Startupy –  – 3 min čtení

V Česku zakotvil startup s top mozky. Má novou investici, na které se podílí i Petr Kellner mladší

Rodinná kancelář Palmont Petra Kellnera mladšího nově podpořila fond Spinoffy. Ten si vyhlédl startup na kvantové senzory čtyř evropských profesorů.

Peter BrejčákPeter Brejčák

nesladek-x
Foto: Spinoffy / CzechCrunch
Spoluzakladatel startupu DiagnostiQS Miloš Nesládek
0Zobrazit komentáře

Baví vás články CzechCrunche?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit

„Podařil se nám velký majstrštyk,“ říká hrdě Alexandra Kala, známá podnikatelka a také spoluzakladatelka fondu Spinoffy zaměřeného na transfery technologií z univerzit do reálné praxe. V Česku totiž podpořil vznikající projekt DiagnostiQS, zaměřený na kvantové technologie. Tým čtyř zakladatelů a uznávaných vědců z Evropy přitom předtím zvažoval, že ho rozběhne v jiné zemi. „Podařilo se nám v Česku zakotvit startup s top mozky. Startují právě odsud,“ pokračuje Kala s tím, že z technologického pohledu jde o jednu z globálně nejprogresivnějších oblastí výzkumu a vývoje. A podobné projekty nově podporuje také Palmont Family Office, za kterou stojí Petr Kellner mladší.

DiagnostiQS má ambici stát se velkým hráčem v kvantových senzorech. Zjednodušeně stojí na diamantech s takzvanými dusíkovo-vakantními centry (NV centry), což jsou specifické defekty v krystalové mřížce diamantu na úrovni atomů. Dokážou fungovat jako senzory, které kombinují vysokou citlivost, mimořádné prostorové rozlišení a provoz při pokojové teplotě. Kvantové senzory díky tomu umožňují měřit doteď nezměřitelné věci.

Jak vysvětluje spoluzakladatel startupu Miloš Nesládek, v DiagnostiQS našli způsob, jak diamanty využít například jako senzory magnetického pole, a to je v konečném důsledku umožňuje nasadit u polovodičových čipů. „Právě to nám otevírá trh. Jako nový startup se účastníme různých spoluprací v rámci satelitních programů a nedávno jsme vyhráli soutěž na zpřesnění určování polohy satelitu pomocí kvantových simulací měření magnetometrického pole, akcelerace či času kvantovými hodinami,“ popisuje Nesládek.

diagnostiqs
Foto: Spinoffy
Zástupci fondu Spinoffy a startupu DiagnostiQS

Využití kvantových senzorů v praxi vidí například u zlepšení navigace satelitů. Když dojde k magnetické bouři kvůli sluneční erupci, GPS signál se na chvíli ztratí a satelity zejména na nízkých orbitách mohou ztratit informace o své přesné pozici, kvůli čemuž se zhroutí. SpaceX takovým způsobem v roce 2024 přišel o 49 satelitů. DiagnostiQS pracuje na navigaci, která je založená na přesném měření magnetických polí kvantovým senzorem ve spojení s akcelerometrem a kvantovými hodinami. Tím pádem je nezávislá na GPS.

„Od prototypu nejsme daleko,“ doplňuje Nesládek, jenž nastiňuje celou řadu potenciálních využití takových senzorů: na detekci objektů a radarových signálů či vývoj dalších senzorů pro různá průmyslová odvětví včetně biomedicíny. „Nicméně přesnou strategii nemohu prozradit, poslouchají nás konkurenti, a to hlavně ne ti evropští. Ale potenciální trh je obrovský a my se chceme vypracovat na český startup s globálním dosahem,“ dodává Nesládek.

Tým DiagnostiQS

Čtyři zakladatelé, kteří dohromady vydali přes 800 vědeckých publikací a drží několik patentů. V předchozích evropských projektech získali přibližně 100 milionů dolarů a založili několik startupů.

  • Prof. Miloš Nesládek (353 publikací), výkonný ředitel. Působí na Univerzitě v Hasseltu. Zkoumá diamantové materiály a čtení kvantových signálů. Na kontě má vesmírné magnetické senzory pro ESA. Spoluzaložil Diatope.
  • Prof. Alex Retzker (122 publikací), spoluzakladatel. Působí na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Teoretický kvantový fyzik. Navrhl senzorické protokoly.
  • Prof. Fedor Jelezko (272 publikací), spoluzakladatel. Působí na Univerzitě v Ulmu. Průkopník diamantového NV senzoringu. Vyvinul experimentální metody. Spoluzaložil NVision a Diatope.
  • Dr. Michael Trupke (73 publikací), spoluzakladatel. Působí na Rakouské akademii věd. Expert na integraci kvantových zařízení.

„Všichni máme hands-on zkušenosti z laboratoří, odkud jsme přešli k vedení vědeckých týmů. Víme, jak věci udělat. A navíc všichni se známe, toto téma jsme zpracovávali společně s dalšími laboratořemi od začátku kvantově technologických programů v Evropě,“ říká Nesládek.

I na této cestě startup podporují zmiňovaní čeští investoři z fondu Spinoffy. „S týmem jsme devět měsíců intenzivně pracovali na inkubaci projektu, definování prvních trhů a komercializační strategii,“ popisuje Kala. Fond do startupu také přímo investoval, konkrétní částku si však chce nechat pro sebe. „Ale mohu sdílet, že vzhledem k technologiím je částka nadstandardní,“ doplňuje Kala.

Spinoffy jakožto fond vznikly začátkem letoška s cílem překlenout „údolí smrti“ mezi akademickým výzkumem a trhem. Zaměřuje se na podporu technologických spin-offů, tedy firem založených za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví výzkumných institucí. Inspiruje se modely jako Cambridge Enterprise a Cambridge Innovation Capital. „Ukazují, že systematická práce se spin-offy může vést k miliardovým hodnotám i silnému regionálnímu rozvoji,“ říká Kala, podnikatelka a spoluzakladatelka společností Profimed a Swissdent.

spinoffy-founders
Foto: Spinoffy
Zakladatelé fondu Spinoffy Alexandra Kala, Aleš Bělohradský a Jana Soukupová

Dalšími zakladateli fondu jsou Jana Soukupová a Aleš Bělohradský, kteří stáli u přípravy národní reformy transferu znalostí a dlouhodobě mapovali český i evropský inovační ekosystém. Spinoffy vznikly ve spolupráci se skupinou J&T a investiční společností Amista, které zajišťují profesionální správu. Cílem je investovat do šesti až deseti projektů ročně, založit celkem třicet spin-offů a vytvořit hodnotu přes pět miliard korun.

Samotný fond má disponovat stovkami milionů korun, které získal od výrazných osobností českého byznysu, jako jsou Jan Bárta z Pale Fire Capital, Martin Vohánka z Eurowagu, Václav Dejčmar a Libor Winkler z RSJ, Jiří Krb ze Silcomu, Martin Hájek z Livesportu či Ondřej Tomek z Impulse Ventures.

Nově se pak do tohoto výčtu zapojila i Palmont Family Office Petra Kellnera mladšího, jenž loni prodal svůj podíl v PPF a inkasovaných více než čtyřicet miliard korun začal investovat. Nedávno například odkoupil tradičního českého výrobce klobouků a čepic Tonak.

Podle investičního ředitele Palmontu Adama Páleníčka má česká věda silné výsledky a vzniká v ní řada skvělých nápadů. „Mnohé z nich mají potenciál zlepšovat lidem život, příliš často ale zůstávají ve fázi výzkumu, protože na cestě ke konkrétnímu produktu chybí dostatek kapitálu i byznysové vedení. V Palmontu dlouhodobě věříme, že české know-how má co nabídnout nejen doma, ale i v zahraničí. Podpora vědeckých spin-offů je pro nás přirozeným rozšířením této ambice, dát českému know-how podmínky, aby mohlo růst a prosadit se,“ komentuje Páleníček.

Související témata:Alexandra KalaPetr Kellner mladšíSpinoffyPalmont
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    zamek-15

    Hrabě ho postavil pro ženu, později ho vlastnili čečenští miliardáři. Teď je zámeček i s kaplí na prodej

  2. 2

    chalupa

    Dědeček chtěl, aby rodina trávila čas pohromadě. A tak pro ni postavil chatu s výhledem na Krkonoše

  3. 3

    yin-wu

    Od investorů získali přes miliardu, teď bez vysvětlení končí. Neúspěšný projekt má poučení i pro Evropu

  1. 1

    stepanek2

    Na bundu za tisíc eur neměla, tak si podobnou vytvořila sama. Dnes její značka utrží deset milionů ročně

  2. 2

    zamek-15

    Hrabě ho postavil pro ženu, později ho vlastnili čečenští miliardáři. Teď je zámeček i s kaplí na prodej

  3. 3

    sebosebo

    Je mu teprve třináct let, hraje Minecraft a po škole vyrábí šperky. Set s diamanty prodal za 70 tisíc korun