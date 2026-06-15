V Indii při prvním podnikání selhal a tátovi dlužil milion. Dnes vyváží boty z Moravy do celého světa
Zkrachovalý pokus s dovozem batohů a dluh tátovi ho nečekaně nasměroval do nemocnic. Dnes jeho boty pomáhají lidem od bolestí všeho druhu.
Před více než třiceti lety dlužil svému otci milion a půl a přemýšlel, jak z platu začínajícího programátora zaplatit zkrachovalý pokus o dovoz zboží z Indie. Dnes z malé moravské obce Nedachlebice řídí byznys, který loni oslavil pět milionů vyrobených párů zdravotnické obuvi a v posledních třech letech vygeneroval obrat tři sta milionů korun. „Nesnažíme se být módní ikonou ani těmi, kdo prodávají plážovou obuv jako zázračný lék na všechny obtíže,“ vysvětluje pro CzechCrunch jednu část úspěchu zakladatel a šéf firmy Medistyle Zbyněk Hlavačka.
Když koncem osmdesátých let dostudoval, svět se díky revoluci otevíral a vidina vlastního podnikání byla lákavější než kariéra v kanceláři. I tak v ní ale nějakou dobu seděl a programoval. „Ale pořád tam za mnou chodil prodejce a něco mi nabízel. Já mu vždycky uvařil kávu a on odešel nespokojený, protože nic neprodal. Až mě nakonec nějak ukecal a šli jsme koupit baťůžky na tržnici. A jak jsem tam byl a pozoroval, on jich prodal za chvíli celý karton,“ popisuje Hlavačka prvotní jiskru.
Napadlo ho tak, že by si tím mohl taky přivydělat. Do toho mu osud poslal do cesty další znamení. „Když jsem nad tím začal přemýšlet, tak během dvou dnů za mnou došel hledat práci Ind. Pointa byla v tom, že prodejci tehdy dováželi batohy právě z Indie,“ usmívá se absurdnímu spádu tehdejších událostí.
A tak do toho šlápnul. Na nákup si půjčil od svého otce, ale zásilka dorazila celá poškozená. „Ten člověk, který měl v Indii zajistit přepravu, mě podvedl. To byl tenkrát milion a půl, docela dost peněz, a bylo těžké to z normální práce splatit. Přišlo mi ale strašně hloupé tátovi peníze nevrátit, dopadl na mě obrovský tlak,“ přiznává Hlavačka.
Cesta ven přišla s botami. Začal pomáhat s prodejem zimní obuvi, načež se řeč rychle stočila ke specifičtějšímu segmentu, a sice pracovní obuvi pro nemocnice. Hlavačka to tehdy viděl jako velkou příležitost. Koupil v obchodě jedny vzorové boty a vyrazil naslepo do brněnské vojenské nemocnice. Načasování nemohlo být lepší. Nemocnici zrovna vypadl dodavatel a vedení u mladého programátora obratem nakoupilo. „Oni u mě objednali z ničeho nic čtyři sta párů. Což pro mě bylo úžasné číslo, protože jsem předtím v životě nic neprodal, jenom jsem programoval,“ vzpomíná.
Volba nemocničního prostředí přitom nebyla úplně náhodná. Hlavačka ho dobře znal z vlastní civilní služby. „Tam jsem viděl, jak sestry naříkaly. Že stojí dlouho na nohách, chodí a že to pro ně bylo velmi těžké,“ popisuje poměry na odděleních, kde byly běžným standardem tvrdé dřeváky nebo boty z korku.
První roky po první objednávce fungoval jen jako prostředník a výrobu zadával externím firmám. Když mu ale dodavatelé začali dávat najevo, že už pro něj dál šít nechtějí, musel se osamostatnit. Znovu se tak obrátil na otce, tentokrát ale ne s prosbou o peníze, nýbrž o jeho strojařské know-how. „Šel jsem za ním a říkám: ‚Taťko, prosím tě, já bych potřeboval pomoct a zavést výrobu.‘ Otec je šikovný strojař, takže vyrobil stroje a začali jsme to vyrábět postupně sami,“ popisuje začátky rodinného podniku.
Během dalších let vybudovali kompletní zázemí a byznys se rozjel naplno. „Po čtyřech letech jsme si začali vyrábět vlastní formy, měli jsme vlastní návrhy ortopedie, designu, zařídili jsme vlastní šicí dílnu, spodkovou a plnohodnotnou výrobu,“ vyjmenovává postupný rozvoj.
S vlastní výrobou přišla i touha pochopit, jak lidská noha reálně funguje, a Hlavačku problematika komfortní chůze pohltila. Začal spolupracovat s experty a zjistil, že problém je mnohem komplexnější. „Když například vychýlíte kotníky, tělo na to reaguje tak, že hledá nejméně zatěžující polohu. Vychýlí kolena, aby si ulevilo, jenže to už způsobí jejich nadměrné opotřebování. Může vás pak bolet hlava, vy na to jíte brufen, a přitom vám může stačit třeba vyměnit boty nebo si pořídit vložku,“ popisuje.
Aby Medistyle, který zaměstnává padesát lidí, udržel krok a zajistil noze ideální polohu, sází na moderní materiály. Staré tvrdé nahradily měkčené a napěněné směsi, které po vzoru běžeckých bot tlumí otřesy. Kromě materiálů rodinná firma inovuje i samotný proces, otec se syny sami navrhli a zapojili robota. I proto, že ve výrobě firma naráží na limity své velikosti. Zatímco asijské fabriky chrlí statisíce párů od jednoho modelu, oni jedou série kolem deseti tisíc kusů.
Nicméně byznysová čísla ukazují, že to funguje. Boty se vyváží do celé Evropy, na Blízký východ, a oblíbili si je dokonce i američtí zákazníci, kteří si je nechávají posílat za oceán. Loni díky tomu Medistyle dosáhl velkého cíle, když načal šestý milion vyrobených bot.