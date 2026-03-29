Spojenectví Tkáče, Křetínského i Komárka nese ovoce. Největší český fond už má přes 200 miliard
Fond J&T Arch oznámil rekordní rok a potvrdil pozici jedničky na trhu. I díky partnerství s českými miliardáři loni zhodnotil o téměř 16 procent.
Mezi největšími českými investičními fondy se nic nemění. Svou neohroženou pozici potvrdil J&T Arch Investments, který loňský rok uzavřel s aktivy ve výši 202,9 miliardy korun a vůbec poprvé překonal dvousetmiliardovou hranici. Fond, jehož zakladatel Patrik Tkáč by ho chtěl dlouhodobě přibližovat modelu fungování Berkshire Hathaway legendárního investora Warrena Buffetta, těží z mimořádného zájmu investorů i strategických partnerství s největšími hráči tuzemského byznysu. Meziročně objem spravovaného majetku fondu kvalifikovaných investorů vyskočil o 81,4 miliardy korun.
Z pohledu zhodnocení fond navázal na předchozí úspěšná léta a udržel si dvouciferné tempo růstu. Korunová třída růstových investičních akcií vynesla akcionářům za posledních dvanáct měsíců 15,82 procenta, zatímco eurová varianta posílila o 14,40 procenta. Jen ve čtvrtém kvartálu se hodnota akcie v korunách zvedla o 3,46 procenta na 2,0449 koruny. Podle Adama Tomise z investičního výboru byl loňský rok výjimečný nejen z pohledu výkonnosti, ale především z hlediska struktury portfolia.
Klíčovým motorem růstu zůstává úzké spojenectví s Danielem Křetínským. V závěru roku fond přímo investoval 500 milionů eur (přes 12,2 miliardy korun) do preferenčních akcií skupiny EP Equity Investment (EPEI). Tato transakce zajistila fondu přednostní nárok na výnos z globálního portfolia, které zahrnuje podíly v britské Royal Mail nebo řetězci Sainsbury’s. Pozitivní vliv mělo také přecenění nepřímého podílu v energetickém holdingu EPH, jehož výkonnost ke konci roku dosáhla na úroveň celoročního maxima.
Miliardářský mix v portfoliu doplňuje Karel Komárek. J&T Arch loni vložil 500 milionů eur (přes 12,2 miliardy korun) do jeho loterijní skupiny Allwyn, čímž získal podíl 4,27 procenta. Kromě sázkového impéria se na výsledcích podílely i stabilní dividendové tituly jako Moneta Money Bank či investice do holdingu Emma Alpha dalšího miliardáře Jiřího Šmejce, který do loňského roku vedl PPF. Za svou misi, kdy skupinu řídil po smrti Petra Kellnera, získal odměnu přes tři miliardy a nyní se již opět věnuje své Emmě.
Fond J&T Arch tak funguje jako jedna z hlavních platforem pro nejvýznamnější česko-slovenské kapitálové ambice v Evropě a podílí se na projektech, které skupina kolem Patrika Tkáče a jeho dlouholetých byznysových přátel budovala třicet let. Obrovský příliv kapitálu však zároveň narazil na limity investiční kapacity. Aby J&T dodržela závazek zakladatelských rodin držet ve fondu zhruba poloviční podíl, zavedla od prosince kapacitní poplatek ve výši 20 procent.
Tento krok, známý jako soft closure, prakticky zastavil primární úpisy pro běžné investory. Ti mohou akcie nadále nakupovat na pražské burze, kde titul patří k nejlikvidnějším. Řešením pro neutuchající zájem investorů se zároveň stane vznik „dvojčete“ v podobě fondu J&T Arch II, který by se měl otevřít v průběhu letošního roku. Skupina J&T v něm plánuje zaujmout pozici největšího individuálního investora a pokračovat v osvědčené strategii spoluinvestic s prověřenými partnery.