Ve vinohradském polosuterénu najdete skrytý klenot. Talentovaný barman tu míchá nejlepší drinky v Česku
Kdo má v Česku nejlepší koktejlové menu? Čeští barmami mají jasno - nenápadný bar Taigen, za kterým stojí Tomáš Melzer. Odhlasovali si to v soutěži.
Když půjdete Budečskou ulicí a nebudete bedlivě sledovat čísla popisná, s největší pravděpodobností ho přejdete. Minimalistický bar Taigen je tak nenápadný, jak je to jen možné. Za malými dveřmi, na které nelákají žádné poutače, najdete nevelký polosuterénní prostor téměř bez ozdob. Samotný bar v něm zabírá jen nejnutnější místo a ke stolkům se tu vejde zhruba dvacítka lidí. Přesně takhle vypadá splněný sen jednoho z nejtalentovanějších českých barmanů Tomáše Melzera. Bez fanfár ho rozjel loni v květnu a záhy se o něm začalo říkat, že je to jedno z míst, kde si na drincích opravdu pochutnáte. A teď to ostatní čeští barmani potvrdili, protože Taigen zvolili za podnik s tím vůbec nejlepším koktejlovým menu.
Tohle ocenění si Melzerův podnik odnesl z prvního ročníku soutěže Bartenders‘ Choice Awards. Ta původně vznikla v Norsku a tamní barmani v ní mezi sebou vybírali ty nejlepší podniky. Postupně se rozšířila i do dalších částí světa a letos poprvé zamířila i do zemí střední a východní Evropy, konkrétně do Česka, Polska, Maďarska, Srbska, Chorvatska a na Slovensko. „Byl jsem dost překvapený, že jsme vůbec získali nominaci. Že jsme vyhráli, je, vzhledem k tomu, jaká byla konkurence, ohromná pocta,“ míní Melzer.
„Už jsem v životě několik ocenění posbíral,“ říká skromně Melzer, o kterém se kdysi říkalo, že když jde na nějakou soutěž, tak ostatní bojují automaticky o druhé místo. „Tohle mi ale udělalo speciální radost. Protože je to poprvé pro můj vlastní podnik,“ dodává. Cesta k němu ovšem, jak už to tak bývá, nebyla zrovna přímočará.
Bartenders‘ Choice Awards
BCA, jak se soutěži přezdívá, u nás zaštítil bar director Almy a podniků Kro Pavel Sochor. Dal dohromady na 120 koktejlových profíků, kteří nominovali a následně vybírali z českých podniků v pěti kategoriích.
- Nejlepším barem se stala Forbína.
- Nejlepší barové menu má Taigen.
- Barem s nejlepší atmosférou je opět Forbína.
- Nejlepším barmanem je Luca Cerqueglini z Minus One.
- Významným barovým inovátorem Pavel Sochor z Almy.
- Cenu veřejnosti si odnesl Café bar Pilotů.
Rodák z Hradce Králové na sebe ve velkém upozorňoval už zhruba před čtrnácti lety, kdy přišel do Prahy a začal pracovat v legendárním Hemingway Baru. Během téhle doby se například stal barmanem roku, vyhrál několik prestižních soutěží a bodoval i v řadě mezinárodních klání. „Pak jsem ale zatoužil po vlastním podniku, a protože jsem z Hradce, rozhodl jsem se ho otevřít právě tam,“ popisuje Melzer.
Slepý lev a boj s covidem
A tak se zrodil Blind Lion, bar, který k sobě poutal pozornost nejen Hradečáků. „Na začátku šlo všechno skvěle. Dělal jsem drinky podle sebe, lidi si o nás říkali, chodili víc a víc a naše reputace stoupala. Jenže po pár měsících od otevření přišel covid,“ vzpomíná. Právě pandemie, společně s návratem vážné nemoci, nakonec vedla k tomu, že slibně rozjetý bar začal stagnovat a Melzer ho po zhruba čtyřech letech zavřel a vrátil se do Prahy.
„Tehdy jsem si řekl, že to zkusím ještě jednou. Ale v Praze, protože tady to pro mě dává největší smysl. Jenže jsem v té době neměl ještě prostory, takže jsem se domluvil s kluky z Hemingwaye, že si pomůžeme,“ vypráví. A tak zase vzniklo jeho angažmá v dnes už neexistujícím Liquid Officu, dceřiném baru Hemingwaye v Karlíně. Tady Tomáš Melzer míchal drinky zhruba rok, celou tu dobu ale pokukoval po místě, kde by mohl rozjet vlastní pražský bar. A když ho našel, pustil se do příprav.
„Vlastně jsem neměl žádnou konkrétní představu. Celý život pracuju tak, že se nechávám inspirovat okolím, takže jsem hledal místo, které mě nějak osloví. A já pak následně dotvořím, jak by měl bar vypadat,“ líčí. Pověstný zvoneček zazvonil právě v Budečské ulici na Vinohradech, kde to Melzer paradoxně skoro vůbec neznal, líbila se mu ale sousedská atmosféra, jež tuhle pražskou čtvrť provází.
„A líbila se mi i myšlenka na malý, sousedský bar, který na sebe nebude strhávat přehnanou pozornost a kde se budete cítit podobně dobře jako u přátel v obýváku. Na takový barový zen, kam si zajdete na pár super koktejlů, vyčistíte si hlavu a pak zase půjdete,“ vypráví Melzer.
Civilní kousek japonského zenu
Přesně tuhle myšlenku začal zhmotňovat a svůj přístup promítl i do jména baru. Taigen totiž v japonštině přesně tohle – tedy zhmotnění myšlenky – znamená. „Chtěl jsem mít koncept, který mi dá volnost v tvorbě koktejlů a nebude mě ničím omezovat. Poukázat, že všechno se rodí jako myšlenka, která se někde zhmotní a to je pro mě Taigen. Původně jsem chtěl název Kaizen, inspirovaný japonskou filosofií, což znamená být každý den o něco lepší. Jenže takto se už jmenuje jedna sushi restaurace v Brně,“ směje se Melzer.
Japonské barové techniky už nějakou dobu udávají v globální barmanské komunitě trendy, a i tohle byl jeden z důvodů, proč se Melzer se svým barem k téhle daleké zemi hlásí. Ale nejen kvůli tomu. „Líbí se mi, že Japonci mají na všechno rituál či postup a nad vším se extrémně zamýšlí. A rezonuje se mnou i jejich přístup k řemeslu, ať je jakékoliv. Japonci se něco učí a dělají to celý život. A každý den chtějí být o něco lepší a zdokonalovat se, a to mě velice inspiruje,“ říká.
Co přesně to v jeho pojetí znamená, můžete posoudit sami. Vězte ale, že Melzerovy koktejly jsou minimalisticky nevtíravé – jeho další velkou vášní je totiž nordická gastronomie –, zároveň ale chuťově vytříbené a čisté, hravé a provedené s maximální precizností. Menu, jež nyní získalo ocenění od více než stovky jeho českých kolegů, se sice co dva měsíce podle sezóny obměňuje, má ale i své stálice, jako třeba Melzerův signature Leaf Me z ginu, shisa, broskví a perlivé vody. Skvělé je ale třeba i sezónní angreštové negroni, které by se brzo mělo do nabídky zase vrátit.
„Když ale budete chtít, tak namíchám nějakou klasiku nebo vám prostě vymyslíme něco na míru, tomu se vůbec nebráním. To hlavní, o co mi jde, je totiž, abyste si čas u nás užili po svém, ať už přijdete za čímkoliv. Je to váš čas a v dobrém baru by si toho všichni měli být vědomi a k zákazníkům tak přistupovat. Když si chcete povídat, budeme si povídat, když ne, tak ne. Mým úkolem je hosty vnímat a postarat se o to, aby jejich drink, ať už bude jakýkoliv, byl perfektní,“ dodává Tomáš Melzer, který se nerad něčím svazuje.
Až do Taigenu zavítáte, můžete si být jistí, že si tenhle jeho přístup vyzkoušíte přímo z jeho rukou. Kromě Melzera a jeho kolegy Matěje, který se stará o servis, totiž v Taigenu nikdo další nepracuje. „Jsme opravdu malý bar a vlastním ho já sám, nemám žádného investora a chceme udržet tu domáckou atmosféru, což s velkým týmem jde velmi těžko,“ vysvětluje barman.
Jen pozor na otevírací dobu, Melzer si drží volné víkendy a pondělky věnuje administrativě, do Taigenu tedy můžete zajít trochu atypicky od úterý do pátku. „Moje práce mě strašně baví a dělám ji opravdu rád, ale mám taky přítelkyni a chci být prostě o víkendech s ní,“ vysvětluje Tomáš Melzer na závěr svůj sympatický důvod.