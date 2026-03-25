V mrazu přišel o sedm prstů a v horách zvládl to, co nikdo jiný. Jaký je jeho recept na přežití?
Legenda světového horolezectví zamíří v dubnu do Prahy. V prostorách Pražské křižovatky čeká byznysovou elitu přednáška o rozhodování na hraně.
Když se v roce 1978 Reinhold Messner s Peterem Habelerem drápal na vrchol Mount Everestu bez kyslíkové lahve, lékaři jej předem varovali, že to nemusí přežít. Že mu prý začnou odumírat mozkové buňky a že zkolabuje ještě v táboře. Nejenže přežil, o dva roky později vystoupil na Everest znovu – tentokrát úplně sám. Dnes je mu jednaosmdesát, energie má na rozdávání a v dubnu 2026 dorazí do Česka, aby tu naposledy veřejně vystoupil. A jedno z jeho tří českých zastavení bude opravdu výjimečné – v Pražské křižovatce, někdejším kostelu sv. Anny, kde bude mluvit ke špičkám českého byznysu.
Horolezectví se od časů, kdy svět obdivoval Messnerovy výkony, hodně změnilo. Ostatně hovořil o tom i během rozhovoru, který s ním před pár lety pořídil jeden z pořadatelů jeho českých vystoupení, režisér a polárník Petr Horký: „Stal se z toho turismus. Jenže opravdový alpinismus je, když jste na to sám, když se musíte spoléhat sám na sebe.“ Tím narážel mimo jiné na stav, kdy na Mount Everest dnes míří tisíce lidí ročně, kterým pomáhají týmy šerpů. „Postavili tam kvůli tomu celou infrastrukturu, vždyť ze základních táborů jsou hotová města,“ dodal.
Právě proto, že Reinhold Messner dokázal zdolat jako první člověk bez kyslíkové lahve celou Himálajskou korunu, tedy všech 14 vrcholů přesahujících osm kilometrů nadmořské výšky, z něj činí člověka s mimořádným přesahem a zkušenostmi, jak překonávat neobyčejně složité situace. „Tam nahoře to není snadné, máte tam bolesti a jste sám,“ řekl Petru Horkému. Druhým pořadatelem Messnerovy tour po Česku je horolezec Jan „Tráva“ Trávníček.
Messner v Česku vystoupí nejprve ve Zlíně 24. dubna jako host festivalu Neznámá země a v pražské hale O2 universum 28. dubna, obě tyto akce už jsou ale beznadějně vyprodané. Pár lístků ještě ale zbývá na speciální event v Pražské křižovatce, který je určený náročnému publiku: podnikatelům, ředitelům, top manažerům… Zkrátka lidem, kteří chtějí slyšet kromě dobrodružných příběhů i něco víc o rozhodování, odvaze a leadershipu od člověka, jenž se celý život pohyboval na hraně mezi životem a smrtí. I proto bude v Pražské křižovatce k dispozici omezený počet míst. V programu je mimo přednášku i projekce dokumentárního filmu Everest: The Last Step, diskuse s Messnerem, autogramiáda a networking. Celý projekt vznikl za podpory mnoha partnerů, hlavně pak společností BigBoard a RockPoint.
Reinhold Messner platí v horolezeckém světě za postavu, která nemá obdoby. Kromě himálajských osmitisícovek zdolal Antarktidu bez motorových saní i psích spřežení, překonal poušť Gobi a prošel Tibetem. Zároveň je autorem více než osmdesáti knih, zakladatelem šesti muzeí v Alpách – mezi nimi i toho, které navrhla slavná architektka Zaha Hadid – a bývalým poslancem Evropského parlamentu. Sám o sobě přitom říká překvapivě málo heroické věci: „Nemyslím si, že jsem výjimečný člověk.“
Reinhold Messner v Česku
Právě tahle kombinace pokory a extrémního výkonu je to, co z Messnera dělá tak přitažlivou postavu i mimo svět hor. Jeho přednášky v posledních letech pravidelně oslovují právě byznysové publikum – a není těžké pochopit proč. Každý jeho výstup byl v podstatě projektem s nejistým výsledkem, kde špatné rozhodnutí znamenalo smrt. Rád proto mluví o tom, jak zvládat tlak, jak čelit strachu a jak přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí, neboť si tím opakovaně prošel.
Messner navíc vždy trval na tom, že mentální příprava je důležitější než fyzická zdatnost. Na vrcholy se nechystal jen tréninkem, ale i studiem historie. Detailně třeba zkoumal výpravy polárníků, jako byli Ernest Shackleton, Roald Amundsen či Robert Scott, než se sám vydal přes Antarktidu. „Pokud si nedokážu předem představit všechno, co se může stát, nejsem na expedici dobře připravený,“ vysvětloval svůj přístup v rozhovoru pro britský web UKClimbing. A dodal, že se považuje za horolezce s nejvíce neúspěchy v celé historii – třináctkrát na osmitisícovkách neuspěl.
Zároveň Messner není jen sportovec, který se rozhodl přednášet. Je to i člověk, který se celý život musel přetvářet a transformovat. Po amputaci sedmi prstů na nohou kvůli omrzlinám z tragické expedice na horu Nanga Parbat v roce 1970, při níž zahynul jeho bratr Günther, se nevzdal. Naopak se cíleně přeorientoval ze skalního lezení na vysokohorské expedice a následně na polární přechody. Několikrát o sobě prohlásil: „Jsem živá provokace.“
Do Česka Messner přijíždí v rámci celosvětového turné The Last Expedition. „Je to moje poslední expedice do zemí, kde jsem přednášel, chci předat svoje dědictví a tím uzavřít kapitolu veřejného vystupování,“ vysvětluje slavný horolezec. Muži, kteří celý projekt mají na starosti, tedy polárník a filmař Horký a horolezec Trávníček, s Messnerem spolupracují dlouhodobě. K české návštěvě vydalo nakladatelství BWT Books i knihu Symboly, která mapuje jeho životní cestu od velehor přes budování muzeí až po současnost.