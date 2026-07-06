V Česku se spustí streamovací služba se seriály na výšku. Budou to telenovely na steroidech, slibují autoři
Krátká videa s napsaným scénářem a natočená filmaři. Nová platforma MovixBox má být kvalitnější odpovědí na TikTok a další.
Konzumace video obsahu nejen mladší generací se v posledních letech radikálně proměnila. Nekonečné scrollování TikTokem nebo Instagramem bývá velmi častou odpovědí na chvíle nudy, například při cestě autobusem. Samotný obsah ale kvůli své délce většinou postrádá hloubku nebo komplexnější příběh. A právě to má napravit nová česká streamovací služba MovixBox. Po vzoru úspěšných čínských platforem nabídne vertikální mikrodramata s českými herci.
Za platformou stojí Michal Deus a Miro Mráz, kteří vlastní castingovou agenturu a v poslední době obsazovali například film Vlny nebo seriál Sex O’Clock. Inspirovali se v zahraničí u čínských platforem jako ReelShort nebo DramaBox, které nabízejí mikrodramata neboli rychlá a úderná videa natočená na výšku, která se pohodlně sledují na mobilech. Většinou mají do dvou minut, děj sází na témata jako pomsta, láska nebo tragédie, přičemž vždy končí cliffhangerem. Náklady jsou obvykle velmi nízké oproti běžným rozpočtům.
Obě služby podle informací korejského deníku The Chosun Daily za čtyři roky bleskově vyrostly, každá má 50 milionů uživatelů a dohromady tvoří 70 procent trhu s mikrodramaty. Průměrný uživatel na nich denně tráví více času než na mobilní aplikaci Netflixu. Díky dabingu jsou populární i v USA a snaží se rozšířit do Evropy. „Když jsem byl nedávno v Singapuru, tak tam lidi už nic jiného v metru a v autobuse nesledují, jen takovéhle seriály,“ popisuje pro CzechCrunch Deus.
Službu chtějí spustit koncem léta, kdy by měla nabídnout přes 20 originálních sérií. Epizody budou mít od 90 do 120 sekund a budou vycházet ve třech sériích po 20 dílech. „Jsme první, kdo tento formát v Česku a na Slovensku profesionalizuje. Už nyní máme v produkci několik titulů a brzy začneme zveřejňovat i první ukázky,“ dodává Mráz.
S Deusem chtějí se svými videy vyplnit volné chvíle během dne a nabídnout kvalitnější alternativu k YouTube Shorts nebo Instagram Reels. „Cestou do práce si pustíte čtyři díly, cestou z práce další čtyři díly a v obědové pauze si pustíte tři. Lidi budou na mobilu stejně na něco koukat, my jim aspoň dáme kvalitní kontinuální obsah, je to telenovela na steroidech,“ vysvětluje Deus.
Model financování bude fungovat na mikrotransakcích. Buď v rámci měsíčního předplatného, nebo jednorázově si uživatel pořídí žetony a za ně si pak koupí jednotlivé epizody. Zatím má dvojice hotovou platformu po technické stránce a teď probíhá natáčení mikrodramat. Jejich investice se pohybují v nižších desítkách milionů a nebrání se zapojení dalšího investora.
Profitabilní bude služba podle odhadů od 100 tisíc uživatelů. Mezi herci se objeví Tomáš Měcháček, který ztvárnil jednu z hlavních rolí ve filmu Známí neznámí, nebo Ha Thanh Špetlíková známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Zakladatelé zatím plánují točit jen vlastní tvorbu, ale časem chtějí nakupovat i zahraniční obsah. Právě čeští herci a české prostředí mají být hlavní předností, které se čínská konkurence v tuzemsku nemůže rovnat. K českému a slovenskému trhu chtějí pak za dva roky přidat i další země střední Evropy.