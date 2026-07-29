Uprostřed Ameriky vyroste stadion za 63 miliard. Slovo v něm mají stíhačky i parkoviště pro 20 tisíc aut
Zadání zní jasně: postavit arénu s průhledným stropem, aby bylo vidět na stíhačky, a nezničit duši nejhlučnějšího stadionu na světě.
Domovský stadion Kansas City Chiefs platí za posvátné místo amerického fotbalu. Teď se ale jeden z nejlepších týmů posledních let chystá přesunout o dům dál. Za tři miliardy dolarů, tedy zhruba 63 miliard korun, chce postavit arénu, která pod průhlednou střechou zachová legendární atmosféru, ale zároveň přiláká i ty nejlukrativnější akce.
Představte si nedělní dopoledne na americkém Středozápadě. Vzduchem voní kouř z tisíců grilů, fanoušci na obrovském parkovišti popíjejí pivo a chystají se na zápas. Pak vstoupí na tribuny, kde dokážou řvát tak, že by přehlušili startující tryskáč. Doslova. Fanoušci Chiefs drží od roku 2014 oficiální Guinnessův rekord.
Tehdy na stadionu v Kansas City vytvořili hluk o síle 142,2 decibelu, což z Arrowheadu udělalo nejhlasitější stadion na světě. Jenže jejich ikonický stánek slouží už od roku 1972. V lize je aktuálně třetím nejstarším a majitelé se rozhodli jednat.
Museli být ale pořádně opatrní. V rukou mají sportovní organizaci se silnou kulturou, takže hlavní úkol, který před sebou majitel klubu Clark Hunt, jehož rodina dlouhé roky bohatne z energetického průmyslu, měl, proto nebyl „postavte nám něco moderního“, ale spíš „hlavně nám nezničte to, kým jsme“. Možná i proto se o návrh postaralo lokální architektonické studio.
Zatímco moderní arény se dnes často zmenšují ve prospěch luxusních VIP zón, Chiefs se rozhodli jít proti proudu a ponechali si kapacitu 70 tisíc míst. Celý tenhle kotel pak architekti přikryli střechou, kterou tvoří obří panely ze speciálního lehkého a průhledného plastu.
Díky tomu bude uvnitř dostatek přirozeného denního světla a fanoušci nepřijdou ani o tradiční předzápasový přelet stíhaček. Inženýři si navíc s tvarem uzavřené střechy pohráli tak, aby se hluk z tribun odrážel zpět dolů na hřiště. Nový stadion by tak měl být ještě hlasitější než ten starý.
Zavřít stadion pod střechu zároveň dává smysl z obchodního hlediska. S otevřeným stadionem se v této lokalitě ty největší události pořádají jen těžko. Nová aréna má po svém plánovaném otevření v roce 2031 okamžitě zaútočit na velké akce. Vedení chce do Kansas City vůbec poprvé v historii přivést ostře sledovaný Super Bowl, majitel také plánuje dimenzovat hřiště tak, aby splňovalo podmínky pro případné pořádání mistrovství světa ve fotbale.
Aby však klub uklidnil i ty největší konzervativce, slíbil zachovat vše, co dělá fotbalový den výjimečným. Kolem stadionu tak vyroste přes 20 tisíc parkovacích míst určených čistě pro ikonické předzápasové grilování, takzvaný tailgating. Fanoušci se totiž schází klidně už ráno a v okolí stadionu či přímo na něm tráví obvykle celý den.