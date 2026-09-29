Velký úspěch českých investorů. Ondřej Tomek a spol. sází peníze na vesmírnou firmu Jeffa Bezose
Vůbec poprvé se mohli k investicím do Blue Origin připojit i jiní investoři než sám Jeff Bezos. Zájem byl obří. Hodnota firmy je 140 miliard dolarů.
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Jeff Bezos vesmírnou firmu Blue Origin dlouhá léta financoval ze svého. Teď do ní poprvé pustil vnější investory a mezi vybranými jsou i Češi kolem Ondřeje Tomka, kterým se povedl takřka husarský kousek. Místo u stolu chtěl mít totiž logicky každý. Podle Tomka, který kdysi zbohatl prodejem portálu Centrum.cz a dnes patří k nejbohatším Čechům, byl zájem takový, že investory vybíral organizátor emise po boku samotného Bezose. Rozhodovala jejich kredibilita a výše nabízené investice – dostat se do firmy, která na burze není a ještě nějakou dobu nebude, bylo o to těžší.
„Poprvé v naší vlastní investorské historii se nám podařilo být přímou součástí takto vysoce přeupsaného neveřejného úpisu, kde se upsal jeden dolar z patnácti nabízených,“ popisuje Tomek na síti X. Až dosud do Blue Origin investoval hlavně sám zakladatel Amazonu Jeff Bezos. V novém kole pokryl zhruba pětinu celé částky a zbytek poprvé upsali soukromí investoři, často z jeho blízkého okolí, doplňuje Tomek pro CzechCrunch. Jeho investoři jsou podle něj v Blue Origin nyní nezanedbatelnými akcionáři.
Kolik peněz do firmy Češi poslali, neprozrazuje. „Ta investice je privátní a investoři mají mezi sebou domluvu, že kromě uveřejnění, že ji provedli, nebudou větší detaily zveřejňovat,“ vysvětluje pro CzechCrunch Tomek. Dvaapadesátiletý podnikatel investuje přes soukromé fondové struktury, které nejsou otevřené dalším investorům. S investicí do Blue Origin je nepřímo propojená jeho známá značka Impulse Capital.
Po prodeji Centrum.cz v roce 2007 začal Tomek investovat do akcií i startupů. Mezi jeho investice historicky patří Shoptet, který loni za miliardy korun prodal, Kiwi.com, Audioteka, Safetica či startup Dataddo. Zhruba před šesti lety si ale podle svých slov stanovili strategii postupně odejít ze softwarových služeb typu SaaS, tedy software na bázi předplatného, a silně se zaměřit na vesmír, data a umělou inteligenci. „A teď držíme robustní (i na světové rozměry) podíly v Nebiusu, Blue Origin, SpaceX, AST SpaceMobile a dalších firmách z těchto oblastí průmyslu a přidávám další,“ říká.
Nebius se sídlem v Amsterdamu vznikl v roce 2024 z mezinárodní části ruského internetového gigantu Yandex, provozuje cloud a datová centra pro umělou inteligenci a jeho akcie se od října 2024 znovu obchodují na americkém Nasdaqu. SpaceX Elona Muska na něj vstoupila letos v červnu v největší primární emisi akcií v historii. Blue Origin je mezi Tomkovými vesmírnými sázkami firmou, jejíž akcie se na burze koupit nedají.
Jak informoval deník The Wall Street Journal (WSJ), kolo zatím vybralo deset miliard dolarů (215 miliard korun), je přeupsané a oceňuje výrobce raket na 140 miliard dolarů (přes tři biliony korun). Bezos do Blue Origin od jejího založení v roce 2000 podle deníku vložil 30 miliard dolarů (650 miliard korun), které získával prodejem akcií Amazonu. Nejnovější dvě miliardy (43 miliard korun) jsou součástí právě tohoto kola. Firma má kolem 15 tisíc zaměstnanců, loni však prošla velkým propouštěním a zastavila suborbitální turistické lety.
Téměř tři roky ji vede Dave Limp, který chce zrychlit mise i technický vývoj a plnit zakázky pro zákazníky, jako je NASA. Loni Blue Origin utržilo 800 milionů dolarů (17 miliard korun), letos počítá se zhruba 1,4 miliardy (30 miliard korun) a v roce 2030 s více než 30 miliardami dolarů (650 miliard korun). Velký díl mají tvořit starty raket, další peníze firma čeká ze satelitní komunikace, v níž zatím na oběžnou dráhu nevynesla žádné zařízení, a z plánované flotily satelitů pro umělou inteligenci.
Hlavním konkurentem je SpaceX, jejíž náskok chce Blue Origin podle dokumentů, na něž se odvolává WSJ, zmenšit raketami New Glenn. Ty mají znovupoužitelný první stupeň a absolvovaly tři mise. Od května, kdy raketa explodovala na rampě na Floridě, ale New Glenn neletěl a firma startovní komplex přestavuje. Bezos přitom v loňském rozhovoru tvrdil, že ve vesmírném byznysu je místo pro víc vítězů. Uspět má podle něj SpaceX i Blue Origin a také firma, která zatím ani nevznikla.
S Blue Origin se nejtěsněji potkává texaská AST SpaceMobile. Staví satelitní síť, která má připojovat běžné mobilní telefony přímo z oběžné dráhy, a mezi její investory patří operátoři AT&T, Verizon a Vodafone nebo Google. Na konci roku 2024 si objednala, že část jejích satelitů vynesou rakety New Glenn. Ondřej Tomek k celkovému dění nejen ve vesmírném programu dodává: „Amerika létá do vesmíru, po zemi tam jezdí taxíky bez řidičů a Evropa? Doplňme si sami…“