Prodeje Kingdom Come 2 překonaly významnou metu. Je čas na další velký cíl, říká šéf Warhorse
„Teď nezbývá než si vytyčit nějaký další velký cíl,“ říká pro CzechCrunch ředitel herní firmy Martin Frývaldský po překonání čtyř milionů prodejů.
Bylo to jen otázkou času. Prodeje české hry Kingdom Come: Deliverance 2 už od únorového vydání překonávaly očekávání vývojářů z Warhorse Studios – a nyní za sebou nechaly další milník. Videohra zasazená do českého středověku pod hrad Trosky a do Kutné Hory slaví čtyři miliony prodaných kusů.
Warhorse Studios sice narušili úsměvnou číselnou řadu, ale vadit jim to nebude. „Po prvním milionu prodejů za den od vydání, dvou milionech kusů za dva týdny a třech milionech za tři měsíce jsme vtipkovali, že snad na čtyři miliony prodaných kusů nebudeme čekat čtyři roky,“ říká pro CzechCrunch šéf firmy Martin Frývaldský. Čtyři roky skutečně nečekali.
Kingdom Come 2 na překonání čtyřmilionové mety stačilo devět měsíců a pár dní. Je to samozřejmě očekávané zpomalení tempa prvotních prodejů, ale už dříve Frývaldský hovořil o tom, že obecně je úspěch Kingdom Come: Deliverance 2 nad očekáváním autorů i mateřské firmy Embracer. Aktuální novinky kolem KCD2 navíc prodeje nejspíš ještě nakopnou.
„Těší nás, že jsme takového milníku dosáhli při vydání posledního rozšíření ke hře a také kompletní Royal edice,“ komentuje Frývaldský. Odkazuje přitom na právě vydaný přídavek Mysteria Ecclesiae, který příběh hry rozšiřuje o detektivní prvky v sedlckém klášteře, a také na nově představený zvýhodněný balík základní hry se všemi třemi rozšířeními.
Čtyři miliony prodaných kusů Kingdom Come: Deliverance 2 jsou také jasným indikátorem raketového nárůstu popularity hry v porovnání s prvním dílem. Ten na stejné číslo čekal přes tři roky, zhruba čtyřikrát déle. Celkem se hry z roku 2018 prodalo už přes deset milionů kopií. A co Warhorse čeká nyní?
„Teď nezbývá než si vytyčit nějaký další velký cíl,“ říká Frývaldský pro CzechCrunch. Což jsou slova, která se dají vztáhnout jak na další růst prodejů, tak na vývoj dosud utajovaných her. Firma totiž spolu se zveřejněním rekordních výsledků – Warhorse oznámili miliardový zisk – totiž potvrdila práce na nových projektech. „Od ledna 2025 společnost začala pracovat na dalších nových hrách,“ uvádí ve výroční zprávě.
Dokument také naznačil i silnou pozici autorů Kingdom Come 2 v mateřské skupině Embracer. V ní české studio patří pod vydavatelství Plaion, kterému Warhorse krátce po vydání KCD2 vyplatili dividendu ve výši 400 milionů korun a před několika týdny mateřské společnosti navíc poskytli půjčku ve výši zhruba 500 milionů korun.