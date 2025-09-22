Byznys –  – 2 min čtení

Velká americká sázka Karla Komárka: investoval 33 miliard do byznysu, který Evropa skoro nezná

Loterijní skupina Allwyn jednoho z nejbohatších Čechů koupila většinový podíl v americké firmě PrizePicks, jež se věnuje tzv. denním fantasy sportům.

Luboš KrečLuboš Kreč

karel-komarek
Foto: KKCG
Karel Komárek, zakladatel skupiny KKCG
0Zobrazit komentáře

Mezinárodní loterijní skupina Allwyn, kterou vlastní český miliardář Karel Komárek, oznámila akvizici většinového podílu v americké společnosti PrizePicks za 1,6 miliardy dolarů (zhruba 33 miliard korun). Transakce představuje pro Allwyn důležitý krok v expanzi na americkém trhu se sportovní zábavou. PrizePicks je největší provozovatel tzv. denních fantasy sportů v USA s aktivní komunitou milionů uživatelů ve více než 45 amerických státech.

Podle podmínek dohody Allwyn získá 62,3% podíl ve společnosti PrizePicks, přičemž výchozí hodnota celé firmy činí 2,5 miliardy dolarů. V případě dosažení stanovených výkonnostních ukazatelů v příštích třech letech může ale celková cena společnosti vzrůst až na 4,15 miliardy dolarů.

PrizePicks si i nadále zachová samostatnou značku pod vedením současného generálního ředitele Mikea Ybarry a stávajícího managementu, který si ponechá také většinu svých podílů. „Dnešek znamená začátek nové kapitoly pro PrizePicks a naši rostoucí komunitu hráčů,“ komentoval transakci Ybarra.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

PrizePicks od svého založení v roce 2014 změnila způsob, jakým se sportovní fanoušci zapojují do sledování svých oblíbených disciplín. Na rozdíl od klasických sportovních sázek, které jsou v řadě států USA zakázané, nabízí platforma hry, při nichž uživatelé sestavují týmy a soutěží na základě svých znalostí a analýz. Typicky tedy „sází“ na individuální výkony sportovců, nikoli na výsledky zápasů. Společnost dosahuje dvouciferného ročního růstu tržeb, je silně zisková a za posledních 12 měsíců vygenerovala hrubý zisk EBITDA (před zdaněním, úroky a odpisy) ve výši 339 milionů dolarů.

Karel Komárek, který se řadí mezi čtyřku nejbohatších Čechů, buduje prostřednictvím Allwynu jednu z předních světových společností v oblasti herní zábavy. „Tato akvizice bude dále posilovat dynamiku společnosti Allwyn a rozšiřovat naše podnikání ve Spojených státech,“ uvedl Komárek k transakci s tím, že PrizePicks si vybudovala reputaci průkopníka. Allwyn působí v několika evropských zemích včetně Velké Británie, Rakouska či Itálie a provozuje také loterii v americkém státě Illinois.

Trh s denními fantasy sporty a online sázkami v USA prošel v posledních letech dramatickým růstem. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2018, které umožnilo legalizaci sportovních sázek na státní úrovni, se z odvětví stal miliardový byznys. Daily fantasy sporty představují specifický segment, kde se uživatelé spoléhají víc na své znalosti a dovednosti než na štěstí, což je činí přijatelnějšími z regulatorního hlediska ve většině amerických států. Koncept fantasy sportů už sice nabízejí i některé české sázkovky, jinak je to ale v Evropě spíš okrajový segment, protože zde fungují kurzové sázky.

Akvizice PrizePicks je součástí širší transformace Allwynu, která v roce 2024 dokončila také odkup 70% podílu v dodavateli online her Instant Win Gaming a oznámila záměr získat kontrolní podíl v provozovateli online sázek Novibet. Společnost současně uzavřela globální partnerství s Formulí 1 a týmem McLaren.

Nepřehlédněte:

Související témata:KKCGKarel KomárekAllwyn
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    kingdom-come-lego-malesov-04

    LEGO Kingdom Come: Deliverance je tady. Ale stavebnice hradu z české hry stojí pořádný měšec zlaťáků

  2. 2

    gout-gout-mvp-y

    Odmítá miliony od sponzorů, jezdí Hyundai i30 a v sedmnácti udivuje svět sportu. A je rychlejší než Usain Bolt

  3. 3

    hlavenka-bilek

    Češi za čtyři roky vytěžili 200 bitcoinů. Stačí nám kontejner na poušti a Starlink, říkají

  1. 1

    rasty-turek

    Dávali mu tři týdny života, tak prodal firmu, nonstop běhal a čekal. Byly z toho tři roky pekla, říká

  2. 2

    leo-1

    Má jen 46 zaměstnanců a na dividendách si vyplatil miliardy korun. Takhle vypadá mašina na peníze

  3. 3

    notebooklm-1

    V moři AI nástrojů vyniká, i tak ho mnozí přehlíží. Přitom je zdarma a dokáže šetřit hodiny času