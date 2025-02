Polička z Karlína zaujala Instagram. Díky virálnímu postu ji manželé prodávají v Americe i Koreji

Mezi důvody, proč se začínající firmě povedlo zaujmout, bude i dávka štěstí, to ale, jak známo, přeje připraveným. A to Jana a Mirek Stachovi rozhodně byli. Nápad na svůj první bytový doplněk nosili v hlavě nějakou dobu, byl totiž jejich odpovědí na problém, který coby architekti a návrháři interiérů řešili v jednom kuse. Jak smysluplně uspořádat věci ve sprchovém koutě a udělat to vkusně a ideálně bez větších zásahů, do kterých se lidem z nejrůznějších důvodů nechce?

„Může to znít jako maličkost, za nás to ale byla opravdu jedna z nejčastějších věcí, se kterými jsme se potýkali. V naší práci si hodně doplňků designujeme sami, zkušeností máme spoustu, jen jsme to nikdy nedělali v komerčním měřítku, což jsme se teď rozhodli změnit,“ doplňuje Miroslav Stach. A ano, svou roli v tom sehrála i osobní potřeba. Loni se Stachovi totiž také stěhovali a hádejte, co jim v koupelně scházelo…

I díky tomu se ale věci daly do pohybu a k poličce, kterou na místě drží protilehlé sady silných magnetů, od podzimu přibyla ohrádka na umyvadlo. V procesu tvorby je také další, tentokrát stohovatelný úložný doplněk a v plánu další koupelnové potřeby. Všechny jsou modulární a v barvách, které se dají vzájemně vkusně kombinovat. Cílem Stachových je vytvořit jednoduchý systém, který bude praktický, ale taky dokáže oživit mnohdy fádní koupelnové prostory. A až bude hotovo, plánují se manželé přesunout dál, do dalších místností. Nápadů mají dost, i těch realizovaných.

Když před deseti lety se svým ateliérem začínali, vysnili si malé architektonické studio, které se bude věnovat rodinným domům a interiérům. Zakázek mělo mít tak akorát, aby se u toho mohli věnovat svému synovi. Práci tak rozjeli doma a dva kolegy i klienty si doslova nastěhovali do obýváku. „A pak nám to začalo bobtnat,“ glosuje Miroslav Stach.

K malým projektům se přidaly i ty větší – nejčastěji soubory bytových domů či apartmánové byty na horách – a k soukromým zákazníkům přibyli developeři. Za sebou ale mají boq architekti třeba i skladový areál, za který dostali Českou cenu za architekturu, tři mezinárodní ceny Big See a předloni jednu jejich realizaci nominoval uznávaný server Arch Daily na stavbu roku. Před pár dny pak se svým návrhem zvítězili v anketě časopisu Můj dům.

Tým ateliéru už tvoří devět lidí, obrat studia se pohybuje kolem deseti milionů korun a z obýváku si ho manželé, jejichž rodina se postupně rozrostla na pět členů, přestěhovali do prostorných kanceláří v pražském Karlíně. Tam mimochodem jejich zaměstnanci už několik let fungují v rytmu čtyřdenního pracovního týdne a Stachovi si to nemohou vynachválit.

Pátky, kdy bývají v kancelářích sami, díky tomu využívají pro své další aktivity. Třeba právě magnetickou poličku, která v Karlíně i částečně vzniká. Konkrétně její odlévané díly, výrobu těch zbývajících z hliníkové oceli si Stachovi zadávají. „Vymyslet a vyrobit tyhle věci umíme, to je to nejmenší. Mnohem větší výzva pro nás teď je naučit se všechno okolo – jak je marketovat, co připravit pro prodejce, aby je mohli zařadit do svých nabídek,“ říká Jana Stachová.

Že to s elegantní poličkou myslí vážně a opravdu jí věří, dokazuje i fakt, že ji mají v Česku patentovanou. Než se do její výroby pustili, najali si totiž patentového právníka, který jim zpracoval rešerši, z níž vyšlo, že stejný výrobek ve světě zatím oficiálně registrovaný není.

„Tušili jsme, že jsme unikátní, a příjemně nás to překvapilo, ale taky ponouklo k tomu do toho opravdu jít. Věříme, že naše polička má velký potenciál v tom, co teď u nás nabírá na síle a jinde už třeba existuje delší dobu, a to je nájemní bydlení,“ míní Jana Stachová.

Nyní je jejich hlavním cílem Haptic byznysově rozjet a zakotvit, v Česku a ideálně i v zahraničí. A taky si užívat reakce, které jejich polička vyvolává. „Oproti architektuře, která pracuje s úplně jinými časovými horizonty, je rychlost zpětné vazby v tomhle byznysu osvěžující. A nabíjí nás to pozitivní energií,“ uzavírají Stachovi.