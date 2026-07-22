V restauracích ho využívají statisíce lidí. Qerko teď zavádí poplatek při placení za každou objednávku
Oblíbená gastro aplikace po testování na jižní Moravě přistupuje k plošnému zpoplatnění. Restaurace poplatek za hosty uhradit nemohou.
Česká gastronomická aplikace Qerko, která hostům restaurací umožňuje rychlé placení účtů, upravuje svůj dosavadní byznys model. Od pondělí 20. července plošně zavedla servisní poplatek pro všechny své uživatele. Při každém zaplacení útraty si aplikace nově naúčtuje tři koruny navíc. Výjimkou zůstanou pouze objednávky, které hosté zaplatí předem. Poplatek má být transparentně zobrazen v souhrnu objednávky ještě před samotným potvrzením transakce.
Qerko tento krok obhajuje nutností pokrýt rostoucí náklady na technický provoz, zabezpečení a vývoj nových funkcí. „Servisní poplatek zavádíme proto, aby zajistil udržitelný chod a další vývoj platformy. U digitálních služeb pro rozvoz jídla nebo prodej vstupenek jde dnes o naprostý standard, který pomáhá pokrýt náklady na jejich provoz a rozšiřování,“ vysvětluje pro CzechCrunch Tomáš Mráz, ředitel Piano Group, pod kterou Qerko spadá.
Provozovatelé platformy si účtování transakčního poplatku v minulých letech lokálně vyzkoušeli. Už více než rok tento zpoplatněný model funguje v podnicích v Jihomoravském kraji. „Ověřili jsme si, že oblíbenost placení přes Qerko s ním neklesá. Od 20. července ho tak pouze zavádíme plošně,“ doplňuje Mráz s tím, že Qerko je na tuzemském trhu jednou z posledních digitálních služeb, která podobný poplatek zavádí.
Aplikace v uplynulém roce podle vyjádření zpracovávala stovky tisíc transakcí měsíčně. Celkem přitom registruje na 1,7 milionu uživatelů, každý měsíc ji využívá alespoň 340 tisíc lidí, kteří loni udělali dohromady transakce v objemu přes tři miliardy korun. Vybrané prostředky z nového poplatku mají směřovat primárně do vylepšení zákaznické podpory a rozšiřování platformy do dalších podniků. Vyšší příjmy se podle zástupců firmy odrazí také v lepší prezentaci online menu, rozvoji věrnostních a slevových programů nebo v pohodlnějším doobjednávání v restauracích bez nutnosti čekat na obsluhu.
Proč právě tři koruny? Podle Mráze jde o cestu, jak uživatele netrestat za vyšší útratu v podniku. „Výše tří korun vzešla z interního průzkumu mezi tisíci uživateli, ve kterém jsme se ptali, jakou částku by byli ochotni za svobodné placení s Qerko aplikací zaplatit,“ odpovídá.
Vzhledem k číslům přitom tento poplatek může podle odhadu redakce Qerku přinést minimálně milion korun měsíčně, respektive více než dvanáct milionů korun ročně. „Qerko neúčtuje restauracím žádné měsíční předplatné, na rozdíl od jiných služeb. Naším hlavním zdrojem příjmů jsou poplatky na úrovni transakcí. Servisní poplatek je proto pro nás důležitým posílením příjmové stránky, abychom mohli Qerko dál rozvíjet a poskytovat kvalitní zákaznickou a uživatelskou podporu,“ reaguje Mráz.
Uživatelé, kteří by doufali, že by náklady na digitální platbu mohly převzít samotné restaurace, budou zklamáni. „V současné době neumožňujeme restauracím převzít poplatek za své hosty,“ potvrzuje Mráz. Přestože hosté přidanou hodnotu v podobě zpoplatněného technického zázemí přímo nevidí, samotným gastro podnikům má podle tvůrců umožnit poskytovat návštěvníkům mnohem kvalitnější a rychlejší služby.
Zavádění poplatků přichází v době, kdy se na pozadí aplikace odehrávají výrazné byznysové změny. Qerko totiž nedávno změnilo majitele a stalo se součástí nově vzniklé technologické skupiny Piano, pod níž investiční skupina Miton spojila několik svých gastronomických projektů. Nový holding cílí podle dřívějších odhadů v letošním roce na tržby ve výši čtvrt miliardy korun.