevyhnete. Pokud ale vlastníte výkonný stroj, odměnou vám bude ten nejkrásnější a nejdetailnější kostičkový svět, jaký kdy osvítil hráčské monitory.
Boj pobaví i potrápí. Ale jen, když chcete
Srdcem hry je bojový systém otevřeně inspirovaný dospělou herní sérií Arkham. A překvapivě to funguje na výbornou. Batman ladně přeskakuje mezi nepřáteli, paríruje útoky, buduje kombinace úderů a odemyká drsné dorážečky. Nepřátel je hned několik druhů, někteří nosí štíty, jiní využívají střelné zbraně nebo vládnou speciálními schopnostmi. Každý typ tak vyžaduje od hráče trochu jiný taktický přístup.
Na nejvyšší obtížnost, která zvyšuje počet protivníků a omezuje vaše životy, se z jinak oddechové hry může nakrátko stát nečekaně svižná výzva. I tak si ale většinu času pohodlně vystačíte se třemi tlačítky. Jedním pro úskok, druhým pro krytí a třetím nepřekvapivě pro zasazování úderů.
Během hraní budete navíc střídat sedm hratelných postav. Kromě Batmana nechybí ikonická a skvěle nadabovaná Catwoman, komisař Gordon, Batgirl, Robin a další. Tato pestrá soupiska představuje další nesmírně zábavný herní prvek. Každý z hrdinů má totiž na opasku dva unikátní nástroje, které slouží jak v boji, tak při řešení prostorových hádanek. Batman disponuje vystřelovacím hákem pro otevírání ventilačních šachet, Gordon zase dokáže pěnovým kanonem chrlit růžovou hmotu a kočičí mazlíčci Seliny Kyleové prolezou i těmi nejužšími skulinami, nebo efektivně odlákají pozornost stráží.
Hádanky, které se ve hře objevují po vzoru dospělé předlohy, nejsou nikterak obtížné. Jsou ale nápadité, spolehlivě udržují tempo a málokdy působí jako zbytečná výplň. Primárně však cílí na mladší hráče, což je z jejich náročnosti znát.
Otevřený svět Gothamu pak tyto rébusy plynule přenáší přímo do ulic. Záhadné trofeje k rozbití, Hádankářovy rébusy rozeseté po střechách i temných uličkách, závodní výzvy, zachraňování ohrožených obyvatel nebo náhodné zločiny vyskakující doslova z ničeho. Vždy je zkrátka co dělat. A i po dokončení hlavního příběhu zůstávají po mapě rozeseta kvanta obsahu, který čeká na objevení.
Zábavou prolezlý plast
Gotham se zde skládá ze čtyř ostrovů rozdělených do několika okresů a ve hře skutečně ožívá. Topí se sice v nekončící noci, ale jeho ulice plní davy pochodujících plastových postaviček plné vedlejšího obsahu. Občas narazíte na momenty, které vás vyloženě donutí se zastavit. Potkat můžete třeba panáčka, který právě prochází existenciální krizí a nahlas rozebírá, zda je jeho tělo náhodou vyrobeno ze stejného materiálu jako okolní budovy, které Batman neustále bez skrupulí demoluje.
Po městě se nejen přesouváte mezi příběhovými misemi, ale také sbíráte nejrůznější předměty, hledáte skryté trezory, účastníte se závodů nebo pomáháte obyvatelům v nesnázích. Aktivity jsou natolik rozmanité, že si mezi nimi najde to své snad úplně každý. Otevřený svět vás navíc nenásilně nutí postavy střídat, protože specifické úkoly vyžadují odlišné schopnosti, čímž je průzkum ještě o poznání pestřejší.
Za splněné úkoly získáváte herní měnu, za kterou lze pořídit nové outfity, vozidla i vybavení do Batcave, Batmanova jeskynního útočiště, které si dokonce můžete sami přestavovat podle chuti.
Co však na celé hře funguje suverénně nejlépe, je rytmus střídání celkové atmosféry. V jeden moment prozkoumáváte ponurou gothamskou uličku vystřiženou z hutného thrilleru a hned nato Batman nechtěně šlápne na gumovou kachničku, jejíž pisklavé pípnutí rozčísne ticho. Hra nostalgii jen suše necituje, ona ji naplno cítí. A to je rozdíl, který se zkrátka nedá naprogramovat.
Batman: Legacy of the Dark Knight je jednou z nejzdařilejších Lego her za poslední roky. Volný, i když ne zcela otevřený svět Gothamu baví, bojový systém překvapuje svou svižností a přehlídka filmových odkazů spolehlivě zahřeje každého fanouška u srdce.
Titul sice místy zklame tupou umělou inteligencí protivníků v plížících pasážích a výkonnostní nároky jsou na vyloženě dětskou hru přinejmenším odvážné. Z celkového pohledu jde ale jen o drobné vady na kráse, které hlavní cílovou skupinu trápit určitě nebudou. Rodiče, které budou děti o koupi této hry prosit – a následně možná i o nový hardware –, ale dost možná ano.