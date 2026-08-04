V hlavní roli Henry Cavill a brutální budoucnost lidstva. Temný seriál tvoří mistr současného hororu
V ponuré temnotě 41. milénia existuje pouze válka... kterou ze stolní hry Warhammer 40 000 dostane na streamy Henry Cavill a Amazon.
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Je to ta nejhorší představitelná budoucnost. Pokud vás nesežere mimozemské monstrum nebo nerozsápe krvežíznivý démon, zničí vás totalitní zřízení lidské říše, pro kterou jste jen další položka na seznamu obětí nekonečné války. Zní to hrozně? Ale lidé to milují! Lidé jako Henry Cavill, který vás po boku mistra hororu vezme do téhle verze budoucnosti.
Henry Cavill je hollywoodský herec, ale taky přiznaný nerd. Nejenže ho můžete znát jako Supermana nebo zaklínače Geralta, ale opravdoví znalci vědí, že taky propadl Warhammeru 40 000. Stolní hře, do níž si koupíte plastové modely, namalujete je a pomocí kostek a pravítek s nimi válčíte. A právě temnochmurné univerzum Warhammeru 40 000 teď Cavill mění na hraný seriál, který získal velice zajímavou posilu.
Že podle populární značky Warhammer vznikne seriál pro Amazon, se ví už nějakou dobu. Až teď se ale filmařská mašinérie pořádně rozjíždí. Do nejvyšších otáček ji pomůže dostat režisér a scenárista, který patří mezi nejzvučnější jména spojená s hororem. Což je žánr, bez kterého se beznadějná budoucnost Warhammeru 40 000 plná vetřelců, kultistů a autoritářských režimů neobejde.
Seriálový Warhammer posílí Mike Flanagan, který je podepsaný pod skvěle hodnoceným hororovým počinem Dům na kopci, vampýrskou Půlnoční mší či pod Pádem domu Usherů, velice povedeným seriálem inspirovaným dílem Edgara Allana Poea. Režíroval také snímek Doktor Spánek podle hororového génia Stephena Kinga a chystá i novou verzi klasiky Carrie.
„Ano, Mike Flanagan pro hraný seriál ze svět Warhammeru píše scénář. Už s ním pracujeme na tvůrčí vizi a posouváme příběh kupředu,“ oznámil světu Cavill. „Jak fanoušci dobře vědí, zkrotit tuhle látku je obrovsky náročné, ale Mikeův talent jí pomáhá dát výjimečnou podobu,“ dodal herec. Ta náročnost plyne mimo jiné ze skutečnosti, že Warhammer 40 000 existuje už čtyřicet let a kromě samotné stolní hry či videoherních adaptací jeho svět tvoří stovky románů.
„Někteří z vás se také ptali, zda budu v seriálu stále hrát hlavní roli. Buďte si jistí, že ano! O jakou postavu jde, ale zatím zůstane tajemstvím,“ přidal Cavill, který působí i jako producent seriálu. A také prozradil, že do temného světa firmy Games Workshop se diváci vydají ještě před hraným počinem. Streamovací služba Amazon Prime Video už předloni pobavila popkulturní znalce animovanou sérií Tajný level, v níž po boku dalších herních univerz nechyběla epizoda věnovaná právě Warhammeru 40 000.
Teď je v plánu spin-off, v němž budou warhammerovské všechny díly a do kterého se tvůrčí tým s Cavillem v čele má také zapojit. A jestli vás tenhle fenomén zaujal, třeba vás překvapí, že plastoví vojáčci z Warhammeru vydělávají miliardy korun. Přispívá k tomu i Česko, kde se na jaře otevřela první oficiální prodejna značky Warhammer u nás. Ale být jako Henry Cavill a hrát Warhammer v Česku můžete i jinde.