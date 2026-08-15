Umělá inteligence místo filmového štábu. Celovečerák vznikl za měsíc, herce potřebovali na dvě minuty
Technologický startup vytvořil pomocí umělé inteligence 110minutový film za čtyři týdny. Skuteční herci dodali jen fotografie a nahrávku hlasu.
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Dva miliony dolarů, čtyři týdny práce a film, ve kterém nikdo z herců nestál před kamerou. Startup Higgsfield, který už letos jednou zaujal díky AI generovanému filmu, natočil celovečerní akční komedii The Cully Hill Boys kompletně pomocí umělé inteligence. Přesto do hlavních rolí obsadil skutečné známé osobnosti. Jejich tváře a hlasy si ale pouze licencoval.
Celý projekt začal u úplně obyčejného lidského příběhu. Americký scenárista Timothy Planagan téměř pět let piloval text o třech rapperech z Londýna, kteří mají pořád smůlu. Ti při přestavbě staré lodi náhodou rozbijí trup a vypadnou z něj dva miliony liber z drogového obchodu, načež se ocitnou v palbě mezi gangy.
Když Planagan v minulosti dostával nabídky od filmových producentů, všichni požadovali zásadní ústupky, například přesun děje z Londýna do Ameriky. Scenárista to odmítl a text uložil do šuplíku. Až do chvíle, kdy ho oslovil Higgsfield a nabídl mu, že z jeho scénáře udělají vlajkovou loď nové technologie jménem Cinema Studio 4.0, se kterou chce Higgsfield oslovit hlavně filmová studia.
Jde o software, který firmám umožňuje generovat kompletní 4K prostředí i licencované avatary reálných celebrit, aniž by docházelo k rozpadu vizuální kontinuity. Dalo by se tak říct, že film je pro Higgsfield i reklamou. Ostatně, i proto se na snímek může podívat každý na YouTube či oficiální stránce startupu.
Aby příběh ožil, potřebovali tvůrci do rolí dostat známé tváře. Místo natáčení však zvolili cestu digitálního licencování. Do hlavních rolí obsadili například dvojnásobného šampiona zápasnické organizace UFC Israela Adesanyu, legendu MMA Quintona Jacksona či populárního streamera Mikylea Rafika vystupujícího pod přezdívkou N3on.
Fyzicky přitom nikdo z nich na natáčení nestrávil ani vteřinu. Stačilo podepsat smlouvu, dodat fotografie ve vysokém rozlišení a nahrát pouhé dvě minuty svého hlasu. O veškeré pohyby i mimiku na plátně se postaral software.
Pro slavné osobnosti a jejich agentury tento přístup otevírá zcela nový způsob výdělku. Podobně jako si dříve značky kupovaly právo na tvář známe osobnosti pro billboardy, dnes si kupují licencovaný avatar. „Streamuji každý den, takže představa, že bych se pokoušel hrát ve filmu, vstával v šest ráno a každý den někde byl, je pro mě jednoduše nereálná,“ přiznal streamer N3on s tím, že jeho agentura už licencování jeho digitální tváře nabízí jako běžný produkt vedle sponzoringu.
Klíčovým aspektem celého projektu je přísné dodržování právních a etických pravidel, což bývá u generativních nástrojů nejčastějším otazníkem. Všechny hvězdy schválily scénář i své digitální profily ještě před startem výroby. Smlouva navíc garantovala, že veškerá soukromá data herců musela být do 30 dnů od dokončení filmu trvale smazána a firma je nesmí dále uchovávat ani na nich trénovat další modely.
Vedle licencovaných celebrit tvoří zbytek obsazení výhradně fiktivní postavy vygenerované počítačovými modely. Pro vedlejší i epizodní role vytvořil tým přes 140 unikátních digitálních karet postav, a to od pouličních přihlížejících až po zvířata. Každá postava dostala pevně daný vizuální profil i psaný popis chování, díky kterému si udržovala stejný vzhled i vystupování v každém záběru.
Ačkoliv obraz i zvuk vygenerovaly počítače, samotný proces tvorby vyžadoval lidské řízení. Na projekt dohlíželo devět režisérů a z 28 členů týmu tvořili skoro půlku klasičtí filmaři bez předchozích zkušeností s umělou inteligencí, kteří se s novým prostředím učili pracovat v průběhu. A jelikož se děj odehrává v roce 2011, v příkazech pro algoritmus muselo být výslovně zakázáno kreslit moderní smartphone nebo novější auta. Stejně tak museli tvůrci hlídat emoce obličejů, aby herci nepůsobili jako nepřirozené karikatury.
Rozdíl oproti klasické filmové výrobě je především v nákladech a čase. Producent nezávislého snímku dnes dle odhadů na podobný film potřebuje více než 20 milionů dolarů (asi 420 milionů korun) a 12 až 24 měsíců práce. Higgsfield ho dokázal vytvořit za čtyři týdny a s rozpočtem 42 milionů korun, přičemž polovinu této částky stál výpočetní výkon. Za jediný měsíc vzniklo přes tisíc produkčních podkladů a přibližně sto lokací v rozlišení 4K.
Podle šéfa startupu Alexe Mashrabova není cílem technologií nahradit lidské tvůrce, ale drasticky snížit náklady a zpřístupnit tvorbu. I proto se Higgsfield rozhodl celému světu kompletně otevřít své zákulisí. Veškeré vytvořené podklady, záběry, vizuální karty herců i přesné textové příkazy, kterými počítačové modely krmili, dali tvůrci volně k dispozici veřejnosti. Každý si tak na tomto odkazu dnes může do detailu prostudovat pravidla a postupy, díky kterým se týmu podařilo udržet stejný vzhled postav, rekvizit i logiku každičké scény.