Patnáct lidí, dva týdny, půl milionu dolarů. Film natočený s pomocí AI se ukázal i na festivalu v Cannes
Filmy vytvořené AI už jsou skutečností, účastní se filmových festivalů a stojí zlomek ceny. I Hollywood se začíná k AI přiklánět.
Tři lidé stojí uprostřed zasněžené pláně, najednou kolem nich začnou ze země vylézat stovky zombies s rudě zářícíma očima. Otevírají se portály, ze kterých vychází obří monstra a démoni. V ten moment se většina pláně promění v ohnivé peklo. Tak vypadá jedna ze scén filmu Hell Grind. Nemluvíme ale o blockbusteru se stamilionovým rozpočtem a několikaměsíční produkcí. Řeč je o dílu vytvořeném pomocí umělé inteligence za dva týdny, s patnáctičlenným štábem a náklady pod půl milionem dolarů.
Fantasy snímek měl premiéru na festivalu v Cannes ve Francii v rámci doprovodného programu. Produkoval ho americký startup Higgsfield AI, který tak chtěl upozornit na své AI nástroje pro tvorbu videí. Aby oslnil tamní publikum, najal si skutečné filmaře z moderní vlny kazašského filmu, aby do Hell Grindu propsali svůj filmový jazyk. Na práci ale neměli zrovna moc času.
„Za míň než měsíc prezentujeme v Cannes osmdesátiminutový film, problém je, že ten film ještě nemáme,“ prohlásil při prvotním představení projektu na YouTube jeden z jeho tvůrců Adil Alimzhanov. S tvorbou na poslední chvíli začali schválně, aby podtrhli rychlost AI produkce. Higgsfield se totiž chlubí tím, že pro dobře vypadající videa nepotřebuje detailní prompty a podrobné nastavování jako jiné umělé inteligence. I přesto museli tvůrci spoustu videí několikrát upravovat a během celého procesu vygenerovali přes 100 000 jednotlivých záběrů. Rozpočet financoval sám Higgsfield a náklady se vyšplhaly na necelých 500 000 dolarů (téměř 10,5 milionu korun).
Filmaři se museli vypořádat s typickými neduhy AI, jako jsou deformované tváře, nerealistická fyzika nebo postavy, které se v jedné scéně omylem teleportují z místa na místo. Správnou strategií se ukázalo být upravovat už existující záběry, a ne je znovu vytvářet od začátku. Tým vždy záběr vygeneroval, ponechal to dobré, klidně jen dvě sekundy, zbytek zahodil a znovu promptoval. „Pokud se v tradičním filmu nepovede klapka, je hotovo a ve střižně už s tím nemůžete nic dělat. V AI filmu prostě zkusíte jiný prompt znovu a znovu, dokud nemáte, co chcete,“ popisuje práci Adil Alimzhanov.
A přestože jde o film vytvořený jen za pomoci umělé intelgince, samotný scénář napsali lidé, respektive duo z Kazachstánu, které z pouhých krátkých AI videí bez příběhu udělalo skutečný film. Hell Grind se tak posunul od prosté technologické demonstrace k plnohodnotnému filmovému vyprávění se začátkem, prostředkem a koncem. Zápletka příběhu je přitom jednoduchá – hlavními hrdiny jsou čtyři pouliční zloději, kteří při loupeži mýtického artefaktu omylem otevřou bránu do podsvětí. Když pak přítelkyni jednoho z nich unesou démoni, musí se vydat do podsvětí za ní, aby ji zachránili.
Higgsfield se už dříve pokoušel o krátkometrážní filmy, ale šlo jen o desetiminutové akční sekvence nebo třeba hudební videoklip bez hlubšího příběhu. Aby zaujal hollywoodské filmaře, museli přijít s něčím lepším.
Po filmařích z Kazachstánu sáhnula firma proto, že jeden ze spoluzakladatelů z této země pochází, je fanouškem moderního kazašského filmu a má v oboru několik známých. Režii tak dostal Aitore Zholdaskalimu, který není příliš známý a zatím natočil jen dva nevýrazné filmy. Scénáristou se pak stal Adilkhan Yerzhanov, pravidelný účastník filmových festivalů například v Benátkách. Oba tvůrci jsou zastánci moderních postupů a technologií, jako je právě umělá inteligence.
Za necelé tři roky na 1,3 miliardy dolarů
Higgsfield AI je v současnosti předním hráčem v oboru generativního videa a do této pozice se vypracoval v rekordním čase. Společnost založili v říjnu 2023 jeho současný CEO Alex Mashrabov, Yerzat Dulat a Mahi de Silva. Sám Mashrabov přitom není v oboru nováčkem, jeho tým vytvořil AI startup počítačového vidění, tedy AI, která rozpozná lidský obličej a přidá mu filtry v reálném čase. Firmu následně v roce 2020 prodal Snapchatu.
Od jara 2025, kdy Higgsfield spustil svou hlavní platformu pro širokou veřejnost, získal přes 25 milionů uživatelů a jeho valuace se podle informací agentury Reuters v lednu vyšplhala nad 1,3 miliardy dolarů (27 miliard korun). Se svým předplatným cílí primárně na tvůrce na sociálních sítích a filmaře, ty se snažili oslovit právě v Cannes.
Higgsfield se dnes profiluje nejen jako vývojář nástrojů, ale jako technologický partner pro tvůrce, kteří chtějí překlenout propast mezi statickým AI obrázkem a plnohodnotným filmovým vyprávěním. Podle Mashrabova se nesnaží filmaře nahradit, ale chtějí jim usnadnit práci a ušetřit peníze. „Chtěli jsme vidět, jestli AI opravdu zvládne demokratizovat přístup a odstranit rozpočtové bariéry, které omezují tisíce kreativních profesionálů na světě,“ řekl filmovému deníku Screen Daily.
Příklon Hollywoodu k umělé inteligenci
Hell Grind však nebyl v Cannes jediným snímkem, při jehož tvorbě filmaři využili možnosti umělé inteligence. Na festivalu měl premiéru také film John Lennon: The Last Interview, jehož záběry jsou z deseti procent tvořené AI – autoři v nich rekonstruovali Lennonův poslední rozhovor. Na jeho vzniku se podílela také společnost Meta, která je oficiálním partnerem festivalu.
Ani jeden z těchto filmů se však nemohl zúčastnit festivalové soutěže. Její pravidla totiž zakazují účast snímků, které jsou primárně vytvořené umělou inteligencí nebo ve kterých AI nahradila scénáristy či herce. I tak ale umělá inteligence vyvolala v Cannes debatu, do jaké míry je její využívání v pořádku. A jak vyplynulo z výroků posledního ročníku festivalu, většina filmařů začíná svůj odmítavý postoj měnit.
Pro využívání umělé inteligence se staví například režisér Darren Aronofsky, proti zase režisér Guillermo del Toro. „AI je tady, bojovat s ní je boj, který prohrajeme,“ řekla podle deníku Guardian herečka a porotkyně festivalu Demi Moore. Všichni zastánci se ale shodují, že má jít pouze o nástroj, který nemá nahradit lidi v kreativní činnosti. Tak jako tak už brzy spatří světlo světa další AI snímek Dreams of Violets, který je dokonce oficiální součástí programu filmového festivalu Tribeca v New Yorku.