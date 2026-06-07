Už na základce ukazoval lidem nevšední místa. Teď vydává populární průvodce a rád by sám jedno postavil
„Lidé jsou přehlcení. O víkendu chtějí jet někam, kde nejsou davy. Hledají místo s příběhem,“ říká Ondřej Filgas, zakladatel projektu Rare Places.
Kdy jste si naposledy koupili cestovního průvodce? A ještě k tomu po Čechách? Může se zdát, že lidé při hledání zajímavých míst dávají přednost googlování, scrollují Instagram a procházejí cestovní blogy nebo si nechají poradit od AI. Přesto Ondřej Filgas prodal už přes dvacet tisíc kusů svého tištěného Průvodce do kapsy, který ukazuje architektonicky nevšední místa u nás a na Slovensku.
Rare Places, jak se jeho projekt jmenuje, přitom vznikly celkem náhodou. Filgas byl odjakživa podnikavý, už na základní škole natáčel na YouTube, recenzoval produkty Applu, pak se s kamarádem rozhodli zvát zajímavé osobnosti z Valašska do projektu, kterému říkali Lochna (díra, pozn. red.). Při natáčení traileru k prvnímu dílu je to zavedlo k Památníku Tomáše Bati ve Zlíně a na další místa v okolí. „Upřímně, u traileru to tentokrát i skončilo, ale přišel jsem na něco jiného. V ten moment mi začalo docházet, že tady chybí portál, který by ukazoval zajímavou architekturu s moderními prvky široké veřejnosti,“ vzpomíná Filgas, který měl k architektuře vždy blízko, jeho strýc vyrábí designové dveře a okna.
Proto se rozhodl ve svých čtrnácti letech vytvořit web Rare Places a spolu s tím založil i Instagram. Každé ráno před školou přidával příspěvky a kolem projektu začala růst komunita lidí, která dnes čítá kolem padesáti tisíc sledujících. Místa, která se v příspěvcích či na webu objevovala, vybíral Ondřej Filgas postupně i podle toho, jak je sám objevoval nebo na ně dostával tipy.
„Kritéria byla od začátku jasná: místo musí být architektonicky výjimečné nebo by za ním měl stát uznávaný architekt nebo umělec a mít příběh. Aby bylo zřejmé, proč stojí tam, kde stojí,“ říká. Místa osobně navštěvoval, natáčel a postupně začal spolupracovat i s fotografy, od nichž licencoval snímky. I když se komunita i celý projekt Rare Places rozrůstal, stále to byl jen koníček teď již při střední škole. „Prvních pět let jsem si z toho, co Rare Places přinášely, nebral ani korunu,“ říká.
Nápad vydat klasického tištěného průvodce tu byl od samého začátku. „Vždycky jsem si představoval, že by ta místa mohla existovat i na papíře. Babička mi odmalička kupovala knížky, mám rád jejich vůni,“ říká. Vydat knihu ale nebylo tak snadné. Rok a půl mu trvalo, než našel a navázal vztah s předními českými fotografy i architekty a společně s komunitou objel všech 136 míst, která v prvním díle průvodce najdete. Rozhodl se pro vydání samonákladem, na tisk se podařilo vybrat prostřednictvím crowdfundingové kampaně částku přes dvě stě tisíc korun.
V březnu 2023 tak vyšel první Průvodce do kapsy 1 – Výlety za nevšední architekturou. Prvních pět set výtisků se prodalo celkem rychle, dalších dva a půl tisíce měl Ondřej Filgas uskladněných ve svém pokoji. „Měl jsem je tam asi rok,“ přiznává. Prodeje nešly tak, jak si představoval. „Bojoval jsem s tím, že jsem nevěděl, jak tu knížku dostat ke správným lidem, které taková místa zajímají. Zkoušel jsem hledat různé distributory, komunikoval jsem to hodně na sítích a pak se to konečně zlomilo. Tehdy se prodalo všechno a museli jsme dělat ještě dotisk,“ dodává.
Průvodce do kapsy není klasický turistický katalog, je kapesního formátu, takže se vejde do batohu nebo do auta, tištěný na kvalitním papíře, s fotografiemi každého místa. U každého záznamu se dozvíte nejen kde místo najdete, ale hlavně proč tam stojí, případně kdo za ním stojí, jaký má příběh, co ho dělá výjimečným. Průvodce je rozdělený podle regionů a doplněný o přehledné mapy.
I proto v listopadu 2025 vydal druhý díl, opět se 136 zajímavými místy. Prvního dílu se od té doby prodalo kolem dvaceti tisíc, druhého kolem čtyř. „Mojí vysněnou metou je prodat každého 100 000 kusů,“ říká Ondřej Filgas. Rare Places se mezitím změnily a z projektu se stala regulérní firma, do které Filgas přibral i dvě kolegyně.
„Byli jsme nadšení, že se průvodcům daří, ale prodávaly se hlavně před Vánoci. Říkali jsme si, že bychom mohli zkusit i další věci, které by prodej podpořili celoročně. Vyzkoušeli jsme všechno možné, dělali jsme třeba naše ponožky, spolupracovali s influencery, ale zjistili jsme, že nám to spíš škodí než pomáhá,“ přiznává Ondřej Filgas a říká, že jejich zákazníci a sledující z toho byli spíše zmatení. „Čím dál víc přicházím na to, že je mnohem lepší se soustředit na jednu nebo dvě věci a ty dotáhnout pořádně,“ dodává.
Rare Places za loňský rok zdvojnásobily obrat na 3,5 milionu korun a letos míří na šest milionů. Komunita stále roste a vedle prodeje průvodců zisk přináší i komerční spolupráce. Každý měsíc Rare Places kurátorsky vybírají čtyři až pět partnerů a pomáhají jim se zviditelněním. „Od začátku roku nás oslovily téměř dvě stovky míst, přijali jsme ale jen patnáct z nich, protože naše kritéria jsou velmi přísná. Nikdy jsme nevzali nabídku, kdy nám někdo napsal: dám vám peníze a dejte nás na Rare Places Mapu. Takhle to nefunguje,“ říká Filgas.
Neplánuje ani možnost zapojení investorů, i když je projekt to, co ho živí. „Chci si zachovat stoprocentní ruku foundera a budovat firemní kulturu z vlastní vůle. Když se dívám na startupy, které přijaly peníze od investorů, mnohdy se tam začala vytrácet kreativita,“ doplňuje. Plány do budoucna ale má. Rád by kromě objevování a zviditelňování zajímavých míst nejen u nás, ale i v Evropě, i nějaké vybudoval. „Už teď pracujeme na naší rare place v jedné lokalitě v mé domovině,“ říká, ale víc zatím prozradit nechce.