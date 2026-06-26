Velká česká datová fúze. Za desítky milionů korun spojují síly dvě pražské firmy
Joyful Craftsmen si v minulosti vybudovali silné jméno i na švýcarském trhu, datově analytický Revolt BI teď směřuje pod jejich křídla.
Na zdejší technologické scéně dochází k významné konsolidaci. Společnost Joyful Craftsmen, která si v minulosti vybudovala silné jméno především na švýcarském trhu, kupuje pražskou datově analytickou firmu Revolt BI. Obě společnosti se na transakci dohodly během tohoto týdne, cena akvizice se podle informací CzechCrunche pohybuje v řádu desítek milionů korun. Vzniká tak jeden z nejsilnějších hráčů v oboru na českém a slovenském trhu s více než stovkou specialistů.
Příběh kupující firmy Joyful Craftsmen začal v roce 2014. Trojice českých zakladatelů – Jaroslav Reken, Tomáš Tuček a Roman Lánský – tehdy začala budovat společnost se zaměřením na zahraniční klienty. Značný úspěch zaznamenali zejména ve Švýcarsku, kde pracují například pro zajišťovací gigant Swiss Re nebo společnost Credaris. Postupně však začali posilovat i na domácím trhu, kde mezi jejich klienty patří pojišťovna Uniqa, Aero Vodochody nebo logistická skupina Hopi.
Naopak Revolt BI, kterou v roce 2017 založil Giuliano Giannetti po předchozím působení ve firmách Keboola a McKinsey, rostla převážně v Česku. Spolupracovala s více než stovkou klientů, mezi kterými figurují jména jako Škoda Auto, Mall Group, Slevomat nebo Sportisimo. Revolt BI přitom svým klientům radí například i v tom, jaké zboží nasadit do prodeje či zda z určitého trhu kvůli tvrdým datům úplně neodejít.
Obě firmy se doplňují nejen klientským portfoliem, ale především technologicky. Zatímco Joyful Craftsmen má silnou expertizu v ekosystému od Microsoftu a jako jeden z mála regionálních partnerů implementuje řešení Palantiru, Revolt BI je certifikovaným partnerem pro technologie Tableau, Snowflake či Google Cloud. Pro klienty obou firem se nicméně aktuálně nic nemění a projekty poběží pod vedením dosavadních týmů. Obě značky prozatím zůstávají na trhu zachovány.
Budoucí integrace má za cíl propojit know-how a odborné kompetence napříč oběma entitami. „Silné stránky obou firem se přirozeně doplňují technologicky, oborově i lidsky. Spojením vytvoříme pro klienty obou společností partnera, jehož podpora bude podstatně komplexnější,“ uvádí Reken za Joyful Craftsmen. Podle něj tak dokážou zákazníky provést celým procesem práce s daty – od stanovení úvodní strategie až po nasazení umělé inteligence.
Slova svého nového partnera doplňuje i Giannetti z Revolt BI: „Věříme, že spojení s Joyful Craftsmen přinese našim klientům další nové příležitosti a přístup k ještě širšímu spektru odborných znalostí.“ Spojení se nedotkne ani známých komunitních iniciativ. Setkání Joyful Data Talks a Data Punkers, která sdružují přes patnáct set odborníků a fanoušků datové analytiky, budou po spojení obou firem i nadále pokračovat.
Joyful Craftsmen
- Společnost byla založena v roce 2014 českými majiteli, kteří získali zkušenosti prací pro prestižní švýcarské klienty.
- Jde o předního poskytovatele datových a AI řešení, který firmám pomáhá navrhovat a budovat moderní datové ekosystémy. Zajišťují vše od datové a AI strategie přes business intelligence a automatizaci až po datovou governance a bezpečnost.
- Působí v České republice, na Slovensku, v Německu a ve Švýcarsku. Mezi jejich klienty patří firmy z bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, retailu, výroby či cestovního ruchu.
Revolt BI
- Firma vznikla v roce 2017 a její tým dnes tvoří více než 50 specialistů na data, analytiku a business consulting.
- Jsou to konzultanti a technologičtí specialisté na datovou analytiku, BI a moderní platformy. Pokrývají celý datový cyklus – od úvodní analytické strategie a architektury přes stavbu datových skladů až po data science a prediktivní modelování.
- Za dobu svého působení spolupracovali s více než stovkou organizací z Česka i ze zahraničí.