V 19 letech odešel z univerzity, aby překopal válčení. Po pár letech má jeho startup hodnotu 40 miliard
Odešel z MIT, aby se vrhnul na podnikání. A podařilo se. Ethan Thornton vybudoval Mach Industries s hodnotou 40 miliard korun.
Američan Ethan Thornton odešel během prvního semestru z univerzity MIT, protože byl prý přesvědčen, že jeho země nestíhá a že na to někdo musí reagovat. Bylo mu devatenáct, neměl tým ani peníze a šanci na úspěch si sám odhadoval na jednu ku dvěma stům tisícům. O tři roky později vede startup, který vyvíjí autonomní zbraně a jehož hodnota se přiblížila v přepočtu 40 miliardám korun.
Thornton vyrůstal v Kalifornii a od dětství trávil čas na farmě prarodičů. Jako teenager si přivydělával jako automechanik a za ušetřené peníze si otevřel dílnu, kde stavěl první prototypy obranných technologií. Na MIT šel studovat letecké inženýrství a zároveň se přihlásil do programu ROTC, vojenského stipendia, které si studenti splácejí povinnou službou v armádě. Plánoval dostudovat a jít sloužit.
Pak přišel únor 2022 a ruská invaze na Ukrajinu. Thornton na podzim seděl na přednáškách a sledoval záběry z fronty: levné drony ničily násobně dražší tanky, bezpilotní čluny paralyzovaly ruskou flotilu v Černém moři. „Jako země to musíme zvládnout. Nemůžeme si dovolit zůstat pozadu v oblasti vojenských technologií. Proto si myslím, že by se těmito problémy mělo zabývat co nejvíce lidí,“ vzpomínal později. A tak odešel. V kapse měl 100 tisíc dolarů díky Thiel Fellowship, stipendiu pro mladé lidi, kteří místo školy raději podnikají.
V roce 2023 tak s Ashtonem Bennettem založili Mach Industries. Celé to ze začátku působilo spíš amatérsky, nábytek si třeba sestavili v dílně z prken koupených ve stavebninách. Pak přišla rána, která málem celý projekt pohřbila: prototyp zbraně poháněné vodíkem explodoval, střepiny se rozletěly kolem a jeden člen týmu skončil se zraněním. „Neměli jsme peníze na bezpečnostní postupy, protože jsme neměli peníze na nic,“ přiznal Thornton později.
Vodík jako technologický základ radši úplně zahodili a začali znovu. Využili principy proudových motorů či vertikálních startů. Právě schopnost rychle se otočit a stavět fungující prototypy přitáhla v létě 2023 pozornost fondu Sequoia Capital, který stojí i za Applem, Googlem nebo Airbnb. Do té doby nikdy neinvestoval do obrany, Thorntonovi však dal 5,7 milionu dolarů (v přepočtu 120 milionů korun). A o pár měsíců později přišlo dalších 79 milionů dolarů (bezmála 1,7 miliardy korun) od Bedrock Capital.
S penězi a prostorem mohl startup konečně stavět naplno. Thorntonova základní myšlenka je prostá: budoucí války vyhraje ten, kdo dokáže vyrábět levné autonomní zbraně rychleji než protivník. Ne jeden dokonalý, drahý systém, ale tisíce kusů, které je ekonomicky nemožné porazit. Když váš dron stojí pár tisíc dolarů a nepřítel musí vynaložit statisíce či miliony na jeho zničení, časem ho udoláte, i když sestřelí každý váš kus.
Mach Industries dnes pro americkou armádu vyvíjí pět různých systémů najednou. Mezi nimi Viper, malý tryskový letoun startující kolmo a odkudkoliv. Anebo Glide, kluzák vypouštěný z velké výšky, který dokáže zasáhnout cíle hluboko za frontou, či letoun určený k ničení nepřátelských dronů Dart. Tempo vývoje je samo o sobě argumentem pro investory. „Normálně trvá čtyři roky postavit proudový motor. My jsme to zvládli za osm měsíců,“ říká mladý CEO.
I proto firma raketově roste. Na začátku června oznámila další investiční kolo, tentokrát v hodnotě 300 milionů dolarů (6,2 miliardy korun). Zatímco loni v červnu se tržní hodnota Mach Industries pohybovala kolem 470 milionů dolarů, po aktuální investici vyletěla na 1,8 miliardy dolarů (38 miliard korun).
Dvaadvacetiletému Thorntonovi to ale nestačí. V odvětví, kde se o velké kontrakty bude bít s giganty typu Anduril, si Mach Industries snaží vybudovat trochu specifickou pozici. Nesoustředí se jen na jeden produkt, ale na celý ekosystém. Zatímco konkurence často sází na jednu dominantní platformu, Thornton s týmem paralelně ladí pět pokročilých zbraňových systémů a k tomu už přidává šestý, tajný projekt pro americké námořnictvo. S armádou má zatím kontrakty na vývoj a testování. Zda z nich vzejdou i závazné objednávky, není veřejně známo. Thornton nicméně avizoval, že sériovou výrobu chce spustit nejpozději v příštím roce.