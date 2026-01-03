Do Himálaje vozí stovky lidí, má tam českou hospodu i hotel. Jsou 20 let pozadu, ale je to ráj, říká
Jan Trávníček začal pod Himálaj jezdit v polovině 90. let a dnes tam tráví polovinu roku. Doma se teď chystá na vystoupení s Reinholdem Messnerem.
Za okny karlínské kavárny je klasický prosincový nečas – sychravo, trochu mlha, teplota kolem nuly… Jan Trávníček tam sklouzne pohledem a jen utrousí: „Proti tomuhle je Káthmándú ráj. Sluníčko a patnáct stupňů. Už abych tam zase byl.“ Že si vzpomene zrovna na nepálskou metropoli, a nikoli na Kanárské ostrovy nebo Maledivy, které by vytanuly na mysli běžnému člověku, není náhoda. Coby známý horolezec a cestovatel je pod Himálajem jako doma. A roste mu tam i jeho byznys.
Devětačtyřicetiletý Jan „Tráva“ Trávníček je výrazná postava zdejší komunity dobrodruhů. Do Nepálu se vystudovaný geodet poprvé vypravil v polovině 90. let a od té doby se do něj pravidelně vrací – a v posledních letech tam už i napůl žije. „Je to můj druhý domov. Ta země je sice setrvale zhruba 20 až 30 let za námi, ale já tam jsem rád. Má své kouzlo,“ říká.
Trávníček, který se v Česku proslavil nejen svými přednáškami a veřejnými vystoupeními na téma zdolávání nejvyšších vrcholů (hodně vystupoval i po tragické smrti horolezkyně Kláry Kolouchové letos v červnu), ale i spoluprací s legendární punkovou kapelou Znouzectnost, má na svém kontě šest ze čtrnácti nejvyšších osmitisícových hor světa. A každý rok na Mount Everest, Annapurnu nebo Makalu či pod ně vyvede stovky českých turistů v rámci své agentury 14 Summits Expedition.
Jenže ta je jen jednou z částí rostoucího podnikatelského soukolí, které Trávníček se svými partnery z Česka i Nepálu rozhýbává. „Nově jsme k tomu přidali vlastní hotel v Káthmándú. Je to investice za více než 50 milionů korun. Trochu se mi z toho motá hlava,“ směje se. Tříhvězdičkový podnik stojí ve vyhlášené čtvrti Thamel, která dříve patřila hippies a dnes je plná barů a restaurací. Čítá 23 pokojů a Trávníček ho původně vůbec nechtěl.
Jak to? „Náš nepálský obchodní partner přišel s tím, že bychom si jej mohli pronajmout. Ani do toho se nám moc nechtělo, ale ukecal nás. Pak majitel hotelu řekl, že jej asi prodá. A my ho od něj radši rychle koupili, abychom nepřišli o investice,“ kroutí hlavou cestovatel, který neskrývá, že jej baví vyprávění a – trochu to tak někdy působí – i hrabalovské pábení.
Desítky milionů, které na investici potřebovali, sehnali i s pomocí movitých přátel a klientů agentury. Horolezectví je totiž dlouhodobě koníčkem pro řadu nejbohatších Čechů a Češek, vášnivým dobyvatelem světových vrcholů je třeba Tomáš Otruba ze skupiny PPF.
Hotel ale byl jen pokračováním jiné podnikatelské etudy, které se Trávníček účastnil se svou životní partnerkou, taktéž horolezkyní Miroslavou „Miri“ Jirkovou. V Nepálu, pár minut chůze od hotelu pojmenovaného Kathmandu Base Camp, provozují už pár let hospodu Czech Pub. „A právě tu máme spolu s naším nepálským parťákem Subinem Thakurim,“ vysvětluje Trávníček.
Czech Pub, jak název napovídá, cílí na českou klientelu a nabízí česko-nepálské menu. Takže hosté si mohou dát smažák nebo koprovku s knedlíkem za 990 rupií, tedy zhruba za dvě stovky. „Do Nepálu ročně zavítá asi 10 tisíc českých turistů, to není zrovna málo lidí,“ poukazuje horolezec. A dodává, že jejich příchody jsou koncentrovány do jarních a podzimních měsíců a že česká hospoda, která je logicky byznysově propojená s jeho cestovní agenturou a hotelem, si na sebe dokáže vydělat.
Nepál je podle něj úžasná země, ale ne pro každého: ekonomicky za Evropou dost zaostává, trápí ji velká byrokracie, je v ní hodně znát vliv Číny a Indie, panuje v ní také sociální napětí, které na podzim eskalovalo v nepokoje v hlavním městě. „Ale Nepálci jsou ohromně přátelští a jejich hory jsou… prostě nejlepší. Je to také mimořádně liberální země, neřeší, odkud jste ani jaké jste víry,“ doplňuje.
„Teď zrovna tam ale není sezona, takže v podstatě nemáme práci a zákazníky. Pro náš nepálský tým z restaurace řeším víza, aby mohli přijet na pár měsíců pracovat ke kamarádovi do penzionu v Rakousku,“ říká.
A vykrývání sezony se týká i jej osobně. Než se na jaře zase vrátí pod himálajské vrchy, čeká jej velká přednášková šňůra po Česku u příležitosti blížících se 50. narozenin a pak organizují s polárníkem Petrem Horkým tři vystoupení s nejslavnějším dobrodruhem minulého století: s Reinholdem Messnerem. Ten na konci dubna zavítá do Zlína a Prahy a společně vystoupí jednak na Pražském hradě v Míčovně, jednak v O2 Universu.