Velká americká sázka Karla Komárka: investoval 33 miliard do byznysu, který Evropa skoro nezná
Loterijní skupina Allwyn jednoho z nejbohatších Čechů koupila většinový podíl v americké firmě PrizePicks, jež se věnuje tzv. denním fantasy sportům.
Mezinárodní loterijní skupina Allwyn, kterou vlastní český miliardář Karel Komárek, oznámila akvizici většinového podílu v americké společnosti PrizePicks za 1,6 miliardy dolarů (zhruba 33 miliard korun). Transakce představuje pro Allwyn důležitý krok v expanzi na americkém trhu se sportovní zábavou. PrizePicks je největší provozovatel tzv. denních fantasy sportů v USA s aktivní komunitou milionů uživatelů ve více než 45 amerických státech.
Podle podmínek dohody Allwyn získá 62,3% podíl ve společnosti PrizePicks, přičemž výchozí hodnota celé firmy činí 2,5 miliardy dolarů. V případě dosažení stanovených výkonnostních ukazatelů v příštích třech letech může ale celková cena společnosti vzrůst až na 4,15 miliardy dolarů.
PrizePicks si i nadále zachová samostatnou značku pod vedením současného generálního ředitele Mikea Ybarry a stávajícího managementu, který si ponechá také většinu svých podílů. „Dnešek znamená začátek nové kapitoly pro PrizePicks a naši rostoucí komunitu hráčů,“ komentoval transakci Ybarra.
PrizePicks od svého založení v roce 2014 změnila způsob, jakým se sportovní fanoušci zapojují do sledování svých oblíbených disciplín. Na rozdíl od klasických sportovních sázek, které jsou v řadě států USA zakázané, nabízí platforma hry, při nichž uživatelé sestavují týmy a soutěží na základě svých znalostí a analýz. Typicky tedy „sází“ na individuální výkony sportovců, nikoli na výsledky zápasů. Společnost dosahuje dvouciferného ročního růstu tržeb, je silně zisková a za posledních 12 měsíců vygenerovala hrubý zisk EBITDA (před zdaněním, úroky a odpisy) ve výši 339 milionů dolarů.
Karel Komárek, který se řadí mezi čtyřku nejbohatších Čechů, buduje prostřednictvím Allwynu jednu z předních světových společností v oblasti herní zábavy. „Tato akvizice bude dále posilovat dynamiku společnosti Allwyn a rozšiřovat naše podnikání ve Spojených státech,“ uvedl Komárek k transakci s tím, že PrizePicks si vybudovala reputaci průkopníka. Allwyn působí v několika evropských zemích včetně Velké Británie, Rakouska či Itálie a provozuje také loterii v americkém státě Illinois.
Trh s denními fantasy sporty a online sázkami v USA prošel v posledních letech dramatickým růstem. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2018, které umožnilo legalizaci sportovních sázek na státní úrovni, se z odvětví stal miliardový byznys. Daily fantasy sporty představují specifický segment, kde se uživatelé spoléhají víc na své znalosti a dovednosti než na štěstí, což je činí přijatelnějšími z regulatorního hlediska ve většině amerických států. Koncept fantasy sportů už sice nabízejí i některé české sázkovky, jinak je to ale v Evropě spíš okrajový segment, protože zde fungují kurzové sázky.
Akvizice PrizePicks je součástí širší transformace Allwynu, která v roce 2024 dokončila také odkup 70% podílu v dodavateli online her Instant Win Gaming a oznámila záměr získat kontrolní podíl v provozovateli online sázek Novibet. Společnost současně uzavřela globální partnerství s Formulí 1 a týmem McLaren.