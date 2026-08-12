V Praze se staví hlavně malé byty, ty velké dochází. Cenou za metr čtvereční se tak přibližují garsonkám
Nedostatek velkých bytů v Praze zvedá jejich ceny, rozdíl za metr mezi garsonkou a 5+kk z dlouhodobého pohledu klesl.
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Nedostatek větších bytů v nových developerských projektech začíná přepisovat cenovou dynamiku pražského rezidenčního trhu. Dispozice 4+kk a větší z nabídek mizí, což tlačí jejich pořizovací hodnotu vzhůru. Cena za metr čtvereční se u těchto rodinných bytů začíná přibližovat cenám malometrážních investičních bytů, které historicky patřily k nejdražším na trhu.
Developeři v posledních letech omezili výstavbu větších bytů určených primárně pro rodiny. Značná část nové nabídky se tak přesouvá k menším dispozicím, které se na pražském trhu prodávají rychleji a lépe odpovídají aktuální investiční poptávce. Segment velkých bytů zůstává poddimenzovaný.
„Garsoniéry zůstávají nejdražším typem novostaveb v přepočtu na metr čtvereční, jejich cenový náskok se ale postupně zmenšuje. Rozdíl mezi cenou za metr čtvereční u nejmenších a největších bytů je dnes nejnižší za poslední roky,“ upozorňuje Anna Gruberová, ředitelka realitní společnosti Lexxus Norton, která na analýze tržních dat spolupracovala s platformou Flat zone.
Podle Lexxusu aktuální průměrná cena novostavby 1+kk na pražském trhu dosahuje 203 245 korun za metr čtvereční. Byt o velikosti 5+kk naproti tomu zájemci pořídí v průměru za 184 866 korun za metr čtvereční. Zatímco zhruba před deseti lety činil cenový rozdíl za metr čtvereční mezi bytem 5+kk a garsoniérou přibližně patnáct procent, v současnosti se tento rozdíl zmenšil na 9,9 procenta. „Velké rodinné byty se mohou stát jedním z nejvzácnějších segmentů pražského rezidenčního trhu,“ doplňuje Gruberová.
Celková průměrná nabídková cena nových bytů v Praze má aktuálně činit 182 tisíc korun za metr čtvereční včetně DPH. V meziročním srovnání jde o nárůst o 8,2 procenta. Za pokračujícím zdražováním pražských nemovitostí stojí kombinace omezené nabídky nových projektů, zdlouhavých povolovacích procesů, rostoucích stavebních nákladů a chybějících kapacit stavebních firem.
Navzdory zdražování se však na trhu od letošního jara projevuje opatrnější chování ze strany kupujících. „Rozhodování klientů se prodlužuje a část zájemců vyčkává s uzavřením koupě. Důvodem je především opětovné zvýšení úrokových sazeb po dvou letech jejich postupného poklesu, ale také zvýšená geopolitická nejistota ve světě,“ doplňuje Gruberová, která do budoucna očekává pomalejší tempo růstu nemovitostí než doposud.