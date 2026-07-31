Utrácejte si za AI, kolik chcete, ale musíte na ní vydělat. Technologičtí obři čelí tlaku na návratnost
Wall Street už u AI investic nesleduje jen růst, ale také jejich dopad na tržby, zákazníky a volný cash flow. Projevilo se to hned třikrát.
Microsoft, Meta a Alphabet investují do umělé inteligence stovky miliard dolarů, reakce trhu na jejich výsledky se však v minulých dnech výrazně lišila. Investoři víru v AI neopouštějí, stále více je ale zajímá, zda se nové čipy a datová centra promění v příjmy a hotovost.
Wall Street ještě nedávno přijímala téměř každou další miliardu investovanou do umělé inteligence jako poměrně jasnou sázku na budoucnost. Výsledky Microsoftu, Mety a Alphabetu nyní ukázaly, že samotná velikost investic přestává stačit.
Microsoft po svých výsledcích posílil o devět procent, zatímco Meta ztrácela až deset procent a Alphabet o týden dříve oslabil o sedm procent. Rozdíl nebyl v ochotě utrácet, protože všechny tři firmy investují rekordní částky, ale v tom, jak přesvědčivě dokázaly nové výdaje propojit s rostoucím byznysem.
Microsoft během čtvrtletí investoval 41 miliard dolarů, tedy zhruba 870 miliard korun, současně však ukázal, že novou kapacitu dokáže rychle prodávat. Jeho tržby vzrostly o 18 procent na 90 miliard dolarů, cloudová platforma Azure rostla o 43 procent a její celoroční výnosy poprvé překonaly 100 miliard dolarů.
Firma navíc eviduje budoucí nasmlouvané komerční výnosy za 678 miliard dolarů a kancelářského Copilota už používá přes 30 milionů platících zákazníků. Ne všechny smlouvy souvisejí přímo s AI, Microsoft ale umí ukázat, kdo jeho nový výpočetní výkon kupuje a jak se to promítá do tržeb. Ani jeho návratnost zatím není definitivně prokázaná, protože investice tlačí na marže i hotovost. Microsoft však i po jejich zaplacení vytvořil volný peněžní tok 19,6 miliardy dolarů, což trhu poskytlo dostatek důvodů věřit, že nestaví datová centra bez odpovídající poptávky.
Také Meta předvedla silný provozní výsledek, když její tržby vzrostly o 28 procent na 60,8 miliardy dolarů. AI jí pomáhá doporučovat obsah a přesněji cílit reklamu, její přínos se však obtížně odděluje od zbytku reklamního byznysu.
Investoři proto čekali konkrétnější plán, jak Meta využije přebytečnou výpočetní kapacitu, komu ji bude prodávat a kdy se nové AI služby stanou samostatným zdrojem příjmů. Šéf firmy Mark Zuckerberg pouze zopakoval, že vyšší marže mohou v budoucnu přinést hotové modely a aplikace, konkrétní zákazníky ani očekávané výnosy ale nepředstavil.
Pochybnosti zesílil propad volného peněžního toku z 8,5 miliardy na 784 milionů dolarů. Meta přitom letos plánuje investovat 130 až 145 miliard dolarů a část výstavby datových center financuje dluhem, který zdražuje. Výsledky zatížily také právní náklady, hlavní výhrada trhu však mířila k tomu, že množství konkrétních odpovědí neodpovídalo velikosti účtu.
Podobnou zkušenost má Alphabet, jehož cloud rostl o 82 procent, přesto akcie po výsledcích oslabily. Firma během čtvrtletí investovala 44,9 miliardy dolarů, vykázala záporný volný peněžní tok 5,9 miliardy dolarů a zvýšila letošní plán kapitálových výdajů na 195 až 205 miliard dolarů. Stejně ji trh potrestal poklesem akcií, protože stále není přesvědčen, že jsou investice v takové výši opodstatněné.
Pro české investory nejde o vzdálenou debatu ze Silicon Valley, protože Microsoft, Meta a Alphabet patří mezi největší pozice amerických i světových ETF. Při hodnocení technologických firem proto nestačí sledovat tempo růstu tržeb, ale také hotovost zbývající po investicích a počet zákazníků, kteří už za AI skutečně platí.