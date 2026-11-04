V mládí ji na počítači pařil každý druhý. Teď je legendární hra zpátky, ale vyžaduje štětec a pravítko
Slavná strategie se proměnila. Po dvou videohrách, které dlouhé roky radostně okupovaly naše PC, se ze StarCraftu stal tak trochu Warhammer.
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Vyprávěla napínavý příběh jak z akčního sci-fi filmu. Zároveň nakopla profesionální hraní videoher, ze kterého se stal miliardový byznys. Oba dva její díly patřily k nejznámějším videohrám svých generací. Ale teď se tahle známá značka proměnila k nepoznání. Místo klávesnice a myši po vás chce třeba štetec. A pravítko.
Těžko byste na konci devadesátek našli hráče, který by první díl neznal či sám nehrál. Anebo koho neuchvátil díl druhý (a už šestnáct let starý!). Strategická hra StarCraft od studia Blizzard prostě je legenda. Však se taky oba díly dodnes hrají, a to dokonce na profi úrovni. Nově k nim ale přibyl úplně jiný StarCraft. Takový, jaký herním znalcům připomene jiné slavné jméno – Warhammer. Že vám ani ten nic neříká? Tak pojďme začít zeširoka.
Nový StarCraft a Warhammer jsou figurkové válečné hry. Koupíte si do nich modely plastových bojovníků. Jestli chcete, tak si je namalujete. A pak s nimi pomocí kostek a pravítek válčíte. Asi jako šachy, akorát s kostkami. Nikoliv na přesně dané herní desce, ale na bojišti. Kterým může být stůl v kuchyni, kde krabice od džusu supluje pevnost a kelímek od jogurtu zase betonový bunkr. Ale ještě lépe se hraje na detailně vyvedeném modelovém stole. Tak se pojďte na tenhle StarCraft podívat blíž.
StarCraft: Tabletop Miniatures Game je hra, která si nedávno prostřílela místo na trh, jemuž jinak vévodí zmiňovaný multimiliardový byznys Warhammeru. Podobných her je na něm nespočet, simulovat stolní souboje můžete třeba ve druhé světové válce či ve fantasy světech. StarCraft se ale prosazuje víc než většina konkurence. Vyzobává si od ní totiž to nejlepší. A začíná to už tím, jak snadno do něj proniknete.
Ve startovní krabici StarCraftu pro dva hráče najdete velice štědrou porci obsahu. Zaprvé dvě armády, abyste rovnou s kamarádem/nepřítelem mohli začít hrát. Dále různé herní doplňky jako kartičky a žetony, samozřejmě kostky a také měřítka. Ale i potištěnou podložku simulující bojiště mimozemského světa a plastový terén, za kterým se vaše vojska mohou krýt. Navíc za překvapivě příznivou cenu.
Takzvaný starter set pro StarCraft vyjde na 4 499 korun a po jeho pořízení můžete rozehrát plnohodnotnou hru v menším formátu. Tedy ještě po stažení pravidel zadarmo v pdf, případně jejich pořízení za úsměvných 250 korun. V Česku seženete StarCraft na Xzone, které nám v CzechCrunchi poskytlo recenzní kousek, ale i v jiných obchodech se stolními a figurkovými hrami.
Kdo zná předlohu, ten si vzpomene, že drsní lidé neboli terrané v ní bojovali proti zmutovaným zergům. Právě tyto strany krabice pro dva hráče nabízí, svůj vlastní box mají i mystičtí a technologicky vyspělí protossové. Ke starterům přičtěte krabice s dalšími jednotkami s cenovkou kolem 600 až 1 600 korun, na doplnění armády na standardně velké bitvy vám stačí třeba jen tři takové boxy. Ve srovnání s Warhammerem to jsou znatelně nižší vstupní náklady.
S wargamingovou konkurencí má nicméně StarCraft jednu věc zcela společnou. Modely pancéřovaných vojáků i slizkých příšer se prodávají nesložené. A nenamalované. Ke slovu proto přichází modelařina. S pomocí lepidla vše dáte dohromady a modelářskými barvami a štětci namalujete. Anebo taky ne. Tuhle část koníčku spousta lidí miluje, ale jestli se na barvičky necítíte, StarCraft na vás myslí.
Jiné hry dodávají figurky v šedivém plastu. Zato starcraftoví terrani jsou v typicky modrém provedení, zergové jsou ufonsky fialoví, protossové klasicky žlutí. Může se vám to zdát jako drobnost, ale vidět na stole figurky už v nějaké barvě a nejen záplavu šedých vojsk, to je rozdíl. Hlavně pro nováčky, pro které wargamingové hobby občas přece jen působí až příliš obsáhle. Každopádně jakmile vojska slepíte, je čas hrát.
I jakmile dojde na samotné hraní, ukazují tvůrci StarCraftu svůj um. A snahu poučit se od konkurence. Pravidla jsou jasně strukturovaná a psaná tak, aby je pochopil i úplný nováček. Některé hry trochu počítají s tím, že přece víte, jak házet kostkami nebo jak pohybovat modely. Ale jestli jste podobnou hru nikdy nehráli, může vás napadnout otázka, co se stane, když se kostka při hodu zasekne? Odkud a kam a jak se měří vzdálenost? Kam umístit na stole terén?
Nejen na tohle dostanete jednoznačné odpovědi i spoustu praktických příkladů. Už první stránky pravidel jsou věnované ukázce hry, která vám přirozeně přiblíží její principy. Veterán se usměje, ale pro začátečníka je to nedocenitelný přístup. Ale dost o nováčcích a vzhůru do boje. O jeho vyvážení rozhoduje bodová (nikoliv finanční!) hodnota jednotek. Malý zergling je levný, zabijácký hydralisk je drahý. Čemu dáte přednost? To záleží na vaší taktice, důležité je se vejít do bodového limitu.
Každá jednotka – jeden velký tank nebo smečka malých vetřelců – má kartu s různými čísly, která určuje její herní možnosti. Třeba o jakou vzdálenost se může pohnout nebo jak snadno zasáhne soupeře. Kouzlo StarCraftu každopádně není v hození většího počtu kostek, ale v použití zvláštních schopností vytištěných na těchto kartách. Jejich správné načasování je důležitější než šťastný hod. A díky nim StarCraft: Tabletop Miniatures Game pěkně zrcadlí videohru.
Kdo se těší na mediky, kteří budou léčit mariňáky nadopované stimulujícími látkami, nebo na zakopávající se zubaté zergy, dočká se. Dojem z toho, že tuhle či tamtu jednotku využíváte právě tak, jak byste ji využili ve videohře, ve vás stolní StarCraft často vyvolá. Výsledkem je působivá kombinace starcraftovského feelingu, velice snadno uchopitelné základní hratelnosti a spousty možností nakombinovat zvláštní schopnosti a přetaktizovat soupeře.
Tohle všechno zní možná jako až příliš oslavná óda, ale coby produkt je StarCraft skutečně na špičce svého oboru. Hra využívá známou značku Blizzardu, nicméně na svědomí ji mají zkušení designéři z polského studia Archon. To má mimochodem na kontě i povedenou deskovku podle jiné videoherní legendy Heroes of Might and Magic nebo hry na motivy World of Tanks či Wolfensteina. Tvůrci pravidelně vydávají novinky, hru podporují a oznamují plány na dlouhé měsíce dopředu. Ale výtka by tu byla.
Pravidlová preciznost totiž StarCraft tak trochu předurčuje k soutěžnímu hraní. Svou hloubkou nabízí nespočet taktických triků a kombinací, které potěší hlavně hardcore velitele. Ti se budou vyžívat v objevování různých synergií a strategií a v optimalizaci toho, aby jejich armáda fungovala jako nejvíc naolejovaná mašina. Dá se proto očekávat, že tímhle směrem nejen česká komunita poroste. Ale jako u každé jiné hry platí, že vám s kamarády nikdo nemůže diktovat, jak si hru užít. A kde? Třeba v některém z těchto hravých podniků. Takže En Taro Adun!