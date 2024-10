Natáčí největší reality show světa. Kvůli podmínkám na place ale MrBeast a Amazon čelí žalobě

Uložit 0

Už jednou se zapsal do dějin internetu, když se pokusil replikovat Hru na oliheň, seriálový hit Netflixu, kterému se blíží očekávané pokračování. Na poměry youtubové tvorby šlo o výjimečnou věc, která ho stála miliony dolarů. MrBeast si to ale může dovolit, protože má obrovskou produkci a v online zábavním průmyslu zvučné jméno. Není ale svatoušek. Teď se na povrch dostávají závažná nařčení, která mohou zničit jeho reputaci. A zpomalit plány na výrobu největší reality show, na které pracuje s Amazonem.

Před nedávnem americký youtuber Jimmy Donaldson alias MrBeast nepřímo vyzval Netflix, aby s ním natočil největší reality show, jakou kdy svět viděl. Stalo se tak po sérii několika videí, ve kterých testoval, co všechno s miliony dolarů a profesionálním produkčním týmem dokáže udělat. Jen málokdo se totiž dobrovolně ztratí na voru v oceánu nebo se nechá zaživa pohřbít.

MrBeast měl ale pořád v hlavě to, co se mu podařilo před třemi lety. Tehdy natočil vlastní verzi sociální hry, na které je postaven jihokorejský seriál Hra na oliheň. S více než 650 miliony zhlédnutí jde o jeho nejúspěšnější video na YouTube, které navíc předurčilo, čemu se chce nejsledovanější youtuber světa věnovat. Potřeboval k tomu ale silného partnera.

Namísto Netflixu, který se za zhruba měsíc trochu vychýlí ze své produkční osy a nabídne první sportovní živý přenos s Jakem Paulem v hlavní roli, si MrBeast však nakonec plácl s Amazonem. Společně natočí takzvané Beast Games, několikadílnou reality show s tisícovkou soutěžících, kteří se porvou o pět milionu dolarů.

Dosud se neví, v čem budou Beast Games, které má vysílat přímo Amazon na své službě Prime Video, přesně spočívat. Předpokládá se, že půjde o akční soutěž, která účinkující dostane na hranu fyzických i psychických sil a nabídne několik náročných výzev. A právě v tom může být hlavní problém, který teď kolem slavného youtubera vyvolal velké kontroverze.

S alarmujícími odhaleními přišel v létě deník The New York Times, pro který se pod rouškou anonymity vyjádřilo několik soutěžících. Ti poodhalili podmínky na place. Podle nich neměli účinkující dostávat adekvátní množství jídla ani zdravotní péče, která měla být zapotřebí poté, co se během her zranili. Někteří v jejich průběhu i omdlévali.

Lidé měli být ze stadionu v Las Vegas, kde se casting pro Beast Games natáčel, odnášeni na nosítkách, často se také stávalo, že měli problémy i usnout, což pak vedlo k jejich velké únavě. Po dobu několikadenního natáčení navíc nesměli opustit prostor stadionu, což psychické i fyzické pohodě neprospívalo. Kdyby odešli, už se nesměli do hry vrátit.

Každý ze dvou tisíc účinkujících, ze kterých se podle jejich schopností vybírala výsledná soutěžní tisícovka, podepsal smlouvu, kde byla popsána specifika celé show. A to včetně zdůraznění, že „aktivity, které budou provádět, mohou vést i ke smrti“. Z velké části chyběla ze strany produkce během natáčení potřebná lidskost.

Tým okolo nejsledovanějšího youtubera planety měl lidi často ponižovat. Třeba tak, že zdržoval přísun čistého spodního prádla nebo jídla. „Jedna účastnice uvedla, že jí bylo zpočátku odepřeno jídlo, které potřebovala k užívání léků, a zaměstnanci jí řekli, že jíst nepotřebuje. Po opakované žádosti dostala půlku banánu,“ píše The New York Times.

Situace byla natolik závažná, že se minulý měsíc dostala až do fáze žalob. Pětice žen, které se Beast Games účastnily, podle serveru BBC žene youtuberovu produkci a Amazon k soudu za to, že „kolektivně trpěly v prostředí, které systematicky podporovalo kulturu misogynie a sexismu“. V žalobě se také uvádí problémy s podvýživou, přetažeností a všeobecným ohrožením zdraví a pohody.

„Vytvořili a podporovali kulturu, vzor a praxi sexuálního obtěžování, včetně nepřátelského pracovního prostředí,“ stojí v další části dokumentu, která naráží na často nevybíravé chování vůči ženám. MrBeast i Amazon se odmítli vyjádřit.

Ti, kteří prošli první soutěžní disciplínou, dostali toaletní potřeby a spací pytle – a spali na trávníku stadionu.

I přes vážná obvinění ale MrBeast novou show dál nadšeně propaguje, promluvil o ní například pro podcast Impaulsive. Zmínil mimo jiné i rozpočet, který na ni byl vyhrazen – natáčení mělo spolknout přes 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun), což má být rekord v kategorii reality shows.

V mezičase se mu podařilo rozjet i nový byznys, v rámci kterého se spojil s dalšími kontroverzními figurkami internetu. Ve spolupráci s influencery Loganem Paulem a KSI začali prodávat barevné předpřipravené obědy pro děti s názvem Lunchly, které pro své složení děsí nejednoho dietologa.